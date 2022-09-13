Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 14.09.2022

Лига чемпионов, группа G, второй тур

13 сентября 2022. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 22:00 “Боруссия” Дортмунд

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Эрлинг Холанд впервые сыграет против своей бывшей команды. “Боруссия” Дортмунд пытается отойти от поражения “РБ Лейпциг” в Бундеслиге, но против “Манчестер Сити” будет еще сложнее.

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Манчестер Сити

“Манчестер Сити”, как и другие английские команды, не играл на выходных, поэтому получил дополнительные дни для тренировок и анализа. Последним матчем “горожан” была выездная победа над “Севильей” 4:0 в первом туре Лиги чемпионов в прошлый вторник. В новом сезоне “Сити” выиграл пять из семи матчей во всех турнирах, потеряв очки только в поединках АПЛ с “Ньюкаслом” (3:3) и “Астон Виллой” (1:1).

Два из четырех голов в ворота испанской команды забил Эрлинг Холанд. Всего у норвежца 12 голов за “Манчестер Сити” в восьми матчах всех турнирах. Опасения по поводу адаптации норвежца в команде Пепа Гвардиолы оказались преждевременными.

В среду Холанд впервые сыграет против “Боруссии” Дортмунд, своей бывшей команды. Впервые против своего бывшего клуба также могут сыграть защитники Мануэль Аканджи и Серхио Гомес, , которые присоединились к “горожанам” летом. Не стоит забывать, что в свое время за Дортмунд выступал и Илкай Гюндоган.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Манчестер Сіті - Боруссія Дортмунд Смотреть трансляцию

К матчу с “Боруссией” Дортмунд восстановились Джон Стоунз и Натан Аке, вне игры остаются Кайл Уокер и Эмерик Лапорт.

Боруссия Дортмунд

В первом туре Лиги чемпионов “Боруссия” Дортмунд выиграла у “Копенгагена” 3:0. Но в чемпионате у команды Эдина Терзича есть проблемы.

На выходных BVB без шансов проиграл “РБ Лейпциг”. Изюминка этого результата состоит в том, что это был первый матч в РБ для экс-тренера Дортмунда Марко Розе. “Лейпциг” прекрасно действовал в прессинге и контратаках, а “Боруссия”, по словам самого Терзича, играла хорошо только восемь-девять минут. Как результат – поражение 0:3.

У “Боруссии” были проблемы с компактностью и агрессивностью, не совсем определен был и игровой стиль BVB. Форвард Антони Модест был без поддержки, никакой угрозы не шло с флангов. Ощущалось несоответствие между тем в какой футбол пытается играть Терзич, и какие у него доступны футболисты.

К матчу с “Манчестер Сити” кадровая ситуация немного улучшилась. Полетели с командой в Англию Адейеми, Мален и Азар. По-прежнему травмированы основной вратарь Грегор Кобель, полузащитники и игроки атаки Байно-Гиттенс, Дауд, Морей и Аллер.

Статистика команд, цифры и факты

“Манчестер Сити” и “Боруссия” Дортмунд в пятый раз сыграют друг с другом.

“Манчестер Сити” не проигрывает на своем поле в Лиге чемпионов 20 матчей (18 побед, две ничьи).

“Горожане” выиграли восемь последних матчей на “Этихаде” во всех турнирах, забивая в каждой игре не меньше трех голов.

Эрлинг Холанд забил 25 голов в 20 матчах Лиги чемпионов, 15 из них в составе “Боруссии” Дортмунд.

“Манчестер Сити” выигрывает свою группу Лиги чемпионов в последних пяти сезонах.

“Боруссия” Дортмунд не выигрывает у английских команд с 2016 года (одна ничья, семь поражений).

Последние пять матчей Манчестер Сити и Боруссии Дортмунд

Манчестер Сити

08.09 “Севилья” 0:4 (Лига чемпионов)

03.09 “Астон Вилла” 1:1 (АПЛ)

31.08 “Ноттингем Форест” 6:0 (АПЛ)

27.08 “Кристал Пэлас” 4:2 (АПЛ)

24.08 “Барселона” 3:3 (Товарищеский матч)

Боруссия Дортмунд

10.09 “РБ Лейпциг” 0:3 (Бундеслига)

06.09 “Копенгаген” 3:0 (Лига чемпионов)

02.09 “Хоффенхайм” 1:0 (Бундеслига)

27.08 “Герта” 1:0 (Бундеслига)

20.08 “Вердер” Бремен 2:3 (Бундеслига)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 1 1 0 0 4-0 +4 3 2 "Боруссия" Дортмунд 1 1 0 0 3-0 +3 3 3 "Копенгаген" 1 0 0 1 0-3 -3 0 4 "Севилья" 1 0 0 1 0-4 -4 0

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Личные встречи

В последний раз команды встречались в четвертьфинале Лиги чемпионов 2020/21. “Манчестер Сити” выиграл оба матча со счетом 2:1. Эрлингу Холанду “горожанам” забить не удалось. В группе ЛЧ 2012/13 результат лучше у BVB: домашняя победа 1:0 и ничья 1:1.

Ориентировочные составы

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Диаш, Аканджи, Аке – Де Брюйне, Родри, Гюндоган – Силва, Холанд, Фоден

“Боруссия” Дортмунд: Майер – Хуммельс, Зюле, Шлоттербек – Менье, Озджан, Беллингем, Геррейру – Рейна, Модест, Ройс

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Манчестер Сити – Боруссия Дортмунд от UA-Football

Букмекеры не дают шансов “Боруссии” Дортмунд. Это можно понять. “Манчестер Сити” очень редко теряет очки на своем поле, у команды Гвардиолы сейчас нет никаких игровых проблем, что не скажешь о BVB. Дортмунд постарается закрыть пространство для Холанда, но семь пропущенных мячей в шести турах Бундеслиги говорят о том, что с защитой у “Боруссии” не все в порядке. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.