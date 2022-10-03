В роли догоняющих. Айнтрахт – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 3-го тура Лиги чемпионов на 04.10.2022

Лига чемпионов. Группа D, 3-й тур.

4 октября. 22:00. Франкфурт-на-Майне. "Дойче Банк Парк"

Главный судья: Даниэле Орсато (Италия)

Трансляция: MEGOGO Football 6

Ранее "Айнтрахт" и "Тоттенхэм" не пересекались ни в одном из еврокубковых турниров, этот матч откроет историю очных противостояний для "орлов" и "шпор".

В последних поединках подопечные Гласнера и Конте выступали по-разному. Если команда Оливера вернулась на победную тропу, то банда Антонио засбоила и уже не излучает уверенности образца старта сезона.

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"Айнтрахт"

Франкфуртцы располагаются на 6-й строчке чемпионата Германии. Действующие победители Лиги Европы начали кампанию с разгромной выездной победы над "Магдебургом" в Кубке, однако дальше весь август они буксовали и страдали.

Бундеслига стартовала для "Айнтрахта" унизительными 1:6 от "Баварии", затем мадридский "Реал" в выставочном Суперкубке УЕФА на классе разобрался с немецкой командой (2:0). С "Гертой" и "Кельном" "орлы" расписали паритеты с одинаковым счетом 1:1, и лишь под конец последнего месяца лета команда Гласнера прервала неудачную серию трудовой хоккейной викторией над "Вердером" (3:4).

Правда, вновь быстро обрести стабильность и избежать провалов у "Айнтрахта" не вышло. После веселых 4:0 над "РБ Лейпциг" последовали печальные 0:3 от "Спортинга", да еще и "Вольфсбург" "присыпал сверху", забрав из Франкфурта три очка (0:1). И вот, перед паузой на матчи сборных "Айнтрахт" переиграл "Марсель" в гостях (0:1) и добыл первые зачетные пункты в группе ЛЧ, а также разбил "Штутгарт" (1:3). Уже по возвращению с международного перерыва коллектив Оливера на контратаках расправился с лидером первенства "Унионом" (2:0). Кажется, все наладилось?

Как отметил в личной беседе журналист UA-Футбол Владимир Зуев (специализация – Бундеслига), "Айнтрахт" Гласнера во многих игровых аспектах достиг баланса. Футболисты не бросаются в сверхинтенсивное давление на финальной трети поля, предпочитая не напористость до изнеможения, а умные прессинг-ловушки. Аналогично и с владением: да, контратаки по-прежнему любимое оружие "орлов", но осмысленный контроль тоже присутствует. Постепенно франкфуртцы научились жить без Костича и его прекрасных подач с флангов, а Гласнер добавил к привычной схеме 3-4-3 еще один модуль – 4-2-3-1. В качестве альтернативы.

"Тоттенхэм"

В начале сезона казалось, что "шпоры" заметно прибавили с точки зрения качества игры. С Конте иначе сложно. В матче с "Саутгемптоном" никаких проблем у команды Антонио не возникло (4:1), в лондонском дерби с "Челси" на фоне тотального доминирования соперника "Тоттенхэм" сумел остаться в игре и вырвать ничью (2:2) – довольно полезно, если претендуешь на медали, а Конте, как известно, почти всегда на них претендует.

До середины сентября "шпоры" шли крайне убедительно. Буднично были обыграны кризисный "Вулверхэмптон" (1:0), обновленный "Ноттингем Форест" (0:2) и бойкий "Фулхэм" (2:1). "Тоттенхэм" споткнулся только на выезде в поединке с "Вест Хэмом" (1:1), после чего одолел "Марсель" (2:0), но при этом с аналогичным счетом уступил "Спортингу" (2:0). Казалось бы, пауза должна пойти "лилейно-белым" на пользу, да и к тому же матч с грозным "Манчестер Сити" из-за смерти Королевы Елизаветы II был перенесен куда-то на будущее.

"Тоттенхэм" оформил камбэк разгромом и так мертвого "Лестера" (6:2), после чего абсолютно по делу уступил "Арсеналу" в дерби Западного Лондона. Вновь допустил результативные ошибки Уго Льорис, также не работали привычные для Конте механизмы по выходу из обороны в атаку. В преддверие встречи с набравшим форму "Айнтрахтом" – немного тревожный звоночек, но тут нужно максимально отдать должное "канонирам".

Есть ощущение, что на дистанции ни "Арсенал", ни "Тоттенхэм" не смогут попереть против "Манчестер Сити". Да, "пушкари" на первом месте с отрывом от "горожан" в одно очко, "Тоттенхэм" отстает на три пункта от команды Пепа и идет на третьей позиции, но впереди еще 30 туров. Пока не видно, за счет чего банды Лондона собираются вдолгую навязывать конкуренцию.

Working hard for Frankfurt ???? pic.twitter.com/6pHLIqWCRA — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 3, 2022

Турнирная таблица

Цифры и факты

– "Айнтрахт" имеет действующую серию из трех побед подряд во всех турнирах;

– "Шпоры" проиграли 2 последних матча из 3, оба поражения "шпоры" потерпели в гостях;

– В текущем сезоне на выезде "Тоттенхэм" выиграл лишь однажды ("Ноттингем Форест", 0:2).

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Айнтрахта" в лазарете Бута, Онген и Туре. Под вопросом Луне и Якич. Конте не рассчитывает на Моуру и Кулусевского. Не факт, что сыграет Дэвис.

"Айнтрахт", 3-4-3: Трапп – Тута, Хасэбэ, Н'Дика – Кнауфф, Роде, Соу, Пеллегрини – Линдстрем, Муани, Гетце

"Тоттенхэм", 3-5-2: Льорис – Санчес, Дайер, Ленгле – Перишич, Хейбьерг, Биссума, Бентанкур, Сессеньон – Кейн, Сон

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Айнтрахтом" и "Тоттенхэмом" от UA-Футбол

ТМ 2.5 – 1:1. Из серии: андердог набрал форму, фаворит ее потерял. Сразу после жеребьевки казалось, что "шпорам" досталась вполне проходимая группа. Тем не менее, "Спортинг" приятно удивил футбольную общественность и успел обыграть как "Айнтрахт", так и "Тоттенхэм". Теперь немцы и англичане догоняют португальцев. Есть вероятность, что из-за не слишком удачного старта в ЛЧ командам Гласнера и Конте придется все время дышать в спину лидеру квартета.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.