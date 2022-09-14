Без Тухеля, но уже с Поттером. Челси – РБ Зальцбург. Анонс и прогноз матча 2-го тура ЛЧ на 14.09.22

Лига чемпионов. Группа E, 2-й тур.

14 сентября. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)

Телетрансляция: MEGOGO Футбол 5

В субботу, 10 сентября, "Фулхэм" и "Челси" должны были открыть 7-й тур чемпионата Англии, однако из-за смерти королевы Елизаветы II матчи в прошедшие выходные отменили – немного позднее их втиснут куда-то в очень плотный календарь сезона. В то же время поединки ЛЧ с участием британских команд не сдвинули, поэтому в среду "Челси" примет на "Стэмфорд Бридж" австрийский "РБ Зальцбург". Правда, знаменитый гимн турнира точно не прозвучит.

Уже после матчей 1-го тура Лиги чемпионов стало понятно, что все стартовые прогнозы и лабораторные ожидания экспертов по поводу квартета E слишком гладко в жизнь не воплотятся. "Быки" у себя дома дали бой "Милану" (1:1), а "синие" так и вовсе уступили на выезде андердогу группы "Динамо Загреб" (1:0). Опять же, и австрийцы, и хорваты показали – они аутсайдеры только на бумаге. Просто так сдаваться никто не будет.

300 ₴ Фрибет на первый депозит Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

"Челси"

В день матча будет ровно неделя с того дня, как всю мировую и английскую общественность в частности настиг тотальный шок. В среду, 7 сентября, после поражения "синих" в матче с "Динамо Загреб" (1:0) футбольный Интернет буквально взорвала новость об увольнении Томаса Тухеля. Действительно, абстрагироваться от ухода немца из "Челси" откровенно непросто. Автор UA-Футбол Борис Сорокин детально рассказал о причинах увольнения Тухеля в текстовом материале, также мы пообщались на эту тему в подкасте с админом крупнейшего украиноязычного Telegram-канала о "Челси".

Если кратко, то проигрыш Загребу здесь не при чем. Открытое и легкое на подъем новое руководство лондонского клуба и консервативный в общении немец не сошлись характерами. Боули решил хвататься за все и сразу, ожидал большего вовлечения Тухеля в процесс, местами не справлялся и переплачивал. Томас же включил toxic-mode, открыто скучал по Чеху и Грановской и даже критиковал игроков после провальных поединков. В результате настолько системных разногласий янки поняли, что разойтись нужно как можно скорее. Так и вышло: 100 дней оценки от Боули и 100 матчей во главе "Челси" для Тухеля. Эту страницу в клубе уже перевернули.

Из-за отмены матчей сразу в двух турах Грэм Поттер получит дополнительное время на знакомство с новой командой. Конечно же, перспективный английский специалист не разберет прямо сейчас весь комплекс проблем "Челси": стерильность в атаке, проходной двор в центре поля из-за отсутствия Канте, качество игровых связей в почти полностью обновленной обороне. К "Зальцбургу" Поттер успеет по-своему расставить игроков на стандартные положения, объяснить главные требования и постарается встряхнуть команду с ментальной точки зрения. А вот к "Кристал Пэлас" новый менеджер должен подготовить футболистов более обстоятельно, игра пройдет 1 октября.

Вряд ли стоит в очередной раз сильно акцентировать внимание на результатах "синих". Старт сезона провален, даже в успешных матчах с точки зрения результата "Челси" выглядел неубедительно: "Эвертон" (0:1), "Лестер" (2:1), "Вест Хэм" (2:1). Что уже говорить о тех поединках, где "синие" не брали очки: "Лидс" (3:0) и "Саутгемптон" (2:1) в АПЛ, "Динамо Загреб" в ЛЧ (1:0). Пока за всю кампанию "пенсионеры" лишь один раз сыграли действительно классно. В дерби против "Тоттенхэма" (2:2) "синие" реально были сильнее противника.

Your new Chelsea Head Coach, Graham Potter! pic.twitter.com/AYFVu3Kunc — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 12, 2022

"РБ Зальцбург"

"Зальцбург" похож на "Динамо Загреб", ведь тоже является гегемоном своего чемпионата, хоть и стал он таким уже только после попадания в концерн "Red Bull". Посудите сами, с того момента, как производитель энергетических напитков приобрел клуб в 2005-м, "Зальцбург целых 13 раз брал золотые медали австрийского первенства! Интересно, что до середины нулевых команда, которую ранее болельщики знали как "СВ Аустрия" и "Казино", всего трижды выигрывала чемпионат. Контрастно, добавить нечего.

Сейчас по итогам 8 туров "красные" занимают первую строчку в Австрийской Бундеслиге: 7 побед и 1 проигрыш, 21 забитый мяч и всего 3 пропущенных – естественно, это лучшие показатели в турнирной таблице. Единственное поражение в поединке чемпионата "Зальцбургу" нанес хорошо знакомый киевскому "Динамо" "Штурм" из города Грац (2:1). Талантливый Расмус Хойлунд в тот июльский вечер определенно был в ударе.

В матче с "Миланом" "быки" действовали в сдерживающей манере и заработали один зачетный пункт (1:1). ​Отметим, что по данным CIES в текущем розыгрыше Лиги чемпионов у "Зальцбурга" вновь самый молодой стартовый состав (22.7). Отрыв от ближайшего преследователя, донецкого "Шахтера", – больше двух лет (2.3).

Турнирная таблица

Личная встреча

31 июля 2019 года "РБ Зальцбург" и "Челси" сыграли товарищеский поединок. Этот спарринг – единственный очный матч между "быками" и "синими". Запомниться фанатам он мог благодаря россыпи забитых мячей (лондонцы победили со счетом 3:5) и шедевру от Педро в частности.

Цифры и факты

– "Челси" пропускает в домашних стенах уже 7 матчей подряд во всех турнирах;

– Беспроигрышная серия "Зальцбурга" насчитывает уже 7 поединков подряд (6 побед).

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Челси" по-прежнему травмирован Канте, также повредил колено Менди. Как заменить француза в клубе пока так никто и не придумал, но ворота вполне готов защищать Кепа.

У "РБ Зальцбург" ситуация гораздо сложнее. Ее можно даже вполне назвать ненормальной. Обычно 10 человек в лазарете бывает в декабре-январе, а тут – середина сентября. Вобер, Диамбу, Койта, Око, Пионтковский, Соле, Сучич, Омореджи, Диаките и Тиджани – все травмированы.

Окей, опорников и центрбеков, по сути, нет, однако бразильский форвард Фернандо, которого "быки" взяли летом у "Шахтера" и который уже успел оформить 4+3 по системе "гол + пас", в строю. На фоне ухода из "РБ" Ааронсона, Камара и Адейеми наличие на поле такого лидера на матч с топ-клубом очень ценно само по себе.

"Челси", 3-4-1-2: Кепа – Фофана, Силва, Кулибали – Джеймс, Галлахер, Жоржиньо, Кукурелья – Маунт – Стерлинг, Хавертц

"РБ Зальцбург", 4-3-1-2: Кен – Дедич, Бернарду, Павлович, Ульмер – Капальдо, Зайвальд, Кьергор – Камери – Окафор, Фернардо

Больше бесплатных прогнозов на футбол ищите в этом Telegram-канале

UCL Matchday 1 review ????@gnkdinamo ???? pic.twitter.com/1qfcna2LlH — FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) September 6, 2022

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Челси" – "РБ Зальцбург" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Зальцбургом" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 2:1. "Челси" пережил неделю настоящего шторма. Тем не менее, до матча с "быками" Поттер получил немного лишнего времени на общение с новой командой, получит Грэм его и после поединка. На данный момент "синим" некуда отступать: необходимо побеждать дома ослабленного соперника и набирать первые очки в группе ЛЧ.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.