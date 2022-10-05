Битва аутсайдеров группы Шахтера. РБ Лейпциг – Селтик. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 05.10.2022

Лига чемпионов

Группа F, третий тур

5 октября, 19:45. "Ред Булл Арена" (Лейпциг)

Главный арбитр: Вальтер Альтманн (Австрия)

Прямая трансляция: Мегого Футбол 2

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Текстовый онлайн: UA-Футбол

Перед третьим туром "РБ Лейпциг" и "Селтик" имеют в своем активе одно очко на двоих. Пока они расположились позади "Реала" и "Шахтера" в квартете F, однако сегодня, как минимум, одна из команд благодаря победе может вырваться на второе место в таблице.

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"Ред Булл Лейпциг" (Лейпциг, Германия)

После увольнения Тедеско "быков" не перестало штормить. Напротив – у команды очень разные и часто странные с обеих сторон результаты. За четыре матча "РБ Лейпциг" дважды с разгромным счетом всуху победил, но столько же раз с большим счетом и проиграл. Закономерность лишь в том, что победы "быки" праздновали дома: над "Боруссией Д" (3:0) и "Бохумом" (4:0), а уступали на выезде: "Реалу" (0:2) и "Боруссии М" ” (0:3).

В общем – результаты неплохие, кроме холодного душа от менхенгладбахцев. Разгромные победы – это хорошо, но и в проигранном матче с “Реалом” “быки” достойно боролись и только в конце поединка упустили хотя бы ничью. Хотя, если посмотреть со стороны турнирной таблицы, то пока у "РБ Лейпциг" ноль очков за два тура. Таких команд всего пять на всю Лигу чемпионов. Нужно переводить качество в результат, тем более не с "Боруссией М" играть сегодня.

Кадры хозяев

Лазарет "быков" наполнен звездными исполнителями. Недавно травмировались Ольмо и Лаймер, весь старт сезона пропустил Клостерманн. Также под вопросом Поульсен – он так и не смог нормально войти в эту футбольную кампанию. Неплохие замены у Розе есть, однако уже дальше со скамейки игру очень трудно именно усилить, а не только освежить.

"Селтик" (Глазго, Шотландия)

В условиях без полномасштабной войны, и даже сейчас "кельты" должны были по всем логическим канонам бороться с "Шахтером" за третье место группы F. С каждым годом логика все больше и больше покидает футбол, поэтому на какие-то приблизительные прогнозы перед турниром вряд ли нужно смотреть. "Селтик" стартовал в текущем розыгрыше ЛЧ как несомненный и уверенный лидер шотландского первенства, что страх нагоняло по крайней мере перед предстоящим матчем против "горняков". Однако в сентябре команда пошла на спад.

Сначала было поражение от “Реала””, однако там “кельты” очень хорошо выглядели и вряд ли заслуженными будут упреки в их сторону, несмотря на 0:3 в Глазго. Затем ничейный результат с “Шахтером”, поражение от “Сент-Мирена” и довольно сложная минимальная победа над “Мотервеллом”. Тяжелая Лига чемпионов сбила хороший темп "Селтика".

Кадры гостей

“Кельты” должны будут играть без своего основного центрального защитника прошлого сезона и сборной Швеции Карла Старфельта. Он в текущей кампании несколько раз выходил на поле, однако травмы снова забрали его на лечение. Также под вопросом является основной центрбек Картер-Викерс и резервист Якумакис.

Последние пять матчей РБ Лейпциг и Селтика

Последние пять встреч хозяев

01.10. РБ Лейпциг – Бохум 4:0 (Бундеслига)

17.09. Боруссия М – РБ Лейпциг 3:0 (Бундеслига)

14.09. Реал Мадрид – РБ Лейпциг 2:0 (ЛЧ)

10.09. РБ Лейпциг – Боруссия Д 3:0 (Бундеслига)

06.09. РБ Лейпциг – Шахтер Д 1:4 (ЛЧ)

Последние пять встреч гостей

01.10. Селтик – Мотервелл 2:1 (Шотландская Премьер-лига)

18.09. Сент-Миррен – Селтик 2:0 (Шотландская Премьер-лига)

14.09. Шахтер Д – Селтик 1:1 (ЛЧ)

06.09. Селтик – Реал Мадрид 0:3 (ЛЧ)

03.09. Селтик – Рейнджерс 4:0 (Шотландская Премьер-лига)

Турнирная таблица группы F

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Реал 2 2 0 0 5-0 6 2 Шахтер (Д) 2 1 1 0 5-2 4 3 Селтик 2 0 1 1 1-4 1 4 РБ Лейпциг 2 0 0 2 1-6 0

Личные встречи между РБ Лейпциг и Селтиком

Всего однажды пути команды пересекались на евроарене. Четыре года назад жеребьевка Лиги Европы возвела коллективы на групповом этапе. Тогда в первом матче победил "РБ Лейпциг" (2:0), а во втором верх взял "Селтик" (2:1).

Цифры и факты

"РБ Лейпциг" забил в последних девяти домашних матчах подряд.

В этом году "Селтик" в гостях не отличился всего дважды: против "Буде/Глимт" в феврале и в минувшие выходные.

Больше "быков" в этом сезоне ЛЧ пропустили только четыре команды.

"РБ Лейпциг" – единственная немецкая команда в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, которая идет на последнем месте в своем квартете.

Для "Селтика" это будет 27-й матч против немецкой команды, для "быков" – только пятый против шотландской.

Ставки и коэффициенты на матч РБ Лейпциг – Селтик

Прогноз на матч РБ Лейпциг – Селтик от UA-Football

Это как раз тот момент, когда выражение "битва за шесть очков” подходит для описания поединка. Обе команды в итоге могут как выйти в плей-офф Лиги чемпионов, так и вылететь из еврокубков в этом сезоне еще на стадии группового этапа. Напряжение в игре может снять один гол, после чего понесется атакующая игра. Прогноз: ТБ 3 (КФ 2).