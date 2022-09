Аякс – Рейнджерс. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 07.09.2022

Лига чемпионов

Группа A, первый тур

7 сентября, 19:45. "Иоганн Кройф Арена" (Амстердам)

Главный арбитр: Тобиас Штиллер (Германия)

Прямая трансляция: Мегого

Часто бывает, что если в группе Лиги чемпионов есть команды не из топ-5 чемпионатов, то они автоматически становятся андердогами. Если к "Рейнджерсу" такую ​​роль можно подставить, ведь команда впервые за долгое время вернулась в основную сетку престижнейшего футбольного турнира Старого света, то об "Аяксе" так не скажешь. А кроме них в квартете еще "Ливерпуль" и "Наполи".

Лето выдалось для "евреев" очень насыщенным в плане трансферов. Они впервые в своей истории потратили более 100 миллионов евро на трансферы, переплюнув предыдущий рекорд на 66% (на 42 миллиона). Кстати, одним из приобретений был уже бывший центрбек "Рейнджерса" Келвин Басси. В то же время "Аякс" почти полностью закрыл столь большой минус в бюджете трансфером Антони, выручив за него 95 миллионов евро. Также ушли Мартинес, Аллер, Гравенберх и еще несколько игроков, поэтому команду ожидала (до сих пор ожидает) кадровая перестройка.

Если стартовый матч в сезоне у амстердамцев не удался (поражение от ПСВ 3:5 в Суперкубке), то дальше все идет по результатам, как по маслу. В первых пяти турах Эридивизи команда Шрейдера завоевала максимальные 15 очков и благодаря этому единолично лидирует в турнирной таблице внутреннего первенства. Однако также такие результаты и благодаря уровню соперников, ведь они почти не представляют даже тех, кто борется хотя бы за еврокубки. Но разница у забитых пропущенных впечатляющая: 16 против трех.

Из важных потерь можно выделить только защитника Оуэна Вейндала – как раз летного новичка команды. Он пропустил последние три матча (хотя сыграл в первых трех сезона) и сейчас уже на финишной прямой до разрешения врача участвовать в тренировках в общей группе. Также вне игры Сетфорд и Игаттарен, но согласитесь, вряд ли большинство из вас слышали эти фамилии к этому моменту…

Who can't wait for tomorrow? ????#UCL #ajaran