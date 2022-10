В роли догоняющих. Айнтрахт – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 3-го тура Лиги чемпионов на 04.10.2022

Лига чемпионов. Группа D, 3-й тур.

4 октября. 22:00. Франкфурт-на-Майне. "Дойче Банк Парк"

Главный судья: Даниэле Орсато (Италия)

Трансляция: MEGOGO Football 6

Ранее "Айнтрахт" и "Тоттенхэм" не пересекались ни в одном из еврокубковых турниров, этот матч откроет историю очных противостояний для "орлов" и "шпор".

В последних поединках подопечные Гласнера и Конте выступали по-разному. Если команда Оливера вернулась на победную тропу, то банда Антонио засбоила и уже не излучает уверенности образца старта сезона.

Франкфуртцы располагаются на 6-й строчке чемпионата Германии. Действующие победители Лиги Европы начали кампанию с разгромной выездной победы над "Магдебургом" в Кубке, однако дальше весь август они буксовали и страдали.

Бундеслига стартовала для "Айнтрахта" унизительными 1:6 от "Баварии", затем мадридский "Реал" в выставочном Суперкубке УЕФА на классе разобрался с немецкой командой (2:0). С "Гертой" и "Кельном" "орлы" расписали паритеты с одинаковым счетом 1:1, и лишь под конец последнего месяца лета команда Гласнера прервала неудачную серию трудовой хоккейной викторией над "Вердером" (3:4).

Правда, вновь быстро обрести стабильность и избежать провалов у "Айнтрахта" не вышло. После веселых 4:0 над "РБ Лейпциг" последовали печальные 0:3 от "Спортинга", да еще и "Вольфсбург" "присыпал сверху", забрав из Франкфурта три очка (0:1). И вот, перед паузой на матчи сборных "Айнтрахт" переиграл "Марсель" в гостях (0:1) и добыл первые зачетные пункты в группе ЛЧ, а также разбил "Штутгарт" (1:3). Уже по возвращению с международного перерыва коллектив Оливера на контратаках расправился с лидером первенства "Унионом" (2:0). Кажется, все наладилось?

Как отметил в личной беседе журналист UA-Футбол Владимир Зуев (специализация – Бундеслига), "Айнтрахт" Гласнера во многих игровых аспектах достиг баланса. Футболисты не бросаются в сверхинтенсивное давление на финальной трети поля, предпочитая не напористость до изнеможения, а умные прессинг-ловушки. Аналогично и с владением: да, контратаки по-прежнему любимое оружие "орлов", но осмысленный контроль тоже присутствует. Постепенно франкфуртцы научились жить без Костича и его прекрасных подач с флангов, а Гласнер добавил к привычной схеме 3-4-3 еще один модуль – 4-2-3-1. В качестве альтернативы.

