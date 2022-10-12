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Будет ли реванш? Наполи – Аякс. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 12.10.2022
Амстердамцы должны мстить за 1:6 на прошлой неделе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов
Группа A, четвертый тур
12 октября, 19:45. "Стадио Диего Армандо Марадона" (Неаполь)
Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)
Прямая трансляция: Мегого Футбол 1
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Тотальный разгром от "Наполи" в Амстердаме на прошлой неделе повлек за собой перепись нескольких антирекордов. Правда, это уже история, поэтому теперь у "Аякса" есть шанс взять реванш и нанести эмоциональный удар сопернику. На словах это все имеет очень хороший сценарий, но реально ли это хотя бы с теоретической точки зрения?
"Наполи" (Неаполь, Италия)
Неаполитанцы вместе с ПСЖ и “Реалом” остаются единственными командами из топ-5 чемпионатов, которые в этом сезоне еще не уступали ни во внутренних первенствах, ни в еврокубках. Если на счет парижан и мадридцев все более или менее понятно, то видеть "Наполи" в такой компании – это приятная неожиданность. Еще и ввиду игры подопечных Спалетти: они не только побеждают, но и довольно неплохо лидируют в Серии А и группе ЛЧ.
И эти победы очень уверены. К примеру, в последних пяти встречах неаполитанцы только однажды выиграли с разницей меньше, чем в два мяча – это был выездной поединок против действующего итальянского чемпиона "Милана". Сейчас "Наполи" забил во всех турнирах 35 голов за 12 матчей – очень веселая команда, но интересно, сколько она еще продержится на таком уровне?
Кадры хозяев
Две важные потери у неаполитанцев есть: нападающий Осимхен выбыл еще раньше, а вот в минувшие выходные травму мышцы получил Ррахмани. Косовар – безальтернативно основной центрбек для Спалетти, хотя игрок национальной сборной Норвегии Эстигор, который может заменить Ррахмани.
☀️????♂️#UCL #NapoliAjax— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) October 11, 2022
???? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/H590aB6JGG
"Аякс" (Амстердам, Нидерланды)
В прошлую субботу подопечные Шрейдера наконец прервали четырехматчевую безвыигрышную серию, состоявшую из трех поражений и ничьей. Правда, даже в поединке с сельским небольшим клубом “Волендам” возникли проблемы. Хотя и "Аякс" на 64-й минуте уже вел со счетом 0:2 в гостях, на 86-й минуте амстердамцы дважды пропустили и напряженно завершали встречу, финальный свисток которой прозвучал при счете 2:4.
Собственно, в "Эредивизе" команда Шрейдера неплохо себя слышит, идя на второй строчке всего в одном очке от лидера "АЗ Алкмара". Однако в Лиге чемпионов все грустнее, ведь "Аякс" уже на третьей позиции и уступает второму "Ливерпулю" тремя очками. Сегодняшний матч может стать выдающимся для амстердамцев в вопросе путевки в плей-офф ЛЧ.
Кадры гостей
Четверо футболистов пропустят эту игру из-за травм: Игаттарен, Каплан, Ренш и Санчес. А вот капитан команды Тадич не сыграет в связи с удалением в поединке в Амстердаме неделю назад.
???? Ciao! ????#UCL #napaja pic.twitter.com/GOaJB2pZ7g— AFC Ajax (@AFCAjax) October 11, 2022
Последние пять матчей Наполи и Аякса
Последние пять встреч хозяев
- 09.10. Кремонезе – Наполи 1:4 (Серия А)
- 04.10. Аякс – Наполи 1:6 (ЛЧ)
- 01.10. Наполи – Торино 3:1 (Серия А)
- 18.09. Милан – Наполи 1:2 (Серия А)
- 14.09. Рейнджерс – Наполи 0:3 (ЛЧ)
Последние пять встреч гостей
- 08.10. Волендам – Аякс 2:4 (Эридивизи)
- 04.10. Аякс – Наполи 1:6 (ЛЧ)
- 01.10. Аякс – Гоу Эхед Иглс 1:1 (Эридивизи)
- 18.09. АЗ Алкмар – Аякс 2:1 (Эридивизи)
- 13.09. Ливерпуль – Аякс 2:1 (ЛЧ)
Турнирная таблица группы A
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Наполи
|3
|3
|0
|0
|13-2
|9
|2
|Ливерпуль
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|3
|Аякс
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|4
|Рейнджерс
|3
|0
|0
|3
|0-9
|0
Личные встречи между Наполи и Аяксом
Перед поединком на прошлой неделе коллективы встречались очень давно. Да и вообще они пересекались до того всего однажды – в далеком сезоне 1969-1970 гг. в Кубке ярмарок. По одной победе со счетом 1:0 тогда было в активе каждой из команд, однако в дополнительное время второго матча "Аякс" забил трижды и прошел в следующий раунд. Ну и безумные 1:6 в минувший вторник – это уже история футбола. Еще и учитывая, что амстердамцы забили первыми и пропустили пять голов еще до удаления, на протяжении чуть больше, чем в час матча.
Ставки и коэффициенты на матч Наполи – Аякс
Прогноз на матч Наполи – Аякс от UA-Football
Вряд ли амстердамцы способны на реванш и еще на поле в Италии. Да, борьба будет, и даже гол смогут сбить, однако победить – вряд ли. “Наполи” выглядит максимально мощно, и будет Спалетти выжимать из этого все соки. Прогноз на матч: Обе забьют плюс "Наполи" не проиграет (КФ 1,73).
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