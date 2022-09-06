Брюгге – Байер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 07.09.2022

7 сентября. 22:00. Лига Чемпионов. Групповой турнир

Группа B. Первый тур

Брюгге. "Ян Брейдель"

"Брюгге" - "Байер"

Брюгге

"Брюгге" прилично видоизменился за лето, но позиции доминанта бельгийского футбола остались при них. Полгода убедительной работы Алфреда Схройдера на посту главного тренера "черно-синих" хватило для приглашения наставника в "Аякс". Теперь командой руководит его экс-ассистент Карл Хуфкенс. Главная звезда команды де Кетелар уехал в "Милан", но лидер полузащиты Ханс Ванакен остался на месте.

Взамен "Брюгге" прилично усилился – тут и 16-миллионный трансфер Романа Яремчука, и читерский полузащитник "Мидтьюлланда" Рафаэл Нвадике за 10 млн. Яремчук уже успел забить в дебютной игре за новый клуб, и сомнений в том, что украинец будет разрывать чемпионат Бельгии, нет. Но пока круче всех о себе заявил о себе Ферран Жуджла из кантеры "Барсы". На счету форварда 5+3 в 7 матчах.

В конце июля "Брюгге" сенсационно проиграл "Эйпену" (2:1) на выезде, но затем у подопечных Хуфкенса всё пошло как по маслу – победы над "Ауд-Хеверлее" (0:3), "Кортрейком" (2:1), "Шарлеруа" (1:3) и "Серклем" (4:0)

Байер

А вот "Байер" люто лихорадит на старте сезона. Команда Херардо Сеоане сумела выиграть лишь одну из 5 стартовых встреч Бундеслиги, слив все остальные матчи. Ни одна из проблемных позиций не была закрыта, а замена Флориану Виртцу так и не была найдена. Вместо этого клуб поллета торговался с "Шахтёром" за Михаила Мудрика, и в итоге сумел лишь арендовать Хадсона-Одои на флажке. Но глубины состава на несколько фронтов нет – тут дай бог собрать приличную 11-тку.

По игре "Байер" не так ужасен, как мог бы, но проблем всё равно куча. И кадровых, и игровых. К тому же была провалена предсезонка, и тут уже Сеоане заслуживает критики. Помимо отсутствующих "десяток" в составе в принципе возникли трудности и с вингерами – Беллараби и Адли уже вылетели с травмами, Хадсон-Одои явно не готов сразу стать игроков старта, а Паулиньо больше занят выбором нового клуба, к которому он присоединится в конце сезона, нежели игрой в футбол.

Предсказать как сыграет "Байер" сложно. То прилично сыграют с "Боруссией" Дортмунд и минимально уступят (1:0), то немного не хватит для камбека против "Фрайбурга" (2:3). То проиграют "Хоффенхайму" 0:3, то выиграют у "Майнца" с тем же счётом 3:0.

3000 ₴ До 3 000 гривен на депозит 1xbet по промокоду Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Статистика и факты

В прошлом сезоне "Брюгге" стал первой в истории Лиги чемпионов командой, пропустившей четыре или более мячей в четырех матчах подряд

"Брюгге" проиграл 4 последних встречи в Лиге Чемпионов

"Байер" проиграл 4 из 5 стартовых матчей Бундеслиги

В пятницу Яремчук забил в своём дебютном матче за "Брюгге" против "Серкля"

Ориентировочные составы

"Брюгге": Миньоле; Мата, Мехеле, Силла; Ольсен, Нильсен, Одои, Ванакен, Мейер; Хутгла, Сова

Не сыграют: Бьюкенен (мышца), Ланг (голеностоп)

"Байер": Градецки; Та, Тапсоба, Инкапье, Фримпонг; Паласиос, Андрих, Демирбай, Баккер; Шик, Диаби

Не сыграют: Виртц (колено), Беллараби (мениск), Адли (ключица), Лунев (бедро)

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Брюгге – Байер от UA-Футбол

Обе команды любят атакующий футбол. Одни привыкли в доминирующей манере играть в своем чемпионате, вторые всегда весело резвятся даже по меркам результативной Бундеслиги. В последних 4 матчах каждого из соперников было забито минимум 3 гола. Ставка: тотал выше 3.5 с коэффициентом в районе 2.33.