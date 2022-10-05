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Манчестер Сити - Копенгаген. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 05.10.2022
Манчестер Сити – Копенгаген: Прогноз и анонс матча ⋉ 5 октября 2022 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов, группа G, третий тур
5 октября 2022. Манчестер, “Этихад”
“Манчестер Сити” 22:00 “Копенгаген”
Телетрансляция – Megogo Футбол 5
Текстовая трансляция – UA-Футбол
После красивой и результативной победы в дерби с “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сити” проведет домашний матч Лиги чемпионов с датским “Копенгагеном”. Соперник “Сити” остается в ЛЧ без побед и забитых голов.
- “Манчестер Сити” 22:00 “Копенгаген”
- Новости Манчестер Сити
- Новости Копенгагена
- Статистика команд, цифры и факты
- Последние пять матчей Манчестер Сити и Копенгагена
- Турнирная таблица
- Личные встречи
- Где смотреть матч Манчестер Сити – Копенгаген
- Ориентировочные составы
- Ставки и Коэффициенты на матч
- Прогноз на матч Манчестер Сити – Копенгаген от UA-Football
Новости Манчестер Сити
Легкой и рутинность с которой “Манчестер Сити” разгромил “Манчестер Юнайтед” в прошлом туре АПЛ была впечатляющей. Команда Гвардиолы во всех аспектах переигрывала своего принципиального соперника и поразила его ворота шесть раз. Только в конце игры “горожане” немного выключились, что позволило “Юнайтед” забить два гола и установить окончательный счет – 6:3.
Матч с “Копенгагеном” нельзя назвать передышкой, каждая команда в Лиге чемпионов может преподнести сюрприз, но уровень мотивации и подготовки к игре с датской командой будет совсем другим. При этом Гвардиола, в свойственной ему уважительной манере, говорит, что никто “Копенгаген” недооценивать не будет.
Сложно сказать, насколько серьезной будет ротация от Гвардиолы, но Эрлинга Холанда точно не помешало бы поберечь. Из-за травм матч пропустят Родри, Уокер, Стоунз и Филлипс.
Новости Копенгагена
“Копенгаген” начал группу Лиги чемпионов с одним тренером, а продолжает с другим. Под руководством Йесса Торуп столичная команда проиграла шесть из 11 матчей нового сезона местной Суперлиги, что и привело к увольнению 52-летнего специалиста. Его заменил экс-менеджер “Виборга” Якоб Нееструп. Под руководством нового тренера “Копенгаген” успел провести пока только один матч, переиграв в чемпионате Дании “Орхус” (1:0).
В этой игре травму получил основной хавбек и капитан команды Зека, и это большая потеря для “Копенгагена”. Также травмированы Амоо, Бойлесен и Фальк.
Нееструпу ничего не остается, как говорить, что его команде нужно показать “наилучший результат из всех возможных”. Без конкретики.
Статистика команд, цифры и факты
- Форвард “Сити” Эрлинг Холанд забил в Лиге чемпионов 26 голов в 21 матчей.
- “Сити” дважды в нынешнем сезоне забивал на своем поле шесть мячей, еще два раза – по четыре гола сопернику.
- “Копенгаген” остается одной из трех команд без голов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
- Результаты последних пяти выездных матчей “Копенгагена” – четыре поражения и ничья.
- “Манчестер Сити” выиграл 19 из 21 домашних матчей в группе Лиги чемпионов.
Последние пять матчей Манчестер Сити и Копенгагена
Манчестер Сити
- 02.10 “Манчестер Юнайтед” 6:3 (АПЛ)
- 17.09 “Вулверхэмптон” 3:0 (АПЛ)
- 14.09 “Боруссия” Дортмунд 2:1 (Лига чемпионов)
- 06.09 “Севилья” 4:0 (Лига чемпионов)
- 03.09 “Астон Вилла” 1:1 (АПЛ)
Копенгаген
- 02.10 “Орхус” 0:1 (Суперлига)
- 18.09 “Мидтьюлланн” 2:1 (Суперлига)
- 14.09 “Севилья” 0:0 (Лига чемпионов)
- 10.09 “Оденсе” 1:2 (Суперлига)
- 06.09 “Боруссия” Дортмунд 0:3 (Лига чемпионов)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|2
|2
|0
|0
|6-1
|+5
|6
|2
|"Боруссия" Дортмунд
|2
|1
|0
|1
|4-2
|+2
|3
|3
|"Копенгаген"
|2
|0
|1
|1
|0-3
|-3
|1
|4
|"Севилья"
|2
|0
|1
|1
|0-4
|-4
|1
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Личные встречи
“Манчестер Сити” и “Копенгаген” встречались в третьем раунде Кубка УЕФА в 2009 году. В Дании команды сыграли 2:2, в Англии “горожане” выиграли 2:1.
Где смотреть матч Манчестер Сити – Копенгаген
Ориентировочные составы
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Аканджи, Аке, Гомес – Силва, Гюндоган, Де Брюйне – Марез, Альварес, Грилиш
“Копенгаген”: Райан – Кристиансен, Хочолава, Вавро, Дикс – Йоханнессон, Лераже, Стаменич – Дарами, Корнелиус, Классон
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Манчестер Сити – Копенгаген от UA-Football
“Копенгаген” может сыграть достойно, но избежать поражения ему крайне трудно. У Пепа Гвардиолы короткая скамейка запасных, несколько игроков травмированы, а молодежь все же на такой матч он выпускать не будет. Поэтому стоит задуматься о варианте с форой. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 4:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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