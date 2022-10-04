Аякс – Наполи. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 04.10.2022

Лига чемпионов

Группа А, третий тур

4 октября, 22:00. "Иоганн Кройф Арена" (Амстердам)

Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

Прямая трансляция: Мегого Футбол 4

Трансляция матча В эфире Пряма трансляція матчу Аякс - Рейнджерс Смотреть трансляцию

Текстовый онлайн: UA-Футбол

После двух туров в группе А не слишком ожидаемый лидер: "Наполи" идет первым с максимально возможными шестью очками благодаря двум разгромам. "Аякс" сумел победить только "Рейнджерс", уступив "Ливерпулю". Теперь команды могут померяться силами лично.

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"Аякс" (Амстердам, Нидерланды)

У подопечных Шрейдера небольшой спад: они не побеждают три последних матча. 13 сентября "Аякс" уступил "Ливерпулю", пропустив на 89 минуте, через пять дней было поражение от "АЗ Алкамар" из-за гола на 50-й минуте первого тайма, а в поединке на минувших выходных амстердамцы дома не смогли удержать победный счет с "Гоу Эхед Иглс" и сыграли вничью.

Самое интересное, что "Аякс" начал сезон в чемпионате и в Лиге чемпионов более чем удачно: шесть побед в стартовых шести турах Эридивизи и вдобавок разгромная победа над "Рейнджерсом" (4:0). Благодаря таким результатам в начале сезона амстердамцы всего одним очком уступают первому "АЗ Алкмаару" в турнирной таблице внутреннего первенства. Но ключевое слово здесь "уступают" - то, что не привыкли они делать. Ну а в ЛЧ еще было поражение от “Ливерпуля”. При таких результатах (три очка за два тура) слишком рано делать еще какие-то негативные выводы.

Кадры хозяев

Важных потерь у "Аякса" перед этим матчем нет. Сейчас все игроки здоровы, кроме четырех далеко не основных футболистов: Игаттарена, Сетфорда, а также двух летних новичков Каплана и Санчеса.

"Наполи" (Неаполь, Италия)

Подопечные Спалетти – одна из самых стабильных команд Европы на старте сезона. Они одинаково лидируют как в квартете Лиги чемпионов, так и в Серии А. Более того, они до сих пор не уступили ни в одной из 10 стартовых встреч этой футбольной кампании. Среди потерь очков были две ничьи в промежутке трех дней: против "Фиорентины" (0:0) и "Лечче" (1:1) в конце августа. А вот после этой неудачной минисерии неаполитанцы победили в гостях "Лацио" (2:1) и разгромили "Ливерпуль" (4:1), начав шестиматчевую победную ходу, которая продолжается до сих пор.

"Наполи" наконец-то впервые за три года имеет возможность выйти в плей-офф ЛЧ. В последние сезоны клуб штормит, однако Спалетти собирает всех качественных игроков и молодых талантов в кучу, благодаря чему пока показывает результат. Хотя в прошлом сезоне неаполитанцы тоже неплохо стартовали, так что ближайшие матчи станут лучшей демонстрацией того, сделал ли итальянский наставник вывод из неудач предыдущей кампании.

Кадры гостей

Основная потеря "Наполи" – это нападающий Виктор Осимхен, выбывший из игры как раз в матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Он вот-вот должен вернуться, но точно не сыграет сегодня. Остальные ключевые и не только игроки в составе – Спалетти имеет хороший выбор.

Последние пять матчей Аякса и Наполи

Последние пять встреч хозяев

01.10. Аякс – Гоу Эхед Иглс 1:1 (Эридивизи)

18.09. Аз Алкмаар – Аякс 2:1 (Эридивизи)

13.09. Ливерпуль – Аякс 2:1 (ЛЧ)

10.09. Аякс – Херенвен 5:0 (Эридивизи)

07.09. Аякс – Рейнджерс 4:0 (ЛЧ)

Последние пять встреч гостей

01.10. Наполи – Торино 3:1 (Серия А)

18.09. Милан – Наполи 1:2 (Серия А)

14.09. Рейнджерс – Наполи 0:3 (ЛЧ)

10.09. Наполи – Специя 1:0 (Серия А)

07.09. Наполи – Ливерпуль 4:1 (ЛЧ)

Турнирная таблица группы А

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Наполи 2 2 0 0 7-1 6 2 Ливерпуль 2 1 0 1 3-5 3 3 Аякс 2 1 0 1 5-2 3 4 Рейнджерс 2 0 0 2 0-7 0

Личные встречи между Аяксом и Наполи

Очень давно коллективы не играли друг с другом. А вообще они пересекались всего однажды – и то в далеком сезоне 1969-1970 гг. в Кубке Ярмарок. Тогда два матча завершились с одинаковой победой хозяев 1:0, однако в дополнительное время второго поединка "Аякс" забил трижды и прошел в следующий раунд.

Цифры и факты

"Аякс" пропустил в последних трех матчах. Перед этим амстердамцы оставляли свои ворота сухими пять раз подряд.

"Наполи" наиболее результативная команда группового этапа Лиги чемпионов после двух сыгранных туров – семь забитых голов.

Последний раз дома "Аякс" уступал в марте этого года как раз в матче ЛЧ. Тогда "Бенфика" праздновала минимальную победу в Амстердаме со счетом 1:0.

В 2022-м году "Наполи" проиграл в гостях только в одном поединке. Тогда было какое-то безумие, ведь неаполитанцы вели против "Эмполи" в два мяча на 79 минуту, но потом трижды пропустили и уступили.

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Ставки и коэффициенты на матч Аякс – Наполи

Прогноз на матч Аякс – Наполи от UA-Football

Интересные команды, которые по прогнозам должны были бороться за второе место в группе. По большому счету цель не меняется: и “Аякс”, и “Наполи” остаются в соревновании за две путевки в плей-офф ЛЧ от группы А. Неаполитанцы набрали очень неплохую форму, но амстердамцы сегодня будут иметь безумную мотивацию реабилитироваться перед своими болельщиками. Поединок может быть как очень результативный, так и сухой – многое будет зависеть от быстрого гола. Прогноз на матч: Ничья.