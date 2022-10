Бенфика - ПСЖ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 05.10.2022

Абсолютно точно это топ-матч, ведь встретятся в нем две команды, которые в этом сезоне ни разу не проигрывали, хотя на дворе уже начало октября.

У "Бенфики" новый тренер, идеи и, как всегда, отличная молодая поросль; лидеров и козыри "ПСЖ" и подавно перечислять не стоит. Понятно, что класс. Понятно, что Месси, Мбаппе и Неймар. Но и букмекеры, и мы тоже верим, что нас ждет настоящий бой.

"Орлы" в этом сезоне выиграли 12 матчей подряд и лишь в минувшую субботу разошлись миром с "Виторией Гимарайнш" (0:0). Уже только это говорит про команду многое.

Хотя что мы рассказываем? Вы же видели "Бенфику" в матчах с "Динамо" - размашистые атаки, отличный поставленный прессинг, агрессивная защита во главе с опытнейшим Отаменди. Еще год назад португальцы были сильнее Киева, но сейчас это вообще команда другого уровня. И, конечно, "Орлы" не боятся "ПСЖ".

"Бенфика" выиграла все 5 домашних матчей против французских команд в еврокубках, так что это Парижу стоит ее опасаться. На "Эштадиу да Луж" парни Рогера Шмидта в этом сезоне еще не забивали меньше двух мячей, и даже если суперзвезды "ПСЖ" найдут пути к воротам, это еще не гарантирует им победу.

Тем более, от искрометных разгромов с 4-5 голами, как было на старте сезона, Париж давно отошел. Его последние матчи - победные, но довольно сложные и даже местами серые, как было, например, с "Ниццей" на выходных (2:1).

"Орлята", даже не обладая ресурсом "Бенфики", держались уверенно, и Кристофу Гальтье пришлось выпускать кавалерию в лице Мбаппе, чтобы их дожать. Да и "Лион" перед международным перерывом тоже свои шансы имел - 0:1. Словом, не так страшен черт, как его рисуют.

60 - Lionel Messi scored his 60th goal from direct free kick in his career, the first with Paris (50 with Barcelona, 9 with Argentina). Maestro. #PSGOGCN pic.twitter.com/7F3mQLkFEK