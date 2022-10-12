Уже финал для Барсы. Барселона - Интер: Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 12.10.2022

Разумеется, "Барселона" понимала, что в группе с "Баварией" и "Интером" будет сложно. Но все же вряд ли ей хотелось играть финал уже в четвертом туре за несколько дней до Классико. Тем не менее, именно это и придется сделать. Финалом прежде всего назвал отчетный матч ее наставник Хави, и он совершенно прав. Ведь в случае ничьей сегодня "Интеру" останется лишь переиграть дома "Викторию" - и "Барса" во втором сезоне подряд слетит в Лигу Европы.

12 октября. 22:00. Лига Чемпионов. Группа С. Четвертый тур

Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Интер"

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

После перерыва на матчи сборных "блаугранас" начали барахлить. В лиге, хотя и вышли на первое место в преддверии Классико (благодаря лучшей разнице мячей), выиграли два матча лишь со счетом 1:0. Причем и "Мальорке", и "Сельте" уступили по числу ударов по воротам. "Интер" опередили в этом компоненте, но нанесли лишь семь. Атака явно застряла. Командный баланс в центре поля также нарушен, ведь двум последним соперникам позволяли слишком много опасных атак.

В матче против "Сельты" после мощного начала и раннего гола (правда, забитого благодаря грубой ошибке соперника) "Барса" постепенно растворялась на поле и позволяла сопернику слишком много. До этого в Милане начала слабо и проснулась лишь в последние минут 30. В том 0:1 она яростно обвиняла арбитров, не поставивших пенальти за руку Дензела Думфриза. Об этом в Барселоне говорили всю неделю. Но Хави и признает явные проблемы с креативом, особенно от опорников.

"Интер" в последнюю неделю как раз видит путь выхода из своего кризиса. Матч третьего тура мог и решить судьбу Симоне Индзаги. В принципе, решил. Он остается. Сложный выезд к "Сассуоло" подтвердил вердикт. В Реджо-Эмилии "нерадзурри" вовсе не отыграли мощно, немало позволяли сопернику, провалили начало второго тайма. Но боролись, старались, выглядели сплоченными. И в итоге дубль Эдина Джеко, то есть его выход на 101 гол в Серии А, принес победу - 2:1.

Индзаги резко отрицал, что его команда оборонительная. Но неделю тому она владела мячом лишь 28 процентов времени. А Хави уже заявил, что сегодняшний матч будет очень похож на предыдущий, что соперник сядет в оборону. Добавляя, что его команде нужно улучшать атаку, особенно подключение второй волны, и не позволять себе снижать интенсивность, как позволила против "Сельты". Он считает, что во втором тайме в Милане у нее начали получаться атаки.

Индзаги же признает, что много мячей его команда не увидит и требует распоряжаться эффективно теми, которые получит. Ну и, разумеется, играть компактно и агрессивно в обороне, быть готовыми держаться, противостоять огромному количеству "кроссов" в штрафную. "Многое в матче будет зависеть от наших действий без мяча".

Кадры

У "Барселоны" по-прежнему проблемы в центре обороны. Против "Сельты" там играли Пике и левый защитник Алонсо, сегодня должны выйти Пике и Гарсия. Кристенсен, Кунде и Араухо сыграть не смогут. Слева выйдет Алонсо, Альба, а может, и молодой Бальде. В центре поля вернулся Де Йонг и, возможно, Хави решит убрать Гави, поскольку мяч "Интер" и без него отдаст. На флангах атаки сейчас разочаровывают все - Дембеле, Торрес, Рафинья, Фати.

Главное внимание - на вратаря и главного форварда. Роберт Левандовски начал с 12-ю голами в девяти матчах, но в последних двух не забивал, нанес лишь два удара по воротам в целом и выглядел совершенно растерянным. А вот Тер Штеген выручал. Хави рассердился на вопрос о зависимости от него, говоря: "Недавно вы говорили о зависимости от Левандовски, скоро начнете о Педри". В любом случае, и Роберт, и Марк-Андре очень нужны "Барселоне".

У "Интера" проблемы в центре атаки. Лаутаро не забивал за клуб с августа, Джеко все же 36, а Корреа и Лукаку травмированы. Индзаги не отрицает, что взвешивает возможность выхода лишь одного форварда и Мхитаряна (ассист против "Сассуоло") или Чалханоглу (гол в ворота "Барсы") за ним. То есть, 3-5-2 превратится в 3-5-1-1. Тогда скорее Гальярдини, а не 20-летний Асллани, выйдет в центре поля.

В центре обороны вновь выйдет тройка Шкриньяр-Де Фрай-Бастони. Двое первых отдыхали против "Сассуоло". Дилемма на правом фланге, где неделю назад играл более надежный и опытный Дармиан. Похоже, и сейчас он опередит Думфриза. А в воротах Онана, игравший в первых трех турах Лиги Чемпионов и дебютировавший за команду в лиге как раз против "Сассуоло", опередит Хандановича. Камерунец спасает гораздо больше, хотя ошибаются оба.

"Барселона": Тер Штеген, Роберто, Пике, Гарсия, Алонсо, Бускетс, Педри, Гави, Дембеле, Левандовски, Фати

"Интер": Онана, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Дармиан, Барелла, Гальярдини, Чалханоглу, Димарко, Мхитарян, Лаутаро Мартинес

Статистика

В очных матчах после победы "Интера" счет по победам стал 8:3 в пользу "Барселоны". Также были зафиксированы четыре ничьи. Разница мячей - 24:12. В домашних для "Барселоны" матчах ситуация еще больше в ее пользу - шесть побед и одно поражение, зафиксированное в 1970-ом году. Разница мячей - 15:3

В пяти последних очных матчах на "Камп Ноу" "Барса" пропускала лишь однажды. Правда, это случилось как раз в последнем, в 2019-ом году. На гол Лаутаро уже на третьей минуте пришлось отвечать дублем Суареса. Ассистировали ему Месси и Видаль. Всех троих уже нет в команде

В последних семи матчах Лиги Чемпионов с участием "Интера" забивалось менее трех мячей

"Интер" не играл вничью в 23-ех последних матчах во всех турнирах, "Барселона" - в десяти

Серия из семи побед "Барселоны" в лиге - лучшая на данный момент в лигах Топ-5. В этих матчах она пропустила лишь один мяч. Вместе с тем, пропускала в каждом из трех матчей Лиги Чемпионов, в целом четыре мяча. "Интер" же пропускал в шести из семи последних матчей лиги, но не пропустил в двух из трех туров ЛЧ

Прогноз: Барселона - Интер 2:0

Хави согласен не на 1:0, а на 2:0. То есть ищет преимущество по очным матчам. Также говорит о злости команды и о "фундаментально важной" бурной поддержке трибун. Жаркий стадион ожидает и Индзаги, Чалханоглу говорит о злости соперника. Миланцы при этом обещают бороться и считают себя способными выдержать. Но в гостях они уже больно влетали и "Лацио", и "Милану", и "Удинезе". Вовсе не блестящая "Барселона" все же должна своего добиться.