Реал - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 5 октября 2022

У судьбы свое чувство юмора, специфическое. Три сезона подряд (начиная с 2017/18 и заканчивая 2019/20) донецкий "Шахтер" играл в группе с одной из сильнейших команд мира - "Манчестер Сити". После этого показалось, что проклятие закончилось, однако по закону сохранения энергии, мы видели скорее перерождение проклятья. Ведь после трех сезонов подряд в группе с "Ман Сити", донецкий клуб вынужден трижды играть с "Реалом". И это, как вы понимаете, весьма непростая задачка.

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"Горняки" подходят к игре в Мадриде с нулем в графе поражений и вполне могут рассчитывать на евровесну. Правда оппонент сейчас в огне. Да, "Реал" на выходных отступился с "Осасуной", однако до этого было девять побед кряду, а в ЛЧ клуб Анчелотти пока не пропустил ни одного гола. Кажется, "Шахтеру" будет непросто.

"Реал" 22:00 "Шахтер"

ЛЧ, Группа F. 3-й тур

5 октября, Мадрид, стадион "Сантьяго Бернабеу"

Арбитр: И.Кружляк

Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Реал":

Мадридский клуб нереально мощно провел прошедший сезон, выиграв Ла Лигу и Лигу Чемпионов. Карим Бензема забивал всегда, Лука Модрич пасовал всегда, Тибо Куртуа отбивал всегда. Новый сезон "Реал" так же начал отлично, добыв девять побед в десяти играх. Более того, клуб сумел безболезненно отпустить Каземиро, заменив его сияющим Чуамени, а травма Бензема, который пропустил три недели, не повредила от слова совсем. Француза уверенно заменил Родриго.

Перед игрой против "Шахтера" у Карло Анчелотти есть кадровые проблемы. Куртуа получил травму и теперь его будут оберегать до Классико. А значит, еще один шанс получит украинец Лунин. Помимо этого, только недавно вернулся в строй Модрич, а также есть вопросы касательно готовности Камавинга. Да и будущий обладатель Золотого мяча начал новый сезон не лучшим образом, правда вряд ли кто-то посмеет оставить в запасе Бензема.

Ориентировочный состав: Лунин - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди - Чуамени, Кроос, Модрич - Вальверде, Бензема, Винисиус

"Шахтер":

Круто сезон начал не только "Реал". Донецкий клуб пережил за весну и лето очень многое, потерял лидеров и перспективного тренера, однако это не помешало выиграть четыре из пяти игр чемпионата, а также взять четыре из шести на старте ЛЧ. В последнем туре "Шахтер" разбил "Металлист", отгрузив в ворота харьковчан сразу шесть голов. В тот вечер с реализацией у команды Йовичевича не было проблем, главное, чтобы это не отразилось в среду.

Кадровая ситуация в клубе относительно стабильная. С серьезной травмой Корниенко хорватский коуч уже смирился, а в остальном имеют место лишь незначительные повреждения. Говорили о проблемах у Марьяна Шведа, однако тот вышел на замену против "Металлиста" и отличился голевой. А потому есть все основания ждать его в основе. Как и Сикана, который за последние две игры забил шесть раз. Траоре придется встать в очередь.

Ориентировочный состав: Трубин - Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко, Бондаренко - Швед, Судаков, Мудрик - Сикан

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 Реал 2 2 0 0 5-0 +5 6 2 Шахтер 2 1 1 0 5-2 +3 4 3 Селтик 2 0 1 1 1-4 -3 1 4 РБ Лейпциг 1 0 0 2 1-6 -5 0

Статистика команд

"Реал":

"Шахтер":

Очные встречи

"Реал" - "Шахтер": трансляция матча

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"Реал" - "Шахтер": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Реал" - "Шахтер" от UA-Football

Победа "Реала" 3:1. Несмотря на то, что мадридский клуб оступился на выходных, к их игре сейчас минимум вопросов. Анчелотти продолжает избегать современного футбола с его сложными позиционными атаками и тотальным прессингом, полагаясь на озарение лидеров. И в минуты, когда это происходит, "Реал" не имеет равных. Щелчок по носу от "Осасуны" должен сделать Мадрид только злее.

Свои моменты будут и у "Шахтера", поскольку оборона "сливочных" редко играет без сбоев, однако в целом "Реал" остается серьезным фаворитом - и в плане тренерского мастерства, и в плане класса футболистов. А потому мы не будет гнаться за громкими ставками, спрогнозировав победу хозяев.