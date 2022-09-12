Лига Чемпионов, группа С. 2-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Барселона 22:00

Трансляция – Megogo 1, Volia TV

Бавария

"Бавария" три последних турах Бундеслиги играет вничью, и многим хочется найти в этом явный признак спада одной из лучших команд мира. Мол вот главная звезда коллектива Роберт Левандовски уехал в Каталонию, и всё посыпалось. Однако это далеко не так. Атака "Баварии" процветает, забив 31 мяч в 9 матчах сезона – это почти 3,5 в среднем за игру.

Теперь впереди у мюнхенцев заправляет фантастическая четвёрка – Мане, Сане, Мюллер и Гнабри/Коман/Мусиала. Сдержать их всех практически невозможно, ровно как и предугадать действия этого квартета. Гибкость, организованность и непредсказуемость – страшнейшая смесь, способная уничтожить любого врага. ЗСУ подтверждает.

Нагельсманн явно делает ставку на Лигу Чемпионов, поэтому позволяет себе экспериментировать и обильно ротировать в домашнем чемпионате. Бундеслига никуда не денется, а вот нокаутировать "Барселону" – это первичная задача на повестке дня. Менхенгладбаху для 1:1 с "Баварией" понадобилось 19 сейвов Яна Зоммера, "Униону" – одна из лучших по компактности оборон Европы, о которой "Барсе" мечтать не приходится. Со "Штутгартом" (2:2) главными действующими лицами были тинейджеры Мусиала и Тель, отсюда и результат.

Кингли Коман из-за мышечной травмы пропустит 2-3 недели, но в этом сезоне француза сложно было назвать основным. Гнабри или тот же Мусиала спокойно его заменит. В остальном у Нагельсманна готовый боекомплект игроков, заряженных обыгрывать Роберта и компанию.

Барселона

"Барселона" тоже впечатляюще начала кампанию, вдохновлённая результативностью Роберта Левандовски – у поляка 9 голов в 6 матчах сезона. После нулей с "Райо Вальекано" в первом туре Ла Лиги посыпались сплошные победы, причём исключительно разгромные: 1:4 с "Реал Сосьедадом", 4:0 с "Вальядолидом", 0:3 с "Севильей", 5:1 с "Викторией" в первом туре Лиги Чемпионов, и 0:4 с "Кадисом" на выходных.

Результаты устрашающие, но из всех этих соперников разве что "Сосьедад" можно считать приличным соперником. Но и там до ключевой замены Хави с выходом Ансу Фати игра была равная, и только в последние 25 минут "Барса" сумела добить басков. Разгром "Севильи" всерьёз воспринимать не будем – команда Лопетеги на старте сезона мёртвая, и распродажа центра обороны до добра их не привела.

Летом "Барселона" мощно усилилась, где-то даже переукомлектовавшись. Рафинья конечно стал грозой Кадисов, но бразилец и Дембеле показывают лучшую игру именно на правом фланге, и одновременное их использование не приносит желанного эффекта. Из всех новичком пока только Левандовски и Жуль Кюнде выглядят игроками, которые действительно усилили команду. Судя по всему, Хави просто хотел иметь по 2 исполнителя на каждую позицию, чтобы всерьёз конкурировать за все трофеи в этом сезоне. С такой амбициозностью главное не выходить на "Альянц Арену", а то очередного разгрома будет не избежать.

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Статистика и факты

Левандовски забил 9 голов в 6 матчах за "Барселону"

"Бавария" забила 31 гол в 9 матчах сезона (3.4 в среднем за игру)

"Барселона" пропустил 17 мячей в 4 последних матчах с "Баварией"

"Барса" забила больше всех в первом туре ЛЧ (5 голов)

"Бавария" не проиграла ни единого матча в сезоне (6 побед, 3 ничьи)

"Барселона" не проиграла ни единого матча в сезоне (5 побед, 1 ничья)

Личные встречи

За последнюю четверть века соперники встретились 14 раз. "Бавария" выиграла 9 из этих противостояний, у "Барселоны" – 3 победы. Ещё две игры завершились вничью. Последние три матча Мюнхен выиграл разгромно – 3:0, 0:3, 2:8. На "Альянц Арене" всё тоже прекрасно для хозяев – "Бавария" выиграла 5 из 6 последних встреч.

Ориентировочные составы

Бавария: Нойер – Павар, Упамекано, Эрнандес, Дэвис – Киммих, Забитцер – Гнабри, Мюллер, Сане – Мане

Барселона: тер Штеген – Кюнде, Араухо, Гарсия, Бальде – Гави, Бускетс, Педри – Рафинья, Левандовски, Дембеле

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – Барселона от UA-Футбол

Первый настоящий тест новой "Барселоны". Только отказ от своих своего стиля может уберечь команду Хави от поражения. Но беда в том, что играть вторым номером "Барса" не только не желает, но и не умеет. Так что свои стандартные три мяча "Бавария" должна положить, хотя и Роберт вряд ли уйдёт с поля без гола. Ставка: тотал выше 3.5 с коэффициентом в районе 1.91.