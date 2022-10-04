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Брюгге – Атлетико. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 04.10.2022
Будет ли от бельгийцев повтор поединка с "Порту"?
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Silvestre Szpylma/Quality Sport Images
Наступил день, когда в матче третьего тура Лиги чемпионов 2022/23 встретятся "Брюгге" и "Атлетико". Интересно то, что команды подходят к игре в очень необычных позициях: бельгийцы занимают первое место в группе с 6 очками, а мадридцы – лишь третье с тремя пунктами. Чего ожидать от матча – сейчас разберемся.
Лига чемпионов 2022/23, третий раунд
04.10.2022, 22:00, стадион Ян Брейдел
Судья: И. Ковач (Румыния)
Прямая трансляция: MEGOGO
Текстовая трансляция будет доступна
Брюгге
Подопечные Карла Хоэфкенса одержали две победы в первых двух матчах группового этапа Лиги чемпионов. Одна из них стала полной сенсацией: бельгийцы смогли закатить в ворота "Порту" четыре мяча, не получив от португальцев никакого ответа. В другом матче "Брюгге" минимально обыграл "Байер" (1:0).
Дела команды во внутреннем чемпионате тоже идут очень неплохо. В последних пяти поединках "темно-синие" одержали четыре уверенных победы с приличными счетами. Однако, в матче предыдущего тура Лиги Жупиле со "Стандардом" подопечные Хоэфкенса проиграли со счетом 0:3. Конечно, можно списать на усталость и сложный календарь, но чтобы победить "Атлетико", эта осечка не должна стать тенденцией.
Ориентировочный состав: Миньоле, Майер, Мехеле, Силла, Одуа, Ванакен, Оньедика, Нильсен, Сова, Хутгла, Ольсен.
Атлетико
Команда Симеоне довольно неуверенно идет по ступенькам Лиги чемпионов этого сезона. Клуб постоянно тревожат травмы, низкая реализация и, часто, недооценка соперника. Возможно, именно эти причины привели к поражению от "Байера" (0:2) в прошлом раунде турнира. В первом же туре "матрасники" справились с "Порту" (2:1).
Положение мадридцев в Ла Лиге тоже сложно признать положительным. Только четыре победы в семи матчах чемпионата опустили клуб на пятую строчку таблицы, которую приходится делить с "Осасуной" и "Сосьедадом" по количеству очков (13). Из последних печальных достижений можно выделить проигрыш "Реалу" (1:2), а из позитива – победу над "Севильей" (2:0).
Ориентировочный состав: Облак, Молина, Савич, Хименес, Рейнилду, Витсель, Льоренте, Коке, Сауль, Матеус Кунья, Мората.
Ставки и коэффициенты
Прогноз от сайта UA-Football
Бельгийцы довольно неплохо начали свой путь в Лиге чемпионов, но мощная победа над "Порту" была скорее исключением, чем закономерностью. Подопечные Симеоне, в свою очередь, понимают свое посредственное положение в турнирной таблице и будут пытаться его исправить. Очень вероятно, что нас ждет богатый на голы матч. Более реальной кажется победа именно "матрасников". Прогноз: победа "Атлетико", ТБ 2,5.
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