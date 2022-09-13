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Ливерпуль - Аякс. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 13.09.2022

Лига Чемпионов
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Ливерпуль – Аякс: Прогноз и анонс матча ⋉ 13 сентября 2022 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Ливерпуль - Аякс. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 13.09.2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, группа A, второй тур

13 сентября 2022. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” 22:00 “Аякс”

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Ливерпуль” в первом туре Лиги чемпионов пропустил четыре гола, “Аякс” столько же забил в ворота своего соперника. Отмена матча чемпионата на выходных должна была помочь “Ливерпулю” лучше подготовиться к поединку Лиги чемпионов.

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Ливерпуль

Юрген Клопп назвал игру с “Наполи” худшей за все его время работы в “Ливерпулем”. “Это был настоящий хоррор”, – заметил немецкий тренер, добавив, что восемь из 11 игроков стартового состава действовали ниже своего уровня, еще три футболиста сыграли просто нормально. Отвечая на вопрос, потеряет ли его команда ритм из-за перерыва в шесть дней, Клопп ответил: “Вы видели наш последний матч? Если мы потеряем этот ритм, будет хорошо”.

Матч против “Наполи” действительно забыть сложно. После первого тайма “Ливерпуль” проигрывал 0:3, хотя мог пропустить все шесть мячей. Команда Юргена Клоппа играла без энергии и идей во всех линиях, от обороны до атаки. После игры с “Наполи” некоторые английские журналисты начали говорить о закате эры Клоппа, сам же тренер “красных” сказал, что команде нужно “пересоздаться”.

Конечно же, Клопп хотел бы, чтобы команда реабилитировалась за это поражение уже на выходных, в матче с “Вулверхэмптоном”, но из-за переноса тура АПЛ, исправлять настроение и атмосферу вокруг клуба нужно будет в матче с “Аяксом”.

Результат и качество игры в поединке с “Наполи” накладываются на неприятности в лиге – всего две победы в шести турах. Никогда еще при Клоппе “Ливерпуль” так плохо не начинал сезон.

Один одной из причин кризиса стали многочисленные травмы. Тьяго, Жота и Карвалью полностью готовы к игре с “Аяксом”, но травмировался Робертсон. Вне игры остаются Конате, Хендерсон, Джонс, Кейта и Окслейд-Чемберлен.

Аякс

Летом “Аякс” сильно изменился. Главный тренер Эрик тен Хаг отправился покорять Англию и взял с собой Лисандро Мартинеса и Антони. Покинули команду также такие заметные игроки как Аллер, Гравенберх, Мазрауи, Тальяфико. “Аякс” продал футболистов на более чем 200 млн евро, а сам потратил более ста, подписав Бергвейна, Басси, Бробби, Вейндала и других.

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Трансляція матчу Ліверпуль - Аякс
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Возглавил команду экс-ассистент тен Хага, Нагельсманна и Кумана Альферд Схредер, работавший главным тренером в таких клубах как “Твенте”, “Хоффенхайм” и “Брюгге”. Начало амстердамской карьеры у 49-летнего тренера более чем удачное. “Аякс” выиграл все шесть матчей чемпионата Нидерландов с общим счетом 21:3, а в первом туре Лиги чемпионов “Аякс” разгромил “Рейнджерс” 4:0.

В отличие от “Ливерпуля”, матчи “Аякса” наполнены энергией и радостью. Схредер продолжает традиции тен Хага, действуя по схеме 4-3-3, но в действиях нидерландцев появилось чуть больше вертикальности. Это способствует тому, что лучшие свои качестве проявляют скоростные игроки атаки Кудус и Бергвейн, очень мощно начал сезон и несменный лидер команды Душан Тадич. Но нужно сказать пару слов и об обороне – “Аякс” не пропускает в пяти матчах подряд, пара центрбеков Тимбер - Басси демонстрирует хорошую сыгранность и взаимопонимание.

Помо фулбека Оуэна Вейндала все игроки “Аякса” готовы к матчу с “Ливерпулем”.

Статистика команд, цифры и факты

  • 19 из 25 голов в сезоне 2022/23 “Аякс” забил на своем поле.
  • “Ливерпуль” и “Аякс” встречались в групповом раунде Лиги чемпионов 2020/21. “Красные” выиграли дважды по 1:0.
  • “Ливерпуль” начал проигрывал первый еврокубковый матч сезона на своем поле только дважды в 46 предыдущих кампаниях (35 побед, девять ничьих)
  • “Аякс” забил 15 голов в последних четырех матчах.
  • “Ливерпуль” не проигрывает на своем поле с восьмого марта (игра Лига чемпионов с “Интером” 0:1).
  • “Ливерпуль” пропустил десять голов в семи матчах сезона 2022/23.

Последние пять матчей Ливерпуля и Аякса

Ливерпуль

  • 07.09 “Наполи” 1:4 (Лига чемпионов)
  • 03.09 “Эвертон” 0:0 (АПЛ)
  • 31.08 “Ньюкасл” 2:1 (АПЛ)
  • 27.08 “Борнмут” 9:0 (АПЛ)
  • 22.08 “Манчестер Юнайтед” 1:2 (АПЛ)

Аякс

  • 10.09 “Херенвен” 5:0 (Эредивизи)
  • 07.09 “Рейнджерс” 4:0 (Лига чемпионов)
  • 03.09 “Камбюр” 4:0 (Эредивизи)
  • 28.08 “Утрехт” 2:0 (Эредивизи)
  • 21.08 “Спарта” Роттердам 1:0 (Эредивизи)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Аякс" 1 1 0 0 4-0 +4 3
2 "Наполи" 1 1 0 0 4-1 +3 3
3 "Ливерпуль" 1 0 0 1 1-4 -3 0
4 "Рейнджерс" 1 0 0 1 0-4 -4 0

Личные встречи

До двух побед над “Аяксом” (1:0) в Лиге чемпионов 2020/21”Ливерпулю” переигрывать нидерландский клуб не удавалось. В 1/8 Кубка европейских чемпионов 1966/67 успешнее сыграл “Аякс” (5:1, 2:2).

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Ориентировочные составы

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас – Эллиотт, Фабиньо, Тьяго – Салах, Нуньес, Диас

“Аякс”: Пасвер – Ренсх, Тимбер, Басси, Блинд – Бергейс, Альварес, Тэйлор – Тадич, Кудус, Бергвейн

Ставки и Коэффициенты на матч

Париматч
1.55
5.00
5.30
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Favbet
1.58
4.85
5.30
Сделать ставку
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1.58
4.90
5.30
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Прогноз на матч Ливерпуль – Аякс от UA-Football

“Ливерпуль” не смог выиграть в пяти из семи матчей сезона 2022/23 во всех турнирах, но четыре из этих поединка были гостевыми. На “Энфилде” удалось уйти от поражения только “Кристал Пэлас”. Клопп знает, что ему нужно что-то менять ради улучшения игры и результатов, но нынешняя кадровая ситуация не позволяет сделать радикальные изменения. “Аякс” на ходу, “красные” – нет. Остается только фактор “Энфилда”. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Аякс (Амстердам) Лига чемпионов Ливерпуль ставки Прогнозы
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