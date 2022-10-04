Ливерпуль - Рейнджерс. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 04.10.2022

Лига чемпионов, группа A, третий тур

4 октября 2022. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” 22:00 “Рейнджерс”

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Новый матч – новое разочарование. В прошлом туре АПЛ “Ливерпуль” вновь потерял очки, сыграв вничью с “Брайтоном” (3:3) и теперь “новый старт”, “новое возвращение к старому хорошему Ливерпулю” переносится на поединок Лиги чемпионов с “Рейнджерсом”.

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Ливерпуль

“Нам нужно играть лучше, гораздо лучше. Лучше защищаться, лучше атаковать, лучше действовать во всем. Нам нужна стабильность, нужен контроль”. Юрген Клопп после матча с “Брайтоном” признал, что его команда проходит через непростой период. В семи турах чемпионата “Ливерпуль” выиграл всего два матча. Отрыв от лидеров АПЛ “Арсенала” и “Манчестер Сити” составляет уже 11 и десять очков соответственно (при игре в запасе). “Красным” нужно прибавлять пока не поздно.

Но одновременно с этим Клопп признает, что все игровые проблемы его команды просто так не решатся щелчком пальцев. Нужно работать, работать, и еще раз работать, анализировать и исправлять ошибки, искать решения.

“Ливерпуль” много пропускает и почти все мячи в ворота Алиссона влетают после провала на фланге Трента Александера-Арнольда. Однако при этом тренер “красных” защищает своего игрока, и действительно, Трент много ошибается, но не только он. “Ливерпулю” нужно добавлять прежде всего в коллективной игре.

В игре с “Аяксом” 13 сентября “Ливерпуль” напоминал себя лучших образцов, но после этой победы в клубном футболе последовала долгая пауза и победный ритм был утрачен. Игра с “Брайтоном” Де Дзерби ознаменовала возвращение старых ошибок.

Матч с “Рейнджерсом” пропустят Робертсон, Окслейд-Чемберлен, Кейта и Джонс. Восстановился от повреждения Конате.

Рейнджерс

Первая половина сентября была кошмарным месяцем для “Рейнджерса”. Команда Джованни ван Бронкхорста проиграла в дерби “Селтику” 0:4, затем с таким же счетом влетела “Аяксу” в первом туре Лиги чемпионов и наконец уступила на своем поле “Наполи” 0:3 в следующем матче ЛЧ. Перед международной паузой “Джерс” смогли немного поднять себе настроение победой над последним “Данди Юнайтед” (2:1), а в эту субботу со счетом 4:0 был разгромлен “Хартс”, игравший с первого тайма в меньшинстве.

В матче с “Хартс” впервые с августа появился на поле экс-центрбек “Ливерпуля” Бен Дэвис. Эта зона остается проблемной для шотландского клуба – по-прежнему травмированы основные центральные защитники Суттар и Хеландер. Вне игры также остаются игроки атаки Хаджи и Лоуренс, опорник Сендс дисквалифицирован.

“Рейнджерс” остается одной из четырех команд группы Лиги чемпионов, которым пока не удалось забить ни одного гола. Ван Бронкхорст очень надеется, что хорватский форвард Антонио Чолак, забивший восемь голов в чемпионате, проявит свою результативность и в более престижном турнире.

Статистика команд, цифры и факты

“Ливерпуль” выиграл 13 из 15 последних матчей группы Лиги чемпионов на “Энфилде” (одна ничья, одно поражение). В этих 13 победных поединках “красные” забили 36 голов.

В пяти из семи матчах АПЛ 2022/23 “Ливерпуль” пропускал первым.

После двух туров группы Лиги чемпионов у “Рейнджерса” худшая разница мячей среди всех команд (ноль забитых, семь пропущенных).

“Рейнджерсу” не удалось поразить ворота английских команд в двух последних еврокубковых матчах (поражение 0:3 и ничья 0:0 с “Манчестер Юнайтед”).

“Рейнджерс” выиграл только три из последних 28 матчей Лиги чемпионов.

В девяти матчах сезона 2022/23 “Ливерпуль” пропустил 14 мячей.

Последние пять матчей Ливерпуля и Рейнджерса

Ливерпуль

01.10 “Брайтон” 3:3 (АПЛ)

13.09 “Аякс” 2:1 (Лига чемпионов)

07.09 “Наполи” 1:4 (Лига чемпионов)

03.09 “Эвертон” 0:0 (АПЛ)

31.08 “Ньюкасл” 2:1 (АПЛ)

Рейнджерс

01.10 “Хартс” 4:0 (Премьершип)

17.09 “Данди Юнайтед” 2:1 (Премьершип)

14.09 “Наполи” 0:3 (Лига чемпионов)

07.09 “Аякс” 0:4 (Лига чемпионов)

03.09 “Селтик” 0:4 (Премьершип)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Наполи" 2 2 0 0 7-1 +6 6 2 "Ливерпуль" 2 1 0 1 3-5 -2 3 3 "Аякс" 2 1 0 1 5-2 +3 3 4 "Рейнджерс" 2 0 0 2 0-7 -7 0

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Личные встречи

Несмотря на богатую еврокубковую историю, “Ливерпуль” и “Рейнджерс” каким-то образом никогда раньше не пересекались в официальных матчах.

Где смотреть матч Ливерпуль – Рейнджерс

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Ориентировочные составы

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас – Эллиотт, Фабиньо, Тьяго – Салах, Жота, Диас

“Рейнджерс”: Макгрегор – Баришич, Бен Дэвис, Голдсон, Тавернье – Ландстрем, Джек – Кент, Стивен Дэвис, Эрфилд – Чолак

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Ливерпуль – Рейнджерс от UA-Football

У “Рейнджерса” есть существенные кадровые проблемы, и в матчах против “Аякса” и “Наполи” команда ван Бронкхорста смотрелась, можно сказать, беспомощно. Как показывает нынешний сезон АПЛ, “магия Энфилда” менее значимый фактор, если у команды не все в порядке с интенсивностью, но все же домашние еврокубковые матчи на стадионе “Ливерпуля” имеют особую атмосферу и команда Клоппа будет по-особому заряжена после очередной неудачи в чемпионате. Прогноз – победа “Ливерпуля” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.