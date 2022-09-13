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Яремчук и Соболь против драконов. Порту – Брюгге. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 13.09.2022
Важная битва за плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов
Группа B, второй тур
13 сентября, 22:00. "Драгау" (Порту)
Главный арбитр: Анастасиос Сидиропульос (Греция)
Прямая трансляция: Мегого
Команды одинаковы, но в то же время и разные. Ну, по крайней мере, если следить за реноме и результатами. Обе считаются претендентами на чемпионство в своих лигах (которые не являются из топ-5 европейских), и “Порту” и “Брюгге” занимают на данный момент третье место в своих внутренних первенствах, но вот в ЛЧ стартовали по-разному.
Порту (Порту, Португалия)
Большой футбол возвращается в небольшой 200-тысячный город на самом Западе Европы. В прошлом сезоне за три поединка на "Драгау" "драконы" дважды уступили ("Ливерпулю" и "Атлетико") и однажды победили ("Милан"). Это не позволило выйти им в плей-офф ЛЧ, хотя на момент конца первого тайма последнего тура "Порту" еще были в 1/8 финала. Тогда, с “матрацниками”, получился драматический поединок со многими эмоциональными моментами, но мадридцы смогли за счет класса дотянуть до победного конца.
В текущем сезоне "Порту" уже играл с "Атлетико": в первом туре текущей ЛЧ он уступил сопернику. Получилось не менее увлекательно, чем годом ранее. Особенно интересна была кульминация поединка, который на 90-ю минуту имел нулевой счет и табло, а в итоге Гризманн вырвал победу со счетом 2:1. Это не единственное поражение в текущем сезоне. Также, "драконы" в гостях проиграли "Риу Аве" в рамках португальского чемпионата (1:3). В то же время остальные матчи "Порту" выиграл и уступает "Бенфике" – которая идет со 100% показателем после шести туров – всего тремя очками.
Кадры хозяев
Без двух важных игроков сегодня сыграют хозяева. Во-первых, на поле не выйдет вингер сборной Португалии Отавиу из-за травмы. Во-вторых, плоды своего удаления в поединке против "матрасников" Тареми будет потреблять сегодня, однако на трибунах максимум.
???? Olhar do Dragão ???? Último treino antes da estreia em casa na @ChampionsLeague ????#FCPCBCK #UCL pic.twitter.com/VR3DqJ8iOp— FC Porto (@FCPorto) September 12, 2022
Брюгге (Брюгге, Бельгия)
Еле-еле в прошлом сезоне "черно-синие" все же оформили чемпионство, благодаря чему в очередной раз вышли в групповой этап Лиги чемпионов. “Брюгге” в последние годы частый гость основного раунда наиболее престижного европейского турнира, однако максимум, на который они постоянно надеются, это путевка в плей-офф Лиги Европы. Теперь же сезон начался по-другому. "Брюгге" в стартовом поединке текущей ЛЧ преодолел дома леверкузенский "Байер". Да, минимально, да, было тяжело, но три очка в кармане. И это была заслуженная победа.
В бельгийском чемпионате сейчас результаты достаточно хорошие. Только на старте “Брюгге” оступился, из-за чего на данный момент команда уступает первому “Антверпену” пятью очками. В то же время в начале сезона “черно-синие” еще и Суперкубок выиграли. Еще бы стабильность где-то обрести – цены не было. Сейчас команда на ее пути.
Кадры гостей
Несколько важных потерь в “Брюгге”. Не сыграют сегодня сразу три игрока, которые могли бы помочь команде с первых минут: Вормер, Мата и Риц. Также вне игры Бьюкенен и Ланг.
Отметим также, что в минувшие выходные впервые вместе в старте появились Эдуард Соболь и Роман Яремчук. Вот сегодня и посмотрим, была ли это ротация, или для тренера они номер один.
Can you feel it? ???? #FCPCLU #UCL— Club Brugge KV (@ClubBrugge) September 12, 2022
Последние пять матчей Порту и Брюгге
Последние пять встреч хозяев
- 10.09. Порту – Шавиш 3:0 (Чемпионат Португалии)
- 07.09. Атлетико – Порту 2:1 (ЛЧ)
- 03.09. Жил Висенте – Порту 0:2 (Чемпионат Португалии)
- 28.08. Риу Аве – Порту 3:1 (Чемпионат Португалии)
- 20.08. Порту – Спортинг 3:0 (Чемпионат Португалии)
Последние пять встреч гостей
- 10.09. Серен Юнайтед – Брюгге 0:2 (Лига Жупиле)
- 07.09. Брюгге – Байер 1:0 (ЛЧ)
- 02.09. Брюгге – Серкль Брюгге 4:0 (Лига Жупиле)
- 26.08. Шарлеруа – Брюгге 1:3 (Лига Жупиле)
- 21.08. Брюгге – Кортрейк 2:1 (Лига Жупиле)
Турнирная таблица группы B
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Атлетико
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|2
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|3
|Порту
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|4
|Байер
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
Личная встреча между соперниками
История дважды сводила команды в разных евротурнирах, но было это в совершенно разных эрах. Впервые их пути пересеклись в 1/16 Кубка УЕФА в сезоне 72/73. Сильнее тогда оказался "Порту", который по сумме двух матчей (3:0, 2:3) прошел дальше. Собственно, и в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона 16/17 преимущество в счете получили "драконы" (2:1, 1:0).
Ставки и коэффициенты на матч Порту – Брюгге
Прогноз матча Порту – Брюгге от UA-Football
Букмекеры очень сильно уверены в победе сегодняшних хозяев. В то же время результат "черно-синих" в первом матче розыгрыша ЛЧ дает сомнения на счет однозначности преимущества "Порту". Но не нужно забывать, что "драконы" дома очень сильны, и подтверждают это 10 побед в последних 10 матчах на собственном стадионе с общими забитыми 35 голами. Прогноз: Победа Порту 2:1.
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