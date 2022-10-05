"Челси" неожиданно идёт на дне турнирной таблицы после двух туров, несмотря на то, что жребий обещал лондонцам лёгкую жизнь в групповом этапе. "Милан" же наоборот на подъёме, лидирует в квартете, и в предыдущей игре отпраздновал первую победу на "Сан-Сиро" в ЛЧ за последние 9 лет. На деле оба топа сейчас не показывают своего лучшего футбола, но жалобы нужно отставить – самое время давать результат.

Лига Чемпионов, группа Е. 3-й тур

Лондон, Стэмфорд Бридж

Челси – Милан 22:00

Трансляция – Megogo, Volia TV

Челси

"Челси" сезона 2022/23 – это сплошные переменные. Смена владельцев, смена главного тренера и самая масштабная закупка среди всех клубов в летнее трансферное окно (на 281 млн евро). Грэм Поттер работает в клубе уже 4 полных недели, но информации у нас тоже минимум – из-за смерти королевы два матча "синих" перенесли, а затем наступил международный перерыв.

По первым двум встречам под руководством Поттера выводы можно сделать следующие: новый "Челси" куда больше нацелен на риск, в отличии от тухелевского периода, когда оборона была на первом месте; лондонцы наконец перешли на схему в 4 защитника, хотя в некоторых стадиях игры тройка сзади остаётся неотъемлемым элементом; кажется, в Лондоне наконец объявился голеадор, подходящий под стиль команды. При этом неизменная тактическая гибкость, подстройка под соперника и проблемы в последней трети остались – эти черты характеры и предыдущему тренеру, и нынешнему.

В отличии от "Милана", "Челси" классно зажал "Зальцбург" (1:1), но затем упустил заслуженную победу из-за грубого провала. На выходных "синие" одержали первую победу при Поттере. 3 очка для "Челси" в игре против "Кристал Пэлас" (1:2) выиграл поздний лонгшот от Конора Галлахера, триумфально вернувшегося на "Селхерст Парк" после прошлогодней аренды.

Впосле вероятно, что мы увидим динамичного Галлахера в старте против "Милана" – "Челси" остался без мотора в центре поля в связи с травмой Канте. Жоржиньо под вопросом, а Ковачич в ужасной форме на старте сезона. Также не сыграет Менди, но с его ошибками в последних матчах это нельзя назвать потерей. Кукурелья подхватил инфекцию и тоже вряд ли появится в старте.

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Милан

"Милан" на выходных тоже одержал волевую победу на выезде. "Эмполи" (1:3) был побеждён только благодаря мячам Балло-Туре и Рафаэля Леао в компенсированное время. Этот матч хорошо описал форму "россонери" в новом сезоне: команда не в лучшей форме, особенно в сравнении с яркой весной, но выжимать результат коллективу Стефано Пиоли преимущественно удаётся.

Прессинг "Милана" всё ещё остаётся главным оружием команды. По отборам в высоких зонах (67), ударам (18) и голам (4) после них команда лучшая в Серии А. Де Кетеларе продолжает адаптацию, и пока бельгийцу не удалось связать позиционную атаку "Милана" на нужном уровне. Впереди всё как всегда завязано на Леао (4+6) и Оливье Жиру (5+1). 36-летний Жиру и Фикайо Томори впервые вернутся на "Стэмфорд Бридж" после своих отъездом в Италию. Учитывая кадровую катастрофу, на поле может появиться ещё один экс-синий Бакойоко.

Заполненный лазарет "Милана" – главный аргумент в противостоянии. В Лондоне не сыграют основной вратарь Майк Меньян, справа в защите придётся ставить наивнейшего Деста – травмирован и Флоренци, и Калабрия, и даже Салемакерс. Не сыграет и одна из главных звёзд коллектива Тео Эрнандес, ровно как и опытный центрбек Кьер. К отсутствию Ибрагимовича уже успели привыкнуть. К тому же под вопросом ещё и Ориги. Глубина состава "Милана" далеко от лондонского, поэтому Пиоли будет непросто выжать результат в этом матче.

Статистика и факты

Грэм Поттер во второй раз в карьере выведет команду на матч ЛЧ

"Челси" выдал худший старт в групповом этапе ЛЧ с сезона 1999/00

"Милан" в прошлом туре выиграл первую игру в ЛЧ на "Сан-Сиро" за последние 9 лет

"Челси" в среднем владеет мячом больше всех в ЛЧ (70.1%)

"Челси" лучший по допущенным ударам (5) и отборам (28) в среднем за игру в ЛЧ

"Милан" пропускал в 6 последних матчах во всех турнирах

"Челси" пропускал в 8 последних матчах во всех турнирах

Личные встречи

Соперники встречались между собой 10 раз. Половина матчей осталась за "Челси", "Милан" выиграл только два очных поединка. Ещё три игры завершились вничью. На официальном уровне команды в 21 веке не пересекались. Игры группового этапа ЛЧ 1999/00 закончились вничью (0:0 в Лондоне, 1:1 в Милане).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П РМ Очки 1 Милан 2 1 1 0 4-2 4 2 Динамо Загреб 2 1 0 1 2-3 3 3 РБ Зальцбург 2 0 2 0 2-2 2 4 Челси 2 0 1 1 1-2 1

Ориентировочные составы

"Челси": Кепа – Джеймс, Фофана, Тьяго Силва, Чилуэлл – Лофтус-Чик, Ковачич – Хаверц, Маунт – Стерлинг, Обамеянг

"Милан": Тэтэрушану – Дест, Калулу, Томори, Балло-Туре – Тонали, Беннасер – Крунич, де Кетеларе, Леау – Жиру

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Челси – Милан от UA-Футбол

"Челси" пропускал в 8 последних матчах во всех турнирах, "Милан" – в шести. Поэтому ставка обе забьют с коэффициентом в районе 1.84 зайти обязана. С учётом сумасшедших кадровых потерь "россонери" добавим к этому победу "синих" с коэффициентом 1.73. Тактическая предсказуемость итальянцев и отсутствие резервов должны помочь Поттеру добыть первую победу на "Стэмфорд Бридж".