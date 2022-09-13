Виктория Пльзень - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 13.09.2022

Коварный выезд, способный решить судьбу выхода из группы? Или же изначально матч за третье место между её аутсайдерами? В чешской прессе единодушны - матч дома против "Интера" в этой адской группе предоставляет наиболее реальный шанс набрать очки. В Италии же после первого тура о способности миланцев обойти "Барселону" и "Баварию" не говорят, не говорят и о проблемах со способностью обойти "Викторию". Неужели и такие возникнут?

13 сентября. 19:45. Лига Чемпионов. Группа С. Второй тур

Пльзень. "Дусан Арена"

"Виктория" Пльзень - "Интер"

Главный арбитр: Сандро Шарер (Швейцария)

В нынешнем сезоне "Интер" проиграл все три Топ-матча - "Лацио", "Милану" и "Баварии". Причем все три по делу. Против мюнхенцев (0:2) в первом туре ЛЧ он и вовсе играл будто на гораздо низшей передаче. Уступая во всем. Хотя и пропускал в итоге с длинного мяча и автогола. Третье поражение в четырех матчах заставило руководство созвать экстренное заседание с игроками и тренерским штабом, Генерального директора Джузеппе Маротту и игроков - защищать главного тренера Симоне Индзаги в интервью.

Последнего и вовсе разглядывают под увеличительным стеклом, и каждый его ход критикуется. С популярностью хэштега #Inzaghiout в соцсетях тренер явно чувствует себя некомфортно.

В последнем матче Серии А - дома против "Торино" - "Интер" уходил на перерыв под свист собственных болельщиков и без единого удара в створ ворот. Первый такой нанес лишь на 66-ой минуте. Героем второго тайма был его вратарь Самир Ханданович, которого Tuttosport даже назвал Суперменом. И лишь в последней стадии матча удалось реально добавить, оказать давление и найти победный гол на 89-ой минуте. Что позволило Индзаги говорить о духе, борьбе, страданиях, победе любой ценой. Не об игре.

В "Виктории" все гораздо спокойнее. Несмотря на 1:5 от "Барселоны" в первом туре. Такой результат восприняли как совершенно логичный. Пльзенцы даже радовались, что выполнили одну из задач в группе - забили. Теперь будут искать хотя бы одно очко. Они ясно понимают, что попали в сильнейшую группу и не собираются расстраиваться после каждого поражения. Наоборот, желают набраться впечатлений.

В лиге они сохраняют темп. Набрали 19 очков в семи турах. Правда, в последнем пришлось трудно против "Сигмы" в гостях. Логично после лигочемпионской нагрузки. Соперник дважды отыгрывался, после матча жаловался на судейство. Тем не менее, "Виктория" победила со счетом 3:2, забив победный гол ещё на 68-ой минуте.

Её последние домашние воспоминания об итальянцах весьма приятны. В сезоне 2018/19, предыдущем в Лиге Чемпионов, дома удалось победить "Рому" со счетом 2:1. А до этого в 2011-ом, 2013-ом и 2016-ом годах - переиграть "Наполи" (2:0), добыть 1:1 с той самой "Ромой" и 2:2 с "Миланом". В сущности, итальянским соперникам пльзенцы дома никогда в истории не уступали. "Интер" же в последнем вояже в Чехию в 2019-ом победил "Славию", но в предыдущем в 2016-ом проиграл "Спарте" с тем же счетом - 1:3.

Наставник хозяев Михал Билек заявляет, что у "Интера" нет слабых мест и прежде всего нужно опасаться его скорости после перехватов, то есть перекрывать оборону. Хотя и сам "Интер" прежде всего должен опасаться скорости контратак соперника. В принципе, игра должна быть интересной, динамичной, хотя возможен острый недостаток качества с последним пасом и ударом.

Кадры

Несмотря на геройства Хандановича в субботу, первый кандидат на место в воротах сегодня - Онана. Сам по себе герой матча против "Баварии". Правда, Индзаги заявил, что лишь сегодня утром сообщит вратарям, кого из них избрал. В первом туре он в целом произвел существенные изменения, даже вызвавшие разговоры о том, что отказывается от Лиги Чемпионов. Сегодня вряд ли мы увидим Д'Амброзио, Гозенса и Мхитаряна в "старте".

Дилемма лишь вокруг Димарко - он слева или в центре обороны? И в атаке, где Джеко конкурирует с Корреа.

"Виктория" должна была выставить тот же состав, что и в первом туре. Но её правый защитник Гавел и лидер атаки Хоры получили повреждения в Оломоуце. Неясно, смогут ли сыграть. Учитывая, что они забили все три гола там, а Гавел ещё и отдал ассист, потери могут быть весьма серьёзными. Голик, выходивший на замену в Барселоне, может заменить на правом фланге. Хоры менял во время того матча нигериец Бэсси. Хотя Индзаги ещё и упоминал о вингерах Сикоре и Москере как об опасных.

Полузащитник Копич травмировался ещё раньше и в Барселоне не играл.

"Виктория": Станек, Голик, Перница, Гейда, Йемелка, Калвах, Буха, Виканова, Сикора, Москера, Бэсси

"Интер": Онана, Шкриньяр, Де Фрай, Димарко, Думфриз, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Дармиан, Джеко, Лаутаро Мартинес

Прогноз: Виктория Пльзень - Интер 1:2

Три сезона подряд в Лиге Чемпионов "Интер" терял очки против команд из бывшего соцлагеря. "Славии" (даже дома), "Шахтера" (дважды в гостях и однажды дома). Потеряет вновь? Дома "Виктория" и вовсе не проигрывала никому более 15-ти месяцев - 26 побед и три ничьи. Ее хавбек Калвах говорит, что матч будет явно легче, чем против "Барселоны". Он и Билек прежде всего рассчитывают на своих болельщиков. Фаны и вправду способны помочь даже вплоть до победы. Но гости все же фавориты.

Лучший прогноз - обе забьют.