Лига Чемпионов, группа С. 3-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Виктория 19:45

Трансляция – Megogo, Volia TV

Бавария

"Бавария" мощно стартовала в Лиге Чемпионов с побед над "Интером" (0:2) и "Барселоной" (2:0). Параллельно команда Юлиана Нагельсманна пренебрегла на время Бундеслигой, лишь на этих выходных добыв первую победу в 5 последних турах. Полноценным кризисом назвать эту пробуксовку длинною в 4 матча чемпионата нельзя, но всё же некоторые игровые проблемы у мюнхенцев определенно прослеживались. Поэтому только лишь на невезение и нереализацию списать этот негативный отрезок нельзя.

Субботнее уничтожение "Байера" (4:0) определенно добавило команде уверенности после шквала критики. Хотя "фармацевты" сейчас в таком удручающем состоянии, что реального сопротивления от них было ждать глупо. Больше ответов мы получим после Der Klassiker, который состоится в ближайшую субботу в Дортмунде.

Последние кадровые проблемы станут настоящим вызовом для команды. Отсутствие Комана и Эрнандеса компенсировать есть кем. А вот что делать без системообразующих Киммиха и Мюллера, подхвативших ковид, – огромный вопрос. Шанс для вундеркиндов Гравенберха выйти в старте, для Мусиалы взять на себя ещё больше полномочий. Это будет немного не та "Бавария", к которой мы привыкли. С другой стороны, можно рассматривать это как возможность заглянуть в будущее, где править балом уже будут сегодняшние тинейджеры.

Виктория

Для "Виктории" достижением стал уже сам выход в групповой этап Лиги Чемпионов, которого в Пльзене не видели четыре последних года. К сожалению, реалии этого турнира таковы, что теперь чехам остаётся только отбывать номер на таком уровне. Тем более в квартете смерти с немецким, испанских и итальянским грандом.

Домашняя игра против "Интера" была для "Виктории" едва ли не лучшей возможностью ддля набора очков. Но даже несмотря на невыразительную игру "нерадзурри", хозяева уступили 0:2, и лишь замены Индзаги, рассчитанные на экономию сил лидеров, уберегли чехов от разгрома. "Барселона" в первом туре была менее добродушна в отношении пльзенцев, отправив в ворота Станека пять мячей. Один лишь Роберт забил три.

Всё тот же Йиндржих Станек под вопросом на игру из-за проблем с плечом. Так что возможно мы увидим дебют в ЛЧ молодого голкипера Мартина Едлички. Основной опорник Павел Буха пропустит игру из-за дисквалификации. Ещё один безоговорочный игрок старта вингер Ян Сикора слёг в лазарет из-за травмы колена.

Статистика и факты

Бавария забивала в последних 38 домашних играх группового этапа ЛЧ

Бавария выиграла обе последние встречи против Виктории с перевесом в 5 голов

Лерой Сане забивал в обоих встречах этой ЛЧ

Бавария ещё не пропускала в этой ЛЧ

Виктория вышла в групповой этап ЛЧ в 4-й раз в истории

Бавария совершает больше перехватов в среднем за матч, чем любая команда турнира (в среднем 18 за 90 мин)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Бавария 2 2 0 0 4-0 +4 6 2 Барселона 2 1 0 1 5-3 +2 3 3 Интер 2 1 0 1 2-2 0 3 4 Виктория 2 0 0 2 1-7 -6 0

Ориентировочные составы

"Бавария": Нойер, Мазрауи, Павар, де Лихт, Дэвис; Гравенберх, Горецка; Гнабри, Мусиала, Тель; Мане

"Виктория": Тврдонь; Гавел, Гейда, Перница, Емелка; Калвах, Чермак; Копиц, Влканова, Москера; Хоры

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – Виктория от UA-Футбол

В итоговой победе "Баварии" сомневаться глупо. Отсутствие двух важнейших плеймейкеров команды Киммиха и Мюллера неизбежно повлияет на игру мюнхенцев. Но также это станет и отличной возможность для молодых игроков, которые захотят проявить себя в Лиге Чемпионов. Ждём громкого заявления от Мусиалы, Гравенберха и возможно Теля. Чехи могут немного посражаться в первом тайме, но после перерыва молодая гвардия их точно снесёт. Ведь в "Баварии" не принято останавливаться, когда соперник упал на землю. Главное не перестараться до перерыва. Ставка: тотал "Баварии" во втором тайме больше 2.5 с коэффициентом в районе 2.69.