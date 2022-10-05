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Битва аутсайдеров группы Шахтера. РБ Лейпциг – Селтик. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 05.10.2022
“Быки” и “кельты” в погоне за первой победой
Faisal HQ / Автор неизвестен
Лига чемпионов
Группа F, третий тур
5 октября, 19:45. "Ред Булл Арена" (Лейпциг)
Главный арбитр: Вальтер Альтманн (Австрия)
Прямая трансляция: Мегого Футбол 2
Текстовый онлайн: UA-Футбол
Перед третьим туром "РБ Лейпциг" и "Селтик" имеют в своем активе одно очко на двоих. Пока они расположились позади "Реала" и "Шахтера" в квартете F, однако сегодня, как минимум, одна из команд благодаря победе может вырваться на второе место в таблице.
"Ред Булл Лейпциг" (Лейпциг, Германия)
После увольнения Тедеско "быков" не перестало штормить. Напротив – у команды очень разные и часто странные с обеих сторон результаты. За четыре матча "РБ Лейпциг" дважды с разгромным счетом всуху победил, но столько же раз с большим счетом и проиграл. Закономерность лишь в том, что победы "быки" праздновали дома: над "Боруссией Д" (3:0) и "Бохумом" (4:0), а уступали на выезде: "Реалу" (0:2) и "Боруссии М" ” (0:3).
В общем – результаты неплохие, кроме холодного душа от менхенгладбахцев. Разгромные победы – это хорошо, но и в проигранном матче с “Реалом” “быки” достойно боролись и только в конце поединка упустили хотя бы ничью. Хотя, если посмотреть со стороны турнирной таблицы, то пока у "РБ Лейпциг" ноль очков за два тура. Таких команд всего пять на всю Лигу чемпионов. Нужно переводить качество в результат, тем более не с "Боруссией М" играть сегодня.
Кадры хозяев
Лазарет "быков" наполнен звездными исполнителями. Недавно травмировались Ольмо и Лаймер, весь старт сезона пропустил Клостерманн. Также под вопросом Поульсен – он так и не смог нормально войти в эту футбольную кампанию. Неплохие замены у Розе есть, однако уже дальше со скамейки игру очень трудно именно усилить, а не только освежить.
Bestens gelaunt zum #UCL-Abschlusstraining ????#RBLCEL pic.twitter.com/v5EguMM4rF— RB Leipzig (@RBLeipzig) October 4, 2022
"Селтик" (Глазго, Шотландия)
В условиях без полномасштабной войны, и даже сейчас "кельты" должны были по всем логическим канонам бороться с "Шахтером" за третье место группы F. С каждым годом логика все больше и больше покидает футбол, поэтому на какие-то приблизительные прогнозы перед турниром вряд ли нужно смотреть. "Селтик" стартовал в текущем розыгрыше ЛЧ как несомненный и уверенный лидер шотландского первенства, что страх нагоняло по крайней мере перед предстоящим матчем против "горняков". Однако в сентябре команда пошла на спад.
Сначала было поражение от “Реала””, однако там “кельты” очень хорошо выглядели и вряд ли заслуженными будут упреки в их сторону, несмотря на 0:3 в Глазго. Затем ничейный результат с “Шахтером”, поражение от “Сент-Мирена” и довольно сложная минимальная победа над “Мотервеллом”. Тяжелая Лига чемпионов сбила хороший темп "Селтика".
Кадры гостей
“Кельты” должны будут играть без своего основного центрального защитника прошлого сезона и сборной Швеции Карла Старфельта. Он в текущей кампании несколько раз выходил на поле, однако травмы снова забрали его на лечение. Также под вопросом является основной центрбек Картер-Викерс и резервист Якумакис.
???? @ChampionsLeague— Celtic Football Club (@CelticFC) October 4, 2022
A final training session in Glasgow before #RBLeipzigCeltic ????#UCL | #COYBIG???? pic.twitter.com/hEB4j3VBOr
Последние пять матчей РБ Лейпциг и Селтика
Последние пять встреч хозяев
- 01.10. РБ Лейпциг – Бохум 4:0 (Бундеслига)
- 17.09. Боруссия М – РБ Лейпциг 3:0 (Бундеслига)
- 14.09. Реал Мадрид – РБ Лейпциг 2:0 (ЛЧ)
- 10.09. РБ Лейпциг – Боруссия Д 3:0 (Бундеслига)
- 06.09. РБ Лейпциг – Шахтер Д 1:4 (ЛЧ)
Последние пять встреч гостей
- 01.10. Селтик – Мотервелл 2:1 (Шотландская Премьер-лига)
- 18.09. Сент-Миррен – Селтик 2:0 (Шотландская Премьер-лига)
- 14.09. Шахтер Д – Селтик 1:1 (ЛЧ)
- 06.09. Селтик – Реал Мадрид 0:3 (ЛЧ)
- 03.09. Селтик – Рейнджерс 4:0 (Шотландская Премьер-лига)
Турнирная таблица группы F
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Реал
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|2
|Шахтер (Д)
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|3
|Селтик
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|4
|РБ Лейпциг
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
Личные встречи между РБ Лейпциг и Селтиком
Всего однажды пути команды пересекались на евроарене. Четыре года назад жеребьевка Лиги Европы возвела коллективы на групповом этапе. Тогда в первом матче победил "РБ Лейпциг" (2:0), а во втором верх взял "Селтик" (2:1).
Цифры и факты
- "РБ Лейпциг" забил в последних девяти домашних матчах подряд.
- В этом году "Селтик" в гостях не отличился всего дважды: против "Буде/Глимт" в феврале и в минувшие выходные.
- Больше "быков" в этом сезоне ЛЧ пропустили только четыре команды.
- "РБ Лейпциг" – единственная немецкая команда в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, которая идет на последнем месте в своем квартете.
- Для "Селтика" это будет 27-й матч против немецкой команды, для "быков" – только пятый против шотландской.
Ставки и коэффициенты на матч РБ Лейпциг – Селтик
Прогноз на матч РБ Лейпциг – Селтик от UA-Football
Это как раз тот момент, когда выражение "битва за шесть очков” подходит для описания поединка. Обе команды в итоге могут как выйти в плей-офф Лиги чемпионов, так и вылететь из еврокубков в этом сезоне еще на стадии группового этапа. Напряжение в игре может снять один гол, после чего понесется атакующая игра. Прогноз: ТБ 3 (КФ 2).
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