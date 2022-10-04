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Реал - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 5 октября 2022
Встреча старых знакомых
Фото: ФК Шахтер
У судьбы свое чувство юмора, специфическое. Три сезона подряд (начиная с 2017/18 и заканчивая 2019/20) донецкий "Шахтер" играл в группе с одной из сильнейших команд мира - "Манчестер Сити". После этого показалось, что проклятие закончилось, однако по закону сохранения энергии, мы видели скорее перерождение проклятья. Ведь после трех сезонов подряд в группе с "Ман Сити", донецкий клуб вынужден трижды играть с "Реалом". И это, как вы понимаете, весьма непростая задачка.
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"Горняки" подходят к игре в Мадриде с нулем в графе поражений и вполне могут рассчитывать на евровесну. Правда оппонент сейчас в огне. Да, "Реал" на выходных отступился с "Осасуной", однако до этого было девять побед кряду, а в ЛЧ клуб Анчелотти пока не пропустил ни одного гола. Кажется, "Шахтеру" будет непросто.
"Реал" 22:00 "Шахтер"
ЛЧ, Группа F. 3-й тур
5 октября, Мадрид, стадион "Сантьяго Бернабеу"
Арбитр: И.Кружляк
Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
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"Реал":
Мадридский клуб нереально мощно провел прошедший сезон, выиграв Ла Лигу и Лигу Чемпионов. Карим Бензема забивал всегда, Лука Модрич пасовал всегда, Тибо Куртуа отбивал всегда. Новый сезон "Реал" так же начал отлично, добыв девять побед в десяти играх. Более того, клуб сумел безболезненно отпустить Каземиро, заменив его сияющим Чуамени, а травма Бензема, который пропустил три недели, не повредила от слова совсем. Француза уверенно заменил Родриго.
???? ¿Ganas de la @LigadeCampeones, #Madridistas?— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 4, 2022
???? @FCShakhtar_eng #UCL pic.twitter.com/IIwuW7ipIe
Перед игрой против "Шахтера" у Карло Анчелотти есть кадровые проблемы. Куртуа получил травму и теперь его будут оберегать до Классико. А значит, еще один шанс получит украинец Лунин. Помимо этого, только недавно вернулся в строй Модрич, а также есть вопросы касательно готовности Камавинга. Да и будущий обладатель Золотого мяча начал новый сезон не лучшим образом, правда вряд ли кто-то посмеет оставить в запасе Бензема.
Ориентировочный состав: Лунин - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди - Чуамени, Кроос, Модрич - Вальверде, Бензема, Винисиус
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"Шахтер":
Круто сезон начал не только "Реал". Донецкий клуб пережил за весну и лето очень многое, потерял лидеров и перспективного тренера, однако это не помешало выиграть четыре из пяти игр чемпионата, а также взять четыре из шести на старте ЛЧ. В последнем туре "Шахтер" разбил "Металлист", отгрузив в ворота харьковчан сразу шесть голов. В тот вечер с реализацией у команды Йовичевича не было проблем, главное, чтобы это не отразилось в среду.
⭐️ Суперматч із «Реалом» у Лізі чемпіонів – наступний! ????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 2, 2022
⚽️ #РеалШахтар
???? @ChampionsLeague, груповий етап, 3-й тур
???? 5 жовтня ⏰ 22:00
???? «Сантьяго Бернабеу», Мадрид
???? MEGOGO#Shakhtar | #UCL pic.twitter.com/Z3HNCdU32S
Кадровая ситуация в клубе относительно стабильная. С серьезной травмой Корниенко хорватский коуч уже смирился, а в остальном имеют место лишь незначительные повреждения. Говорили о проблемах у Марьяна Шведа, однако тот вышел на замену против "Металлиста" и отличился голевой. А потому есть все основания ждать его в основе. Как и Сикана, который за последние две игры забил шесть раз. Траоре придется встать в очередь.
Ориентировочный состав: Трубин - Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко, Бондаренко - Швед, Судаков, Мудрик - Сикан
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Реал
|2
|2
|0
|0
|5-0
|+5
|6
|2
|Шахтер
|2
|1
|1
|0
|5-2
|+3
|4
|3
|Селтик
|2
|0
|1
|1
|1-4
|-3
|1
|4
|РБ Лейпциг
|1
|0
|0
|2
|1-6
|-5
|0
Статистика команд
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"Реал":
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"Шахтер":
Очные встречи
"Реал" - "Шахтер": трансляция матча
"Реал" - "Шахтер": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Реал" - "Шахтер" от UA-Football
Победа "Реала" 3:1. Несмотря на то, что мадридский клуб оступился на выходных, к их игре сейчас минимум вопросов. Анчелотти продолжает избегать современного футбола с его сложными позиционными атаками и тотальным прессингом, полагаясь на озарение лидеров. И в минуты, когда это происходит, "Реал" не имеет равных. Щелчок по носу от "Осасуны" должен сделать Мадрид только злее.
Свои моменты будут и у "Шахтера", поскольку оборона "сливочных" редко играет без сбоев, однако в целом "Реал" остается серьезным фаворитом - и в плане тренерского мастерства, и в плане класса футболистов. А потому мы не будет гнаться за громкими ставками, спрогнозировав победу хозяев.
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