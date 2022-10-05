Манчестер Сити - Копенгаген. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 05.10.2022

Лига чемпионов, группа G, третий тур

5 октября 2022. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 22:00 “Копенгаген”

Телетрансляция – Megogo Футбол 5

Текстовая трансляция – UA-Футбол

После красивой и результативной победы в дерби с “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сити” проведет домашний матч Лиги чемпионов с датским “Копенгагеном”. Соперник “Сити” остается в ЛЧ без побед и забитых голов.

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Новости Манчестер Сити

Легкой и рутинность с которой “Манчестер Сити” разгромил “Манчестер Юнайтед” в прошлом туре АПЛ была впечатляющей. Команда Гвардиолы во всех аспектах переигрывала своего принципиального соперника и поразила его ворота шесть раз. Только в конце игры “горожане” немного выключились, что позволило “Юнайтед” забить два гола и установить окончательный счет – 6:3.

Матч с “Копенгагеном” нельзя назвать передышкой, каждая команда в Лиге чемпионов может преподнести сюрприз, но уровень мотивации и подготовки к игре с датской командой будет совсем другим. При этом Гвардиола, в свойственной ему уважительной манере, говорит, что никто “Копенгаген” недооценивать не будет.

Сложно сказать, насколько серьезной будет ротация от Гвардиолы, но Эрлинга Холанда точно не помешало бы поберечь. Из-за травм матч пропустят Родри, Уокер, Стоунз и Филлипс.

Новости Копенгагена

“Копенгаген” начал группу Лиги чемпионов с одним тренером, а продолжает с другим. Под руководством Йесса Торуп столичная команда проиграла шесть из 11 матчей нового сезона местной Суперлиги, что и привело к увольнению 52-летнего специалиста. Его заменил экс-менеджер “Виборга” Якоб Нееструп. Под руководством нового тренера “Копенгаген” успел провести пока только один матч, переиграв в чемпионате Дании “Орхус” (1:0).

В этой игре травму получил основной хавбек и капитан команды Зека, и это большая потеря для “Копенгагена”. Также травмированы Амоо, Бойлесен и Фальк.

Нееструпу ничего не остается, как говорить, что его команде нужно показать “наилучший результат из всех возможных”. Без конкретики.

Статистика команд, цифры и факты

Форвард “Сити” Эрлинг Холанд забил в Лиге чемпионов 26 голов в 21 матчей.

“Сити” дважды в нынешнем сезоне забивал на своем поле шесть мячей, еще два раза – по четыре гола сопернику.

“Копенгаген” остается одной из трех команд без голов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Результаты последних пяти выездных матчей “Копенгагена” – четыре поражения и ничья.

“Манчестер Сити” выиграл 19 из 21 домашних матчей в группе Лиги чемпионов.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Копенгагена

Манчестер Сити

02.10 “Манчестер Юнайтед” 6:3 (АПЛ)

17.09 “Вулверхэмптон” 3:0 (АПЛ)

14.09 “Боруссия” Дортмунд 2:1 (Лига чемпионов)

06.09 “Севилья” 4:0 (Лига чемпионов)

03.09 “Астон Вилла” 1:1 (АПЛ)

Копенгаген

02.10 “Орхус” 0:1 (Суперлига)

18.09 “Мидтьюлланн” 2:1 (Суперлига)

14.09 “Севилья” 0:0 (Лига чемпионов)

10.09 “Оденсе” 1:2 (Суперлига)

06.09 “Боруссия” Дортмунд 0:3 (Лига чемпионов)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 2 2 0 0 6-1 +5 6 2 "Боруссия" Дортмунд 2 1 0 1 4-2 +2 3 3 "Копенгаген" 2 0 1 1 0-3 -3 1 4 "Севилья" 2 0 1 1 0-4 -4 1

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Личные встречи

“Манчестер Сити” и “Копенгаген” встречались в третьем раунде Кубка УЕФА в 2009 году. В Дании команды сыграли 2:2, в Англии “горожане” выиграли 2:1.

Где смотреть матч Манчестер Сити – Копенгаген

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Ориентировочные составы

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Аканджи, Аке, Гомес – Силва, Гюндоган, Де Брюйне – Марез, Альварес, Грилиш

“Копенгаген”: Райан – Кристиансен, Хочолава, Вавро, Дикс – Йоханнессон, Лераже, Стаменич – Дарами, Корнелиус, Классон

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Манчестер Сити – Копенгаген от UA-Football

“Копенгаген” может сыграть достойно, но избежать поражения ему крайне трудно. У Пепа Гвардиолы короткая скамейка запасных, несколько игроков травмированы, а молодежь все же на такой матч он выпускать не будет. Поэтому стоит задуматься о варианте с форой. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 4:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.