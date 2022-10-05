Севилья - Боруссия. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 05.10.2022

Сегодня в матче 3-го раунда Лиги чемпионов встретятся "Севилья" и "Боруссия". Этот поединок будет домашним для испанского клуба, и поддержка болельщиков будет играть большую роль. Учитывая скудное положение "Севильи" в ЛЧ, она точно не будет лишней. Чего же ждать от данного матча - сейчас разберемся.

Лига чемпионов, третий тур

5 октября, 22:00. "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья)

Главный арбитр: М. Мариани (Италия)

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 6

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Севилья - Боруссия Смотреть трансляцию

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Севилья

В этом сезоне команда Лопетеги очень похожа на российские войска в Украине - у нее тоже ничего не получается на всех фронтах. Сначала можно взять во внимание Ла Лигу. Клуб располагается на 17-м месте в таблице с 5 очками и не показывает хотя бы что-то качественное на поле. В последних пяти матчах испанцы выиграли "Эспаньол" (3:2), сыграли вничью с "Вильярреалом" (1:1) и трижды проиграли: "Альмерии" (1:2), "Барселоне" (0:3) и "Атлетико" (0:2). Причины таких результатов команды можно долго анализировать, но тенденцию видно невооруженным глазом.

В Лиге чемпионов успехов не намного более: из двох уже проведенных раундов турнира команда извлекла лишь одно очко - в поединке против "Копенгагена" (0:0). Передовал ему разгром от "Манчестер Сити" со счетом 0:4. Как можно увидеть, результаты "Севильи" закономерно негативные во всех соревнованиях, поэтому ждать сегодня чего-то кардинально другого будет неразумно.

Также стоит отметить, что в команде Лопетеги много кадровых потерь: из-за травм не сыграют Корона, Маркан, Рекик и Торрес. Коучу придется серьезно попотеть, чтобы восполнить такие потери.

Ориентировочный состав: Буну, Кармона, Ньянзу, Салас, Рекик, Гудель, Дилейни, Ламела, Оливер, Иско, Дольберг.

▶ EN DIRECTO el último entrenamiento previo al duelo de #UCL contra el Borussia Dortmund. ⚽



????https://t.co/EfeFhhfxzV



???? https://t.co/wUIbuYJbLH pic.twitter.com/BeYqGTYvmq — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 4, 2022

Боруссия

Последние поединки "шмелей" в Бундеслиге сложно назвать качественными, но таких систематических провалов, как у "Севильи", не наблюдается. Недавно мы могли наблюдать проигрыш "Кельну" (2:3), а немного ранее - разгром от "Лейпцига" (0:3). Другие поединки немцев были куда более удачными. Как результат - четвертое место в таблице с 15 очками и всего два пункта от лидера - "Униона" (17 очков).

Путь команды в Лиге чемпионов был намного успешнее, чем у испанцев. "Шмели" обыграли "Копенгаген" со счетом 3:0, а потом провели весьма неплохой поединок против "Манчестер Сити", который, впрочем, завершился поражением (1:2). Понятно, что в сегодняшней встрече "Боруссия" будет решать вопрос о втором месте для себя, ведь с командой Гвардиолы в одной группе на большее можно не рассчитовать.

Клуб также имеет проблему с травмированными игроками - в лазарете сейчас Дауд, Рейна, Алле и Ройс. Однако, в случае с немцами вариантов для ротации все же намного больше.

Ориентировочный состав: Майер, Геррейро, Шлоттербек, Зюле, Менье, Озкан, Беллингем, Мален, Брандт, Адейеми, Модест.

Ставки и коэффициенты

Прогноз от сайта UA-Football

Нельзя сказать, что "Боруссия" демонстрирует свой лучший футбол в последних поединках, но в сравнении с "Севильей" ее результаты точно являются более качественными. К тому же, на команду Терзича не осуществляется такое давление, как на Лопетеги. Исходя из количества забитых в последних матчах голов, также несложно предсказать похожий результат и сегодня. Прогноз: победа "Боруссии", ТБ 2,5.