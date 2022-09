Яремчук и Соболь против драконов. Порту – Брюгге. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 13.09.2022

Лига чемпионов

Группа B, второй тур

13 сентября, 22:00. "Драгау" (Порту)

Главный арбитр: Анастасиос Сидиропульос (Греция)

Прямая трансляция: Мегого

Команды одинаковы, но в то же время и разные. Ну, по крайней мере, если следить за реноме и результатами. Обе считаются претендентами на чемпионство в своих лигах (которые не являются из топ-5 европейских), и “Порту” и “Брюгге” занимают на данный момент третье место в своих внутренних первенствах, но вот в ЛЧ стартовали по-разному.

Большой футбол возвращается в небольшой 200-тысячный город на самом Западе Европы. В прошлом сезоне за три поединка на "Драгау" "драконы" дважды уступили ("Ливерпулю" и "Атлетико") и однажды победили ("Милан"). Это не позволило выйти им в плей-офф ЛЧ, хотя на момент конца первого тайма последнего тура "Порту" еще были в 1/8 финала. Тогда, с “матрацниками”, получился драматический поединок со многими эмоциональными моментами, но мадридцы смогли за счет класса дотянуть до победного конца.

В текущем сезоне "Порту" уже играл с "Атлетико": в первом туре текущей ЛЧ он уступил сопернику. Получилось не менее увлекательно, чем годом ранее. Особенно интересна была кульминация поединка, который на 90-ю минуту имел нулевой счет и табло, а в итоге Гризманн вырвал победу со счетом 2:1. Это не единственное поражение в текущем сезоне. Также, "драконы" в гостях проиграли "Риу Аве" в рамках португальского чемпионата (1:3). В то же время остальные матчи "Порту" выиграл и уступает "Бенфике" – которая идет со 100% показателем после шести туров – всего тремя очками.

Без двух важных игроков сегодня сыграют хозяева. Во-первых, на поле не выйдет вингер сборной Португалии Отавиу из-за травмы. Во-вторых, плоды своего удаления в поединке против "матрасников" Тареми будет потреблять сегодня, однако на трибунах максимум.

???? Olhar do Dragão ???? Último treino antes da estreia em casa na @ChampionsLeague ???? #FCPCBCK #UCL pic.twitter.com/VR3DqJ8iOp

Еле-еле в прошлом сезоне "черно-синие" все же оформили чемпионство, благодаря чему в очередной раз вышли в групповой этап Лиги чемпионов. “Брюгге” в последние годы частый гость основного раунда наиболее престижного европейского турнира, однако максимум, на который они постоянно надеются, это путевка в плей-офф Лиги Европы. Теперь же сезон начался по-другому. "Брюгге" в стартовом поединке текущей ЛЧ преодолел дома леверкузенский "Байер". Да, минимально, да, было тяжело, но три очка в кармане. И это была заслуженная победа.

В бельгийском чемпионате сейчас результаты достаточно хорошие. Только на старте “Брюгге” оступился, из-за чего на данный момент команда уступает первому “Антверпену” пятью очками. В то же время в начале сезона “черно-синие” еще и Суперкубок выиграли. Еще бы стабильность где-то обрести – цены не было. Сейчас команда на ее пути.

Несколько важных потерь в “Брюгге”. Не сыграют сегодня сразу три игрока, которые могли бы помочь команде с первых минут: Вормер, Мата и Риц. Также вне игры Бьюкенен и Ланг.

Отметим также, что в минувшие выходные впервые вместе в старте появились Эдуард Соболь и Роман Яремчук. Вот сегодня и посмотрим, была ли это ротация, или для тренера они номер один.

Can you feel it? ???? #FCPCLU #UCL