Лига Чемпионов. Группа , 4-й тур

Пльзень, Доосан Арена

Виктория – Бавария 22:00

Трансляция – Megogo, Volia TV

Виктория

Для "Виктории" достижением стал уже сам выход в групповой этап Лиги Чемпионов, которого в Пльзене не видели четыре последних года. К сожалению, реалии этого турнира таковы, что теперь чехам остаётся только отбывать номер на таком уровне. Тем более в квартете смерти с немецким, испанских и итальянским грандом.

Домашняя игра против "Интера" была для "Виктории" едва ли не лучшей возможностью ддля набора очков. Но даже несмотря на невыразительную игру "нерадзурри", хозяева уступили 0:2, и лишь замены Индзаги, рассчитанные на экономию сил лидеров, уберегли чехов от разгрома. "Барселона" в первом туре была менее добродушна в отношении пльзенцев, отправив в ворота Станека пять мячей. Ровно столько же забила и "Бавария" неделю назад.

Основной голкипер Тврдонь готов вернуться в ворота. Под вопросом капитан и лидер обороны Лукаш Гейда – в Мюнхене центрбек получил травму. Ещё один безоговорочный игрок старта вингер Ян Сикора слёг в лазарет из-за травмы колена.

Бавария

"Бавария" вернулась с международной паузы разгневанной, желая заткнуть рты всем критикам. Начали подопечные Юлиана Нагельсманна с разгрома "Байера" (4:0), отправив в отставку бедолагу Херардо Сеоане. Затем был погром "Виктории" (5:0) на "Альянц Арене". Даже в отсутствии Киммиха и Мюллера мюнхенцы преспокойно уничтожили чехов, сделав ещё ряд кадровых изменений.

Но матч с дортмундской "Боруссией" (2:2) на выходных дал понять, что критики немецкого гегемона были не так уж далеки от правды. Пятая потеря очков в шести турах Бундеслиги случилась после того, как команда Нагельсманна комфортно вела в два мяча за полчаса до конца встречи. В отсутствии Мюллера прессинг "Баварии" рассыпался, а без высокого давления обороняться коллектив, как оказалось, банально не умеет. Это и повлекло за собой камбек Дортмунда и первый дер Класикер за 4 года, не закончившийся победой Мюнхена.

Ещё одной досадной новостью стала травма Альфонсо Дэвиса в Дортмунде. Канадец судя по всему пропустит не одну неделю, а он в этом составе по сути незаменим. Так что Нагельсманну придётся ставить резервиста Станишича на неудобный фланг – ведь Лука Эрнандес травмирован. Также под вопросом де Лигт, а Мусиала точно не сыграет – вундеркинд заболел.

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Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Бавария 3 3 0 0 9-0 +9 9 2 Интер 3 2 0 1 3-2 +1 6 3 Барселона 3 1 0 2 5-4 +1 3 4 Виктория 3 0 0 3 1-12 -11 0

Ориентировочные составы

Виктория: Тврдонь – Гавел, Перница, Гейда, ﻿Емелка – Калвах, Буха – Копиц, Влканова, Москера – Хоры

Бавария: Нойер – Мазрауи, Павар, Упамекано, Станишич – Киммих, Горецка – Сане, Мюллер, Мане – Гнабри

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Виктория – Бавария от UA-Футбол

Пять потерь в последних шести турах Бундеслиги дают понять, что "Бавария" расходует слишком много сил на Лигу Чемпионов. Поэтому стоит ждать энергичного первого тайма от немцев, в котором они решат исход борьбы. А после него – затишье. Ставка: тотал голов во втором тайме меньше 2 с коэффициентом в районе 1.74.