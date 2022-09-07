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Наполи - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 07.09.2022

Лига Чемпионов
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Наполи – Ливерпуль: Прогноз и анонс матча ⋉ 7 сентября 2022 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Наполи - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 07.09.2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, группа A, первый тур

7 сентября 2022. Неаполь, “Стадио Диего Армандо Марадона”

“Наполи” 22:00 “Ливерпуль”

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

Текстовая трансляция – UA-Футбол

За последние 12 лет “Ливерпуль” трижды приезжал в Неаполь и ему ни разу не удалось забить ни одного гола, не то, чтобы победить. Старт сезона 2022/23 получился непростым для “красных” и вероятно “Наполи” снова сможет расстроить английскую команду.

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Наполи

“Наполи” летом покинули Инсинье, Мертенс, Кулибали, Фабиан Руис, и ожидалось, что для команды Лучано Спаллетти это будет трудный, переходной сезон.

Но пока “партенопеи” справляются лучше, чем много кто мог предположить. После пяти туров “Наполи” находится на втором месте с 11 очками, три победы, 12 забитых голов, в том числе и над “Лацио” Маурицио Сарри в последнем туре.

Ведущей звездой нового “Наполи” может стать 21-летний грузинский вингер Хвича Кварацхелия. Экс-игрок “Динамо” Бутуми забил уже четыре гола в Серии А, именно его гол был победным в поединке последнего тура с “Лацио”. Еще один гол римской команде забил корейский новичок, центрбек Ким Мин Чже, призванный заменить Кулибали.

Лучано Спаллетти говорит, что против “Ливерпуля” его команде не обязательно играть зрелищно, достаточно быть эффективными и решительными. “Нужно играть в соответствии со стандартами Лиги чемпионов”, – говорит 63-летний тренер.

Матч с “Ливерпулем” из-за повреждения может пропустить Осимхен, все остальные игроки в полном порядке.

Ливерпуль

Юрген Клопп досрочно прервал предматчевую пресс-конференцию после того, как один из журналистов спросил у него, считает ли он Неаполь безопасным городом. Конечно, у тренера “Ливерпуля” есть гораздо важнее заботы, чем пустые разговоры ни о чем.

В шести турах чемпионата “Ливерпуль” набрал девять очков, выиграв всего два матча. Уровень игры “красных” оставляет желать лучшего.

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Главная проблема “Ливерпуля” – это отсутствие стабильности в средней линии. На старте сезона были травмы у Тьяго и Хендерсона, а Фабиньо провел пару невыразительных матчей. К игре с “Наполи” Тьяго наконец-то восстановился, но новое повреждение получил Хендерсон. Кроме того, все еще недоступны из-за травм Конате, Джонс, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Рэмзи, после матча с “Эвертоном” вылетел и Карвалью.

“Ливерпуль” Юргена Клоппа – это очень прочный и сыгранный механизм, и когда некоторые его элементы не работают, рушится и все остальное, фланги, линия защиты, нападение. В частности заметно, что в новом сезоне менее эффективны Александер-Арнольд, Салах, новичку Дарвину Нуньесу еще нужно время.

Статистика команд, цифры и факты

  • “Ливерпуль” еще ни разу не побеждал в выездных матчах с “Наполи” (два поражения, ничья).
  • Ни разу не побеждал “Ливерпуль” и в выездных матчах сезона 2022/23 (две ничьи, поражение).
  • Если вынести за скобки матч с “Борнмутом” (9:0), разница мячей “красных” в пяти поединках АПЛ будет маловпечатляющей (6:6).
  • В прошлом сезоне “Ливерпуль” стал первой английской командой, которой удалось выиграть все матчи группового раунда Лиги чемпионов.
  • “Наполи” проиграл только один из 12 последних матчей Лиги чемпионов.
  • “Наполи” не проигрывает в официальных и товарищеских матчах с 24 апреля.

Последние пять матчей Наполи и Ливерпуля

Наполи

  • 03.09 “Лацио” 2:1 (Серия А)
  • 31.08 “Лечче” 1:1 (Серия А)
  • 28.08 “Фиорентина” 0:0 (Серия А)
  • 21.08 “Монца” 4:0 (Серия А)
  • 15.08 “Эллас Верона” 5:2 (Серия А)

Ливерпуль

  • 03.09 “Эвертон” 0:0 (АПЛ)
  • 31.08 “Ньюкасл” 2:1 (АПЛ)
  • 27.08 “Борнмут” 9:0 (АПЛ)
  • 22.08 “Манчестер Юнайтед” 1:2 (АПЛ)
  • 15.08 “Кристал Пэлас” 1:1 (АПЛ)

Личные встречи

В Лиге чемпионов 2019/2020 “Наполи” удалось взять четыре очка в противостоянии с “Ливерпулем": победа на своем поле 2:0 и ничья 1:1. Общий баланс шести встреч – по две победы у каждой из команд и две ничьи.

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Ориентировочные составы

“Наполи”: Мерет – Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Руи – Ангисса, Лоботка, Зелинский – Политано, Осимхен, Кварацхелия

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Эллиотт, Фабиньо, Тьяго – Салах, Нуньес, Диас

Ставки и Коэффициенты на матч

1xbet
3.42
2.72
2.34
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3.45
3.75
2.12
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3.47
3.85
2.12
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Parimatch
3.40
3.75
2.10
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Прогноз на матч Наполи – Ливерпуль от UA-Football

“Ливерпуль” трижды пробивал в каркас в ворот в матче с “Эвертоном”, несколько голевых моментов команда Клоппа не реализовала и в поединке с “Пэлас”. У “Ливерпуля” есть проблемы, но нельзя сказать, что он в глубоком кризисе. Тем не менее “красные” уязвимы и у “Наполи” есть хорошие шансы, что подтверждается коэффициентами. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Наполи (Неаполь) ставки Прогнозы
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