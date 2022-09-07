Интер - Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 07.09.2022

Gazzetta Dello Sport назвала группу С Лиги Чемпионов сезона 2022/23 "инфернальной". Такой ее делает участник из третьей корзины - "Интер". Правда, начинает он турнир в плохих форме и настроении, после поражения в Миланском дерби. Но, как заявляют и его тренер Симоне Индзаги, и наставник "Баварии" Юлиан Нагельсманн, такое поражение может добавить мотивации, желания реабилитироваться. Хотя и мюнхенцы хотят реабилитироваться после двух ничьих подряд в лиге.

7 сентября. 22:00. Лига Чемпионов. Групповой турнир

Группа С. Первый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Бавария"

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

После ничьей с "Унионом" (1:1) в субботу Нагельсманн заявил, что ему плевать на третье место подопечных в Бундеслиге, поскольку прошли всего пять туров. Логично. Но не должно ему плевать на игру. В частности, в обороне. С начала сезона в шести матчах лиги и Суперкубка мюнхенцы пропустили шесть мячей, сохранив ворота "сухими" лишь в двух. А лишь два забитых в последних двух после 20-ти в первых четырех вызывают вопросы и по атаке. Вплоть до ностальгии по Роберту Левандовски.

После 1:1 с гладбахской "Боруссией" удалось отвертеться указаниями на феноменальные действия голкипера соперников Яна Зоммера и его рекордные 19 ассистов. Но ничья с "Унионом" уже вполне по игре, и создать в Берлине достаточно не удалось.

Ответ "Интера" на такие слова - "нам бы ваши проблемы". Он забил в последних двух матчах пять мячей, а с начала сезона в пяти (все в Серии А) - 11. Но ведь пропустил восемь, остался "сухим" лишь в одном и проиграл два из трех последних. В сущности, проиграл единственные серьезные матчи - "Лацио" (1:3) и дерби (2:3). И пропущенные голы в последнем Индзаги называет недопустимыми. А прежде всего бросалось в глаза поражение в интенсивности, скорости и огромные проблемы под прессингом.

Сейчас "нерадзурри" просто не кажутся сильной командой. И критика их не жалеет. Говорят о нервозности на уровне "массовой истерии" (та же Gazzetta Dello Sport), что наследие Антонио Конте уже ушло, а Индзаги не соответствует уровню, требуют от него срочно что-то изменить, найти новые решения. Хэштег #Inzaghiout уже в обиходе. Сам Симоне пытается успокоить, говорит о превращении поражений в возможности. Но если поражения продолжатся, много возможностей ему уже не предоставят.

Какой будет игра? "Интер" любит разыгрывать мяч. Да и в любом случае он не уверен в себе и рисковать вряд ли решится. "Бавария" же наоборот, известна скоростью, интенсивностью, прессингом и атакой. Одной из лучших в Европе по интенсивности называет ее и Индзаги, лучшей - бывший игрок обеих команд Карл-Хайнц Румменигге. Она будет доминировать. Нагельсманн обещает играть выше, чем обычно. Правда, на игре высоко "Интер" поймал "Милан" однажды. Но в итоге под прессингом развалился.

Мануэль Нойер как раз рассчитывает, что "Интер" будет играть выше, чем "Унион", и это шанс на перехваты мяча у него и свободные контратаки.

Статистика

"Бавария" побеждала в своем стартовом матче в Лиге Чемпионов в 18-ти последних сезонах. Общий счет этих матчей - 45:2. Общий счет девяти последних - 27:0. "Интер" побеждал в своем стартовом матче в турнире лишь в одном случае из последних шести

В целом в групповых турнирах ЛЧ "Звезда Юга" выиграла 17 из последних 18-ти матчей, сведя 18-ый вничью. Ее общая разница мячей в них - 64:13. В последних 28-ми она победила 25 раз при трех ничьих. В последний раз чемпион Германии проигрывал на этой стадии в сентябре 2017-го года - со счетом 0:3 в Париже "Пари Сен-Жермен"

Статистика очных матчей между командами в Еврокубках - по три победы у каждой и ничья. Причем на "Джузеппе Меацца" состоялись три матча, и во всех победила "Бавария". Последние матчи состоялись в 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2010/11. Тогда "Интер" проиграл дома со счетом 0:1, но прошел дальше благодаря 3:2 в гостях. А за год до этого "черно-синие" победили "красных" в финале Лиги Чемпионов - 2:0

Единственный игрок, оставшийся в обеих командах после матчей в 2011-ом году - Томас Мюллер. В субботу он также вышел на второе место по числу матчей за "Баварию" во всех турнирах с 633-мя. Генеральный директор клуба Оливер Кан опустился на третье место. Лидирует Зепп Майер - 702

В 2011-ом году "Интер" проиграл дома ещё одной немецкой команде - "Шальке". Мануэль Нойер пропустил гол от Деяна Станковича ударом слета с центра поля из-за неосторожного выхода из ворот, но его команда победила со счетом 5:2 и пробилась в полуфинал Лиги Чемпионов

В последних десяти матчах Еврокубков против итальянских команд "Бавария" не проигрывала - восемь побед и две ничьи. Последняя итальянская команда, которой она проигрывала и последняя, которой не забивала - "Интер"

Статистика "Интера" дома в последних матчах Лиги Чемпионов против команд из лиг Топ-5 - ничья и четыре поражения. 2:2 была добыта против немецкой "Боруссии" Менхенгладбах

Кадры

Сарр не примет участия в матче, Тель под вопросом. Кроме них же состав "Баварии" полон. В центре обороны рядом с недавним игроком Серии А ("Ювентуса") Де Лихтом расположится Упамекано либо Эрнандес. Горетцка оправился от серьезной травмы, но все ещё не готов выйти с первых минут. Мюллер в субботу впервые с февраля 2021-го года не вышел в стартовом составе в матче Бундеслиги, но здесь выйдет помогать Садио Мане, забившему уже пять мячей в сезоне.

Мусиала, Гнабри, Коман и Сане борются за два оставшихся места.

"Интер" может убрать в центре поля Бареллу или Чалханоглу в пользу Мхитаряна. Генрих оживил игру выходом на замену в дерби. Оживил её и Эдин Джеко, автор дубля в знаменитом 5:1 "Вольфсбурга" над "Баварией" в 2009-ом году. В дерби он забил. С ассиста Дармиана, который борется с Димарко и Гозенсом за место на левом фланге. Димарко также может выйти в центре обороны вместо Бастони. Индзаги также призывают сменить вратаря Хандановича на новичка Онану, но вряд ли он это сделает в таком матче.

Особое внимание на Лаутаро Мартинеса и Дензела Думфриза. Об обоих летом упоминали в контексте перехода в "Баварию".

Травмирован у "Интера" лишь один игрок, зато какой! Ромелу Лукаку мог бы существенно помочь команде в таком матче.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Димарко, Думфриз, Брозович, Барелла, Мхитарян, Дармиан, Джеко, Лаутаро Мартинес

"Бавария": Нойер, Павар, Л. Эрнандес, Де Лихт, Дэвис, Киммих, Забитцер, Коман, Мюллер, Гнабри, Мане

Прогноз: Интер - Бавария 1:3

Как сыграет "Бавария"? Как на старте сезона, когда добывала 5:3, 6:1, 7:0, причём все не в Мюнхене? Или как против "Униона"? "Первая игра в группе не решающая, но мы не можем позволить себе показать слабость", - заявляет Нагельсманн. После двух 1:1 мюнхенцы уж точно будут более мотивированы. Статистика, качество, нервы и неуверенность соперника за них. "Интер" после дерби также мотивирован, но и устал и не собран как следует. Забьют обе, но он - меньше.