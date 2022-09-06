Барселона - Виктория. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 7.09.2022

Лига чемпионов, группа С. 1-й тур

7 сентября. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 22:00 "Виктория"

Арбитр: Лоуренс Виссер (Бельгия)

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Поединок, в котором интригу можно найти, лишь вооружившись внушительной лупой. Текущая форма и качество состава каталонцев не оставляют гостям шансов. Если "Виктория" вдруг даст бой "Барсе" - это будет главная сенсация дня. Впрочем, признайтесь честно, вы ведь сами не верите, что это произойдет, правда?

"Барселона"

Последние три матча Ла Лиги "Барселона" выиграла с общим счетом 11:1. При этом биты были не сплошь слабаки, но также "Реал Сосьедад" (4:1) и "Севилья" (3:0). Да, эта "Барса" внушает соперникам страх.

А как иначе? У Роберта Левандовского уже 5 голов в 3 турах. Также мощный футбол показывают Педри с Гави; Дембеле стабильно нагнетает справа; в защите Кунде делает именно то, чего не хватало Десту. Еще с десяток таких побед - и Хави в новые "Пепы" запишут, вот увидите.

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1⃣8⃣ - ????????Lionel Messi (PSG)

1⃣6⃣ - ????????Kevin De Bruyne (Man City)

1⃣4⃣ - ????????Ousmane Dembele (FC Barcelona)



Football's creative GOAT's ???? pic.twitter.com/sBU78P1YFy — Stats24 (@_Stats24) September 5, 2022

На фоне далеко идущих планов "Кулес" могут недооценить скромную "Викторию" - и это главный шанс для чехов. Также возродить интригу может неудачная ротация - например, выход в основе Феррана Торреса или Франка Кессье; оба пока больше портят, чем дают. Ну, а если ничего такого не будет, тогда разгром с 2-3 голами от Левандовского. Разница в классе огромна, и при должном отношении со стороны "Барсы" чехам не выкрутиться.

"Виктория"

"Виктория" пробилась в группу ЛЧ через квалификацию, где в равном матче за счет характера добыла волевую победу над "Карабахом" (2:1).

Также за последние недели команда Михала Билека победила "Ческе Будейовице" (1:0), "Словацко" (3:0) и "Слован" (1:0). Чувствуете масштаб оппонентов и накал борьбы? Такой вот уровень у "Виктории". Он позволяет ей с трудом преодолевать путь чемпионов в квалификации и идти на равных со "Славией" в чешском чемпионате, но "Барса"? Это из другой галактики.

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На "Камп Ноу" чехи обязательно попробуют сесть поглубже и контратаковать через опытных Москеру и Копича, но их потенциал ограничен. Остается верить в стандарты, кураж вратаря Станека и то, что "Барса" внезапно выдаст худший матч за месяц. Впрочем, даже этого по итогу может не хватить - напоминаем, за каталонцев играет лучший форвард штрафной в современном футболе.

"Барселона" - "Виктория": статистика личных встреч

Команды встречались раньше только в группе ЛЧ-2011/12, и тогда "Барса" выиграла оба матча с суммарным счетом 6:0. Забивали Вилья, Иньеста, Фабрегас и, конечно, Месси - причем сразу трижды.

"Барселона" - "Виктория": последние матчи команд

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Виктории"

Ориентировочные составы

У обеих команд вообще нет потерь, так что тренеры могут выбирать составы на свое усмотрение. Беречь силы им не надо - в конце недели у обоих встречи с аутсайдерами своих лиг, "Кадисом" и "Сигмой" соответственно.

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Эрик Гарсия, Бальде - Гави, Бускетс, Педри - Рафинья, Левандовский, Дембеле

"Виктория": Станек - Холик, Хейда, Перница, Емелка - Калвач, Буха - Копич, Сикора, Москера - Хорый

"Барселона" - "Виктория": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Виктория": прогноз от UA-Футбол

Даже "Сосьедад" с "Севильей" бесславно капитулировали перед обновленной атакой "Барсы", а тут всего лишь "Виктория". Поставим на победу "Кулес" с форой (-2,5) - БК предлагают это событие с коэффициентами 1,6-1,7.