Аякс – Рейнджерс. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 07.09.2022

Лига чемпионов

Группа A, первый тур

7 сентября, 19:45. "Иоганн Кройф Арена" (Амстердам)

Главный арбитр: Тобиас Штиллер (Германия)

Прямая трансляция: Мегого

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Аякс - Рейнджерс Смотреть трансляцию

Часто бывает, что если в группе Лиги чемпионов есть команды не из топ-5 чемпионатов, то они автоматически становятся андердогами. Если к "Рейнджерсу" такую ​​роль можно подставить, ведь команда впервые за долгое время вернулась в основную сетку престижнейшего футбольного турнира Старого света, то об "Аяксе" так не скажешь. А кроме них в квартете еще "Ливерпуль" и "Наполи".

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"Аякс" (Амстердам, Нидерланды)

Лето выдалось для "евреев" очень насыщенным в плане трансферов. Они впервые в своей истории потратили более 100 миллионов евро на трансферы, переплюнув предыдущий рекорд на 66% (на 42 миллиона). Кстати, одним из приобретений был уже бывший центрбек "Рейнджерса" Келвин Басси. В то же время "Аякс" почти полностью закрыл столь большой минус в бюджете трансфером Антони, выручив за него 95 миллионов евро. Также ушли Мартинес, Аллер, Гравенберх и еще несколько игроков, поэтому команду ожидала (до сих пор ожидает) кадровая перестройка.

Если стартовый матч в сезоне у амстердамцев не удался (поражение от ПСВ 3:5 в Суперкубке), то дальше все идет по результатам, как по маслу. В первых пяти турах Эридивизи команда Шрейдера завоевала максимальные 15 очков и благодаря этому единолично лидирует в турнирной таблице внутреннего первенства. Однако также такие результаты и благодаря уровню соперников, ведь они почти не представляют даже тех, кто борется хотя бы за еврокубки. Но разница у забитых пропущенных впечатляющая: 16 против трех.

Кадры хозяев

Из важных потерь можно выделить только защитника Оуэна Вейндала – как раз летного новичка команды. Он пропустил последние три матча (хотя сыграл в первых трех сезона) и сейчас уже на финишной прямой до разрешения врача участвовать в тренировках в общей группе. Также вне игры Сетфорд и Игаттарен, но согласитесь, вряд ли большинство из вас слышали эти фамилии к этому моменту…

"Рейнджерс" (Глазго, Шотландия)

"Львы" запомнились в последних двух сезонах тем, что постоянно добавляли очки в таблицу коэффициентов Шотландии, благодаря чему именно эта страна была впереди Украины в рейтинге. Сейчас ситуация другая, и оппоненты у нас другие, но “Рейнджерс: не останавливается в своем развитии. Да, прошлый внутренний чемпионат они проиграли "Селтику", однако свою не менее важную победу все-таки одержали, впервые за 12 лет выйдя в групповой этап Лиги чемпионов. И, кстати, в плей-офф ЛЧ "львы" прошли не кого-нибудь, а заклятого соперника "Аякса" - ПСВ.

Нынешний сезон Шотландской Премьер-лиги тоже лучше начал "Селтик". "Кельты" лидируют в турнирной таблице с максимальными 18 очками после шести туров. В том числе они в минувшие выходные разбили "Рейнджерс" со счетом 4:0. "Львы" пока должны довольствоваться только второй строчкой, имея в активе 13 зачетных пунктов. Единственной командой, кроме "Селтика", отобравшей очки у подопечных ван Бронкхорста был также "Хиберниан": тогда "Рейнджерс" пропустил на 90+2 минуте, находясь в меньшинстве.

Кадры гостей

Дела с лазаретом у "львов" идут куда хуже, чем у "Аякса". У "Рейнджерса" сразу пять футболистов пока вне игры: Хаджи, Лоренс, Руф, Дэвис и Суттар. По крайней мере первые четверо могли существенно помочь команде.

Последние пять матчей Аякса и Рейнджерса

Последние пять встреч хозяев

03.09. Аякс – Камбур 4:0 (Эридивизи)

28.08. Утрехт – Аякс 0:2 (Эридивизи)

21.08. Спарта Роттердам – Аякс 0:1 (Эридивизи)

14.08. Аякс – Гронинген 6:1 (Эридивизи)

06.08. Ситтард – Аякс 2:3 (Эридивизи)

Последние пять встреч гостей

03.09. Селтик – Рейнджерс 4:0 (Премьер-лига)

30.08. Рейнджерс – Куин оф Саут 3:1 (Кубок лиги)

27.08. Рейнджерс – Росс Каунти 4:0 (Премьер-лига)

24.08. ПСВ – Рейнджерс 0:1 (ЛЧ)

20.08. Хиберниан – Рейнджерс 2:2 (Премьер-лига)

Личные встречи команд

Всего дважды пересекались пути коллективов в официальных матчах. Впервые это случилось еще в далеком 1973 году: тогда по сумме двух матчей в финале за Суперкубок УЕФА с общим счетом 6:3 победил "Аякс". Второй раз команды играли между собой в рамках Лиги чемпионов. В этом случае все тоже дважды завершилось победами амстердамцев.

Цифры и факты

В текущем сезоне "львы" сыграли почти вдвое больше матчей, чем амстердамцы (11 против шести).

"Рейнджерс" последний раз выходил из группы ЛЧ еще в сезоне 2005/2006 гг.

В сезоне 2021/2022 гг. "Аякс" выиграл свою группу Лиги чемпионов со 100% результатом, набрав максимально возможные 18 очков.

"Львы" пропустили в шести из 11 матчей этого сезона.

В последних пяти официальных встречах на "Иоганн Кройф Арене" амстердамцы забили 21 гол.

"Аякс" удержал свои ворота на замке в последних трех поединках, пропустив трижды подряд.

Ставки и коэффициенты на матч Аякс – Рейнджерс

Прогноз на матч Аякс – Рейнджерс от UA-Football

В этом поединке амстердамцы очевидно имеют лидирующее положение. У них есть больше опыта в таких играх, к тому же они проведут матч на домашней арене. Атака у "Аякса" работает достаточно хорошо, защита должна справиться с нашествиями "Рейнджерс". Прогноз: Победа "Аякса" с форой -1,5 (КФ 2,1).