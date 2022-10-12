Будет ли реванш? Наполи – Аякс. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 12.10.2022

Лига чемпионов

Группа A, четвертый тур

12 октября, 19:45. "Стадио Диего Армандо Марадона" (Неаполь)

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Прямая трансляция: Мегого Футбол 1

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Наполі - Аякс Смотреть трансляцию

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Тотальный разгром от "Наполи" в Амстердаме на прошлой неделе повлек за собой перепись нескольких антирекордов. Правда, это уже история, поэтому теперь у "Аякса" есть шанс взять реванш и нанести эмоциональный удар сопернику. На словах это все имеет очень хороший сценарий, но реально ли это хотя бы с теоретической точки зрения?

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"Наполи" (Неаполь, Италия)

Неаполитанцы вместе с ПСЖ и “Реалом” остаются единственными командами из топ-5 чемпионатов, которые в этом сезоне еще не уступали ни во внутренних первенствах, ни в еврокубках. Если на счет парижан и мадридцев все более или менее понятно, то видеть "Наполи" в такой компании – это приятная неожиданность. Еще и ввиду игры подопечных Спалетти: они не только побеждают, но и довольно неплохо лидируют в Серии А и группе ЛЧ.

И эти победы очень уверены. К примеру, в последних пяти встречах неаполитанцы только однажды выиграли с разницей меньше, чем в два мяча – это был выездной поединок против действующего итальянского чемпиона "Милана". Сейчас "Наполи" забил во всех турнирах 35 голов за 12 матчей – очень веселая команда, но интересно, сколько она еще продержится на таком уровне?

Кадры хозяев

Две важные потери у неаполитанцев есть: нападающий Осимхен выбыл еще раньше, а вот в минувшие выходные травму мышцы получил Ррахмани. Косовар – безальтернативно основной центрбек для Спалетти, хотя игрок национальной сборной Норвегии Эстигор, который может заменить Ррахмани.

"Аякс" (Амстердам, Нидерланды)

В прошлую субботу подопечные Шрейдера наконец прервали четырехматчевую безвыигрышную серию, состоявшую из трех поражений и ничьей. Правда, даже в поединке с сельским небольшим клубом “Волендам” возникли проблемы. Хотя и "Аякс" на 64-й минуте уже вел со счетом 0:2 в гостях, на 86-й минуте амстердамцы дважды пропустили и напряженно завершали встречу, финальный свисток которой прозвучал при счете 2:4.

Собственно, в "Эредивизе" команда Шрейдера неплохо себя слышит, идя на второй строчке всего в одном очке от лидера "АЗ Алкмара". Однако в Лиге чемпионов все грустнее, ведь "Аякс" уже на третьей позиции и уступает второму "Ливерпулю" тремя очками. Сегодняшний матч может стать выдающимся для амстердамцев в вопросе путевки в плей-офф ЛЧ.

Кадры гостей

Четверо футболистов пропустят эту игру из-за травм: Игаттарен, Каплан, Ренш и Санчес. А вот капитан команды Тадич не сыграет в связи с удалением в поединке в Амстердаме неделю назад.

Последние пять матчей Наполи и Аякса

Последние пять встреч хозяев

09.10. Кремонезе – Наполи 1:4 (Серия А)

04.10. Аякс – Наполи 1:6 (ЛЧ)

01.10. Наполи – Торино 3:1 (Серия А)

18.09. Милан – Наполи 1:2 (Серия А)

14.09. Рейнджерс – Наполи 0:3 (ЛЧ)

Последние пять встреч гостей

08.10. Волендам – Аякс 2:4 (Эридивизи)

04.10. Аякс – Наполи 1:6 (ЛЧ)

01.10. Аякс – Гоу Эхед Иглс 1:1 (Эридивизи)

18.09. АЗ Алкмар – Аякс 2:1 (Эридивизи)

13.09. Ливерпуль – Аякс 2:1 (ЛЧ)

Турнирная таблица группы A

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Наполи 3 3 0 0 13-2 9 2 Ливерпуль 3 2 0 1 5-5 6 3 Аякс 3 1 0 2 6-8 3 4 Рейнджерс 3 0 0 3 0-9 0

Личные встречи между Наполи и Аяксом

Перед поединком на прошлой неделе коллективы встречались очень давно. Да и вообще они пересекались до того всего однажды – в далеком сезоне 1969-1970 гг. в Кубке ярмарок. По одной победе со счетом 1:0 тогда было в активе каждой из команд, однако в дополнительное время второго матча "Аякс" забил трижды и прошел в следующий раунд. Ну и безумные 1:6 в минувший вторник – это уже история футбола. Еще и учитывая, что амстердамцы забили первыми и пропустили пять голов еще до удаления, на протяжении чуть больше, чем в час матча.

Ставки и коэффициенты на матч Наполи – Аякс

Прогноз на матч Наполи – Аякс от UA-Football

Вряд ли амстердамцы способны на реванш и еще на поле в Италии. Да, борьба будет, и даже гол смогут сбить, однако победить – вряд ли. “Наполи” выглядит максимально мощно, и будет Спалетти выжимать из этого все соки. Прогноз на матч: Обе забьют плюс "Наполи" не проиграет (КФ 1,73).