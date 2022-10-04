Ред Булл Зальцбург – Динамо Загреб. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов 05.10.2022

В среду в матче третьего тура Лиги чемпионов 2022/23 встретятся "Ред Булл Зальцбург" и загребское "Динамо". Матч обещает быть интересным, ведь обе команды исповедуют атакующий стиль игры и точно не намерены отсиживаться в обороне.

Лига чемпионов 2022/23, третий тур

05.10.2022, 19:45, Стадион "Ред Булл Арена", Зальцбург

Судья: Андрис Трейманис (Латвия)

Прямая трансляция: MEGOGO

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"Ред Булл Зальцбург" (Зальцбург, Австрия):последние новости

Чемпион Австрии неплохо проявил себя в двух стартовых матчах группового этапа нынешнего сезона Лиги чемпионов. Подопечные Маттиаса Яссле дали бой грандам европейского футбола. Матчи против "Милана" и "Челси" завершились вничью (1:1). Эти встречи продемонстрировали, что австрийцы умеют не только атаковать, но и надежно обороняться. Организованная игра в защите помогла команде набрать зачетные пункты. В минувшие выходные во внутреннем чемпионате "Зальцбург" также расписал мировую с "ЛАСКом" (1:1). Таким образом, эта ничья стала третьей для команды. В пяти предыдущих матчах подопечные Яссле одержали всего одну победу (над "Ридом" 3:0).

"Динамо" (Загреб, Хорватия):последние новости

"Динамо" также является самым титулованным клубом в своей стране. В Лиге чемпионов хорватский клуб особыми достижениями похвастаться не может, ведь ни разу не одолевал групповую стадию. Однако, в последние годы "Динамо" доказало, что с этим клубом следует считаться. Дарить очки хорваты никому не собираются. В первом туре они на своем поле обыграли "Челси" (1:0), однако затем потерпели выездное фиаско от "Милана" (1:3). К матчу с "Зальцбургом" "синие" подходят после трех побед - 2:1 над "Локомотивой" (2:1), "Боринчи" (4:0) и 4:1 над "Славеном" (4:1).

Личные встречи

Между собой эти клубы провели шесть очных встреч, три из которых выиграли австрийцы, дважды была зафиксирована ничья и однажды победили хорваты. Причем, во всех матчах забивали обе команды.

Ставки и коэффициенты

"Ред Булл Зальцбург" – "Динамо" Загреб: трансляция матча

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Прогноз на матч "Ред Булл Зальцбург" – "Динамо" Загреб от UA-Футбол

Ожидается, что эта игра порадует болельщиков множеством забитых мячей, ведь обе команды всегда пытаются играть на атаку. Австрийцы дома считаютсягрозной силой, однако и гости не подарок. Уверены, что коллектив из Загреба даст достойный бой своему сопернику и сможет поборотся за зачетные пункты. Полагаем, что в этом матче обе команды забьют. Прогноз – обе команды забьют, ТВ 2,5