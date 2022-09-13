Лига Чемпионов, группа H. 2-й тур

Хайфа, Самми Офер

Маккаби Хайфа – ПСЖ 22:00

Трансляция – Megogo 3, Volia TV

Маккаби Хайфа

"Маккаби" многих удивил на старте сезона, блестяще пройдя квалификацию Лиги Чемпионов. Команда Барака Бахара вынесла в гостях "Олимпиакос" (0:4), а дома "Аполлон" (4:0). А в последнем раунде героически удержала перевес против "Црвеной Звезды" (2:2, 2:3). Для действующих чемпионов Израиля это третий выход в групповой раунд Лиги Чемпионов в истории, и первый за 13 последних лет. Никто в истории страны так часто до этого этапа не доходил.

Но все эти достижения имели значения в квалификации. Теперь "зелёным" предстоит попробовать себя на совсем другом уровне, и пока дела идут так себе. В первом туре "Маккаби" без боя проиграл "Бенфике" (2:0), хотя гостям и удалось продержаться тайм без пропущенных, а их смелый как для откровенного аутсайдера прессинг создал некоторые проблемы португальскому гранду. Теперь "Маккаби" пройдёт испытание настоящим топом европейского футбола, ведь в Хайфу прилетели Месси, Неймар и компания.

Барак Бахар перед встречей с парижанами не сможет рассчитывать на защитника Йосефа Раза Мейра, хавбека Махмуда Джабера и форварда Суфа Подгоряну. Из всех троих только последний участвовал в матче с "Бенфикой", выйдя на заключительные 12 минут встречи.

Пари Сен-Жермен

"Пари Сен-Жермен" начал сезон как раз в Израиле. 31-го июля в Тель-Авиве команда Кристофа Галтье уничтожила "Нант" (0:4) в Суперкубке Франции, задав тон старту новой кампании. После этого Париж провёл ещё 8 встреч во всех турнирах, выиграв 7 из них. 5 – разгромно. Особенно впечатляющими выдались встречи с "Монпелье" (5:2) и "Лиллем" (1:7). Всего команда забила уже 31 гол – 3,4 в среднем за игру.

Старина Неймар поучаствовал в 17 голах. Бразилец явно мотивирован предстоящим Чемпионатом мира, и демонстрирует просто космический уровень в этом сезоне. В матче первого тура против "Ювентуса" (2:1) Неймар отличился "всего" ассистом, но уровень исполнения этого паса был на за гранью понимания. А будь Мбаппе альтруистичнее, дело бы закончилось разгромом с парочкой голов Нея.

Приход Галтье вместе с предстоящим ЧМ вывели "ПСЖ" в число двух-трёх лучших команд мира. Весной мы уже вряд ли увидем Париж на том же уровне, но сейчас они устрашают абсолютного любого соперника. Большой потерей для команды стал вылет Кимпембе более чем на 6 недель. Без вице-капитана в обороне придётся сыграть Данилу. А вот отсутствие Ренату Саншеша вряд ли будет заметным, ведь в паре с Верратти могут сыграть Витинья, Фабиан Руис и Солер.

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Статистика и факты

Неймар – лучший голеадор (8 голов) и ассистент (6 передач) в Лиге 1

Свою последнюю встречу в Израиле "ПСЖ" выиграл со счётом 0:4

На игроках "ПСЖ" совершили больше всего фолов в 1-м туре (18)

Хавбек "Маккаби" Нета Лави совершил 6 отборов в 1-м туре (3-й лучший результат)

Неймар отдал 4 передачи под удар в 1-м туре (4-й лучший результат)

Личные встречи

В первом раунде Кубка кубков-1998/99 "Маккаби" Хайфа выбил из розыгрыша "ПСЖ", который тогда тренировал Ален Жиресс. Первая встреча в Израиле завершилась победой хозяев со счетом 3:2, матч на "Парк-де-Пренс" завершился ничьей 1:1.

Ориентировочные составы

"Маккаби": Коэн – Сундгрен, Батюбинсика, Сек, Гольдберг, Корню – Мохамед, Лави, Чери – Пьеро, Давид

"Пари Сен-Жермен": Доннарумма – Рамос, Маркиньос, Данилу – Хакими, Верратти, Витинья, Нуну Мендеш – Месси, Мбаппе, Неймар

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Маккаби Хайфа – ПСЖ от UA-Футбол

В субботу "Пари Сен-Жермен" одержали самую скромную победу в сезоне, минимально обыграв "Брест" (1:0). Из всех лидеров только Хакими и Месси отыграли все 90 минут. ЛЧ для Галтье в новинку, поэтому ждём максимально боеспособный состав в среду. И приличную силу игры. Ставка: индивидуальный тотал "ПСЖ" больше 3.5 с коэффициентом 2.48. Для перестраховки можно взять 2.5 с коэффициентом 1.59.