Бенфика - ПСЖ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 05.10.2022

Абсолютно точно это топ-матч, ведь встретятся в нем две команды, которые в этом сезоне ни разу не проигрывали, хотя на дворе уже начало октября.

У "Бенфики" новый тренер, идеи и, как всегда, отличная молодая поросль; лидеров и козыри "ПСЖ" и подавно перечислять не стоит. Понятно, что класс. Понятно, что Месси, Мбаппе и Неймар. Но и букмекеры, и мы тоже верим, что нас ждет настоящий бой.

Лига чемпионов. 3-й тур

5 октября. Лиссабон. "Эштадиу да Луж"

"Бенфика" 22:00 "ПСЖ"

Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

"Бенфика"

"Орлы" в этом сезоне выиграли 12 матчей подряд и лишь в минувшую субботу разошлись миром с "Виторией Гимарайнш" (0:0). Уже только это говорит про команду многое.

Хотя что мы рассказываем? Вы же видели "Бенфику" в матчах с "Динамо" - размашистые атаки, отличный поставленный прессинг, агрессивная защита во главе с опытнейшим Отаменди. Еще год назад португальцы были сильнее Киева, но сейчас это вообще команда другого уровня. И, конечно, "Орлы" не боятся "ПСЖ".

4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 300 ₴ Фрибет на первый депозит Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

"Бенфика" выиграла все 5 домашних матчей против французских команд в еврокубках, так что это Парижу стоит ее опасаться. На "Эштадиу да Луж" парни Рогера Шмидта в этом сезоне еще не забивали меньше двух мячей, и даже если суперзвезды "ПСЖ" найдут пути к воротам, это еще не гарантирует им победу.

"ПСЖ"

Тем более, от искрометных разгромов с 4-5 голами, как было на старте сезона, Париж давно отошел. Его последние матчи - победные, но довольно сложные и даже местами серые, как было, например, с "Ниццей" на выходных (2:1).

"Орлята", даже не обладая ресурсом "Бенфики", держались уверенно, и Кристофу Гальтье пришлось выпускать кавалерию в лице Мбаппе, чтобы их дожать. Да и "Лион" перед международным перерывом тоже свои шансы имел - 0:1. Словом, не так страшен черт, как его рисуют.

60 - Lionel Messi scored his 60th goal from direct free kick in his career, the first with Paris (50 with Barcelona, 9 with Argentina). Maestro. #PSGOGCN pic.twitter.com/7F3mQLkFEK — OptaJean (@OptaJean) October 1, 2022

Хотя, конечно, "ПСЖ" все равно фаворит, это надо помнить. Мы все любим истории, когда порядок бьет класс, но, по правде, гораздо больше случаев обратного. Мбаппе высокомерен, но он забивает. Неймар нагловат, но он отдает. Месси стар, но он суперстар. Эта троица завтра не раз поставит оборону "Орлов" в сложное положение, это точно. А вот что предстоит выяснить - это готовность обороны "ПСЖ" противостоять классно обученному, интересному контратакующему оппоненту. В этом сезоне таких у Парижа еще не было.

"Бенфика" - "ПСЖ": статистика личных встреч

Встречались команды часто. Последний раз - в ЛЧ-2013/14, и тогда "ПСЖ" дома победил 3:0, а в гостях проиграл 1:2.

Также были встречи в Лиге Европы-2010/11 и Кубке УЕФА-2006/07 - оба раза дальше проходили "Орлы", которые непременно побеждали дома, а в гостях удерживали счет, который их устраивал.

Последние матчи "Бенфики"

Последние матчи "ПСЖ"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "ПСЖ" травмированы Ренату Санчеш и Преснель Кимпембе, а вот Марко Верратти вроде вернулся к занятиям, хотя и не готов пока играть со старта. Вероятно, в основе его подменит Фабиан Руис.

У "Бенфики" по-прежнему отсутствует Морато, но Лукас Вериссимо и Жоау Виктор уже в строю. Для Шмидта это хорошие новости, хотя кто сказал, что 18-летний Антониу Силва сядет на лавку? Он необычайно талантлив и в паре с Отаменди выглядит здорово.

"Бенфика": Влаходимос - Ба, Антониу Силва, Отаменди, Гримальдо - Флорентину Луиш, Жедсон - Нерес, Рафа Силва, Мариу - Гонсалу Рамуш

"ПСЖ": Доннарумма - Мукиеле, Маркиньос, Рамос - Хакими, Фабиан Руис, Витинья, Нуну Мендеш - Месси, Неймар - Мбаппе

"Бенфика" - "ПСЖ": ставки и коэффициенты

"Бенфика" - "ПСЖ": прогноз от UA-Футбол

"Бенфика" необычайно много забивает на своем поле в этом сезоне, а "ПСЖ" с октября 2020-го не играет "на ноль" в гостевых матчах Лиги чемпионов. Улавливаете ход мысли, правда?

Мы поставим на "обе забьют" - БК предлагают это событие с коэффициентами 1,5-1,6.