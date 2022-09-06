Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона - Виктория. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 7.09.2022
Ждем разгрома
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
Лига чемпионов, группа С. 1-й тур
7 сентября. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" 22:00 "Виктория"
Арбитр: Лоуренс Виссер (Бельгия)
Трансляция: MEGOGO, Volia TV
Поединок, в котором интригу можно найти, лишь вооружившись внушительной лупой. Текущая форма и качество состава каталонцев не оставляют гостям шансов. Если "Виктория" вдруг даст бой "Барсе" - это будет главная сенсация дня. Впрочем, признайтесь честно, вы ведь сами не верите, что это произойдет, правда?
"Барселона"
Последние три матча Ла Лиги "Барселона" выиграла с общим счетом 11:1. При этом биты были не сплошь слабаки, но также "Реал Сосьедад" (4:1) и "Севилья" (3:0). Да, эта "Барса" внушает соперникам страх.
А как иначе? У Роберта Левандовского уже 5 голов в 3 турах. Также мощный футбол показывают Педри с Гави; Дембеле стабильно нагнетает справа; в защите Кунде делает именно то, чего не хватало Десту. Еще с десяток таких побед - и Хави в новые "Пепы" запишут, вот увидите.
Top 3 assists providers in Europe in 2022:— Stats24 (@_Stats24) September 5, 2022
1⃣8⃣ - ????????Lionel Messi (PSG)
1⃣6⃣ - ????????Kevin De Bruyne (Man City)
1⃣4⃣ - ????????Ousmane Dembele (FC Barcelona)
Football's creative GOAT's ???? pic.twitter.com/sBU78P1YFy
На фоне далеко идущих планов "Кулес" могут недооценить скромную "Викторию" - и это главный шанс для чехов. Также возродить интригу может неудачная ротация - например, выход в основе Феррана Торреса или Франка Кессье; оба пока больше портят, чем дают. Ну, а если ничего такого не будет, тогда разгром с 2-3 голами от Левандовского. Разница в классе огромна, и при должном отношении со стороны "Барсы" чехам не выкрутиться.
"Виктория"
"Виктория" пробилась в группу ЛЧ через квалификацию, где в равном матче за счет характера добыла волевую победу над "Карабахом" (2:1).
Также за последние недели команда Михала Билека победила "Ческе Будейовице" (1:0), "Словацко" (3:0) и "Слован" (1:0). Чувствуете масштаб оппонентов и накал борьбы? Такой вот уровень у "Виктории". Он позволяет ей с трудом преодолевать путь чемпионов в квалификации и идти на равных со "Славией" в чешском чемпионате, но "Барса"? Это из другой галактики.
На "Камп Ноу" чехи обязательно попробуют сесть поглубже и контратаковать через опытных Москеру и Копича, но их потенциал ограничен. Остается верить в стандарты, кураж вратаря Станека и то, что "Барса" внезапно выдаст худший матч за месяц. Впрочем, даже этого по итогу может не хватить - напоминаем, за каталонцев играет лучший форвард штрафной в современном футболе.
"Барселона" - "Виктория": статистика личных встреч
Команды встречались раньше только в группе ЛЧ-2011/12, и тогда "Барса" выиграла оба матча с суммарным счетом 6:0. Забивали Вилья, Иньеста, Фабрегас и, конечно, Месси - причем сразу трижды.
"Барселона" - "Виктория": последние матчи команд
Последние матчи "Барселоны"
Последние матчи "Виктории"
Ориентировочные составы
У обеих команд вообще нет потерь, так что тренеры могут выбирать составы на свое усмотрение. Беречь силы им не надо - в конце недели у обоих встречи с аутсайдерами своих лиг, "Кадисом" и "Сигмой" соответственно.
"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Эрик Гарсия, Бальде - Гави, Бускетс, Педри - Рафинья, Левандовский, Дембеле
"Виктория": Станек - Холик, Хейда, Перница, Емелка - Калвач, Буха - Копич, Сикора, Москера - Хорый
"Барселона" - "Виктория": ставки и коэффициенты
"Барселона" - "Виктория": прогноз от UA-Футбол
Даже "Сосьедад" с "Севильей" бесславно капитулировали перед обновленной атакой "Барсы", а тут всего лишь "Виктория". Поставим на победу "Кулес" с форой (-2,5) - БК предлагают это событие с коэффициентами 1,6-1,7.
Популярное сейчас
- "Ситуация беспрецедентна" - МАГАТЭ опубликовало отчет о радиационной безопасности на ЗАЭС
- Юношеская лига УЕФА. Шахтер на выезде уверенно обыграл Лейпциг
- УЕФА запретил Шахтеру использовать лого United24 в матчах ЛЧ
- Зальцбург - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.09.2022
- Красотка дня. Очаровательная жена новичка Динамо Кабаева. ФОТО
- Море алкоголя и молодые полуголые красотки. Недвед с размахом отметил 50-летие. ВИДЕО