Реванш или повтор? Милан – Челси. Анонс и прогноз матча 4-го тура Лиги чемпионов на 11.10.22

Лига чемпионов. Группа E, 4-й тур.

11 октября. 22:00. Милан. "Сан-Сиро"

Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Ситуация в квартете E сложилась весьма интересная. На данный момент абсолютно не очевидно, кто в итоге выйдет из этой группы в плей-офф Лиги чемпионов. Благодаря победе над "Миланом" в первом поединке спарки "Челси" выскочил на вторую строчку и сейчас опережает "россонери" благодаря разнице забитых и пропущенных.

Сможет ли команда Поттера провернуть еще один трюк с коллективом Пиоли? Или же у себя дома "россонери" дадут бой даже без когорты основных исполнителей?

Наверху турнирной таблицы Серии А все очень ровно, без каких-либо существенных разрывов. "Милан" идет на 4-й позиции, но до 1-го места, на котором расположился "Наполи", буквально рукой подать, подумаешь, всего каких-то три очка.

По качеству игры сегодняшняя версия "россонери" – действительно одна из лучших команд Апеннин. Для понимания, тех же "адзурри" (1:2) "Милан" в сентябре кошмарил все 90+ минут, однако банда Спаллетти успешно выкрутилась с помощью хорошей реализации моментов и в целом умения терпеть.

Совсем другое дело – поединок на "Стэмфорд Бридж" против лондонского "Челси" в 3-м туре группового этапа ЛЧ. "Милан" приехал в Англию разобранным, половина основы отсутствовала по причине травм. За весь матч гости лишь один раз побеспокоили Кепу Аррисабалагу, в конце первого тайма "россонери" не реализовали свой единственный момент за встречу.

Зато никаких проблем у "Милана" не возникло на выезде с "Эмполи" (1:3) и в домашней игре с "Ювентусом" (2:0). Сказать, что сегодняшние "бьянконери", стоя рядом с командой Пиоли, выглядят примерно так, как сам "Милан" рядом с тем же "Челси" – это перебор. "Ювентус" смотрится в разы хуже: глупо, безыдейно и зашкварно. Макс Аллегри попросту упрощает жизнь соперникам туринского "гранда", от знаменитой "армии" почти ничего не осталось. "Россонери" даже не должны были особо устать перед "ответным" матчем с лондонцами.

Глубокие и основательные выводы делать пока сильно рано, однако фиксируем – Грэм Поттер в "Челси" стартовал с одной ничьи и трех побед. Не допусти оборона "синих" досадную ошибку в матче с "РБ Зальцбург" (1:1), так сейчас мы бы и вовсе пели дифирамбы молодому английскому специалисту.

"Кристал Пэлас" ни для кого в Англии не входит в группу откровенно проходных соперников, тем более, на "Селхерст Парк"; вырывать победу и при этом огорчать знакомых для себя болельщиков пришлось Конору Галлахеру. Воспитанник Кобхэма удачно вышел на замену и таки склонил чашу весов на сторону "Челси" в равном поединке (1:2).

Выше мы уже описали матч "Милан" – "Челси" с итальянского ракурса (3:0). Прием "россонери" стал первым поединком с приставкой "топ" для Поттера во главе "синих". Грэм не провалил экзамен и, в частности, удивил Пиоли стандартными положениями. Тьяго Силва просто поиздевался над зонной опекой "Милана". О трех угловых к ряду, во время которых гости раз за разом забывали о существовании бразильца, уже чуть ли не ходят легенды.

В выходные "Челси", как и, собственно, "Милан", встретился с не самым сложным оппонентом. "Синие" допустили всего несколько контратак "Вулверхэмптона", в остальном они сыграли в приятный глазу футбол потасованным составом: интенсивный, с высокой линией обороны и большим количеством ударов по воротам. Вообще, пока главное отличие между командами Тухеля и Поттера – как раз в нежелании сегодняшнего "Челси" закатывать мяч в сетку с полуметра. Долой стерильность, в клубе есть немало исполнителей с поставленным ударом. Грэм это видит.

