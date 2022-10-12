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Атлетико - Брюгге. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 12.10.2022
Камбэк или еще один холодный душ для "матрасников"?
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
Сегодня в матче четвертого тура Лиги чемпионов 2022/23 встретятся "Атлетико" и "Брюгге". Интересно то, что команды подходят к игре в очень необычных позициях: бельгийцы занимают первое место в группе с 9 очками, а мадридцы – последнее с тремя пунктами. Чего ожидать от матча – сейчас разберемся.
Лига чемпионов 2022/23, четвертый раунд
12.10.2022, 19:45, стадион "Ванда Метрополитано"
Судья: Д. Маккелли (Нидерланды)
Прямая трансляция: MEGOGO
Текстовая трансляция будет доступна
Атлетико
В прошлом поединке с "Брюгге" проявились сразу все негативные стороны совеременного "Атлетико" Симеоне. Команда не смогла реализовать огромное количество моментов, среди которых незабитый пенальти Гризманна и убойные шансы Мораты, Карраско и Фелиша. Из-за проигрыша в прошлом матче "матрасники" опустились на последнюю строчку таблицы, поэтому результат сегодня будет решать много вопросов на счет участия в весенней стадии турнира.
Ранее команда Симеоне также довольно неуверенно шла по ступенькам Лиги чемпионов текущего сезона. Клуб постоянно тревожат травмы, низкая реализация и недооценка соперника. Возможно, именно эти причины привели к поражению от "Байера" (0:2) во втором раунде турнира. В первом же туре "матрасники" справились с "Порту" (2:1).
Вместе с этим и положение мадридцев в Ла Лиге сложно признать положительным. Пять побед в семи матчах чемпионата опустили клуб на четвертую строчку таблицы, которую приходится делить с "Бетисом" и "Сосьедадом" по количеству очков (16). Из последних печальных достижений можно выделить проигрыш "Реалу" (1:2), а из позитива – победу над "Севильей" (2:0) и "Жироной" (2:1).
Ориентировочный состав: Облак, Молина, Савич, Хименес, Рейнилду, Витсель, Льоренте, Коке, Сауль, Матеус Кунья, Мората.
Брюгге
Болельщикам бельгийского клуба наверняка хорошо запомнится предыдущий поединок с "Атлетико", ведь их команда победила со счетом 2:0. Сначала забивал Сова с паса Хутгла, а затем - сам Хутгла после передачи Бьюнекена. Кроме забитых мячей, "черно-синие" хорошо потрудились и в защите, не дав сопернику реализовать хотя бы один момент.
Ранее подопечные Карла Хоэфкенса одержали две победы в первых двух матчах группового этапа Лиги чемпионов. Одна из них стала полной сенсацией: бельгийцы смогли закатить в ворота "Порту" четыре мяча, не получив от португальцев никакого ответа. Во втором матче "Брюгге" минимально обыграл "Байер" (1:0).
Дела команды во внутреннем чемпионате тоже идут очень неплохо. В последних пяти поединках "темно-синие" одержали четыре уверенных победы с приличными счетами. Однако, в матче Лиги Жупиле со "Стандардом" подопечные Хоэфкенса проиграли со счетом 0:3. Конечно, можно списать на усталость и сложный календарь, но чтобы победить "Атлетико" еще раз, все ошибки нужно хорошо проработать.
Ориентировочный состав: Миньоле, Майер, Мехеле, Силла, Одуа, Ванакен, Оньедика, Нильсен, Сова, Хутгла, Ольсен.
Ставки и коэффициенты
Прогноз от сайта UA-Football
Команда Симеоне прекрасно понимает, что от сегодняшнего поединка будет зависеть судьба весенней кампании в Еврокубках. На данный момент вполне реалистичным выглядит сценарий с Лигой Европы, но вряд ли это предел амбиций мадридцев. Сегодня "Атлетико" сделает все возможное, чтобы одержать победу на своем поле и попасть на второе место таблицы. Однако, зная тактику Симеоне, которую коуч исполюзует в сложных поединках, много забитых мячей точно не будет. Прогноз: победа "Атлетико", ТМ 2,5.
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