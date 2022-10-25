Билетов меньше, чем желающих. РБ Зальцбург – Челси. Анонс и прогноз матча 5-го тура ЛЧ на 25.10.2022

Лига чемпионов. Группа E, 5-й тур.

25 октября. 19:45. Зальцбург. "Ред Булл Арена"

Главный судья: Сандро Шерер (Швейцария)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Ситуация в квартете E крайне запутанная, пятый тур может как ответить на половину вопросов, так и закрутить интригу до предела. По итогам шести сыгранных матчей группового этапа выйти в плей-офф главного клубного европейского турнира может даже "Динамо Загреб". Сейчас же чуть ближе к заветным билетам находятся как раз герои нашего анонса.

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Новости "РБ Зальцбург"

Казалось бы, "Зальцбург" как настоящего гегемона австрийского чемпионата нужно объективно оценивать исключительно по выступлениям в еврокубках. Однако после паритета с "Челси" (1:1) в первом поединке группового этапа настройки на внутренней арене у "быков" немного сбились. Это легко объяснить, ведь на сегодняшний день 2-3 матча в неделю легко даются только "Манчестер Сити" и еще максимум парочке европейских команд. "Зальцбургу" же мешают травмы, у клуба нет двух равноценных составов.

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Подопечные Яйссле расписали две подряд ничьи с тем же счетом, что и в Лондоне, но уже дома с "Рапидом" и клубом под названием "ЛАСК". В первом случае "быки" пропустили в ответ еще до перерыва, а во втором как раз наоборот – еле спаслись в компенсированное к поединку время. С хорватским "Динамо" на все той же родной арене "Ред Булл" "Зальцбургу" все-таки удалось забить один мяч и сохранить свои ворота сухими. А вот в Загребе опять получилось по хорошо знакомому сценарию (1:1).

Также "РБ" успел провести матчи с "Альтахом" (2:3) и "Аустрией" (1:3) в чемпионате и "Адмирой Медлинг" в Кубке страны (1:6) – везде были зафиксированы гостевые победы, где-то уверенные, где-то не очень. Накануне приема "Челси" австрийский гранд скатал нулевую ничью со "Штурмом". И все же, местами неубедительная игра в матчах первенства, а оттого и не самые блестящие результаты, не мешают "Зальцбургу" идти первым в турнирной таблице. Просто пока отрыв от вышеупомянутого "Штурма" составляет всего два очка, а не привычные 10-15.

Feierabend für unsere Burschen!✔️



Das Wetter war heute schon einmal ???????????????? ????????????????????????ℎ ☔???? pic.twitter.com/VvsPuxhPYE — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) October 24, 2022

Новости "Челси"

С момента встречи с "Зальцбургом" как раз и начинается отсчет всей карьеры Грэма Поттера в лондонском топ-клубе. За полтора месяца талантливый английский специалист еще ни разу не проиграл. Тем не менее, вопросы постепенно накапливаются. Если сразу после назначения Поттера все футболисты в "Челси" были воодушевлены, стремились показать себя новому тренеру во всей красе, то сейчас энтузиазм и запал иссякли, и оказалось, что "синим" еще не хватает игрового содержания. Во многом Грэму и команде нужно благодарить Кепу. Аррисабалага вернул себе свитер с первым номером и, если верить xG, спас лондонцев в последних матчах от шести пропущенных голов. Оверперформанс, не иначе. Правда, когда кураж испанца закончится, "Челси" рискует еще больше просесть в результатах.

Безусловно, свои коррективы вносит и накопленная усталость на фоне сложного графика. С "Астон Виллой" лондонцы выглядели неубедительно, но забрали три очка из Бирмингема усилиями Маунта и все того же Кепы (0:2). С "Брентфордом" история повторилась, но победить уже не удалось (0:0).

В субботу на "Стэмфорд Бридж" гостил "МЮ", и здесь действительно теплый (без кавычек) прием команде Тен Хага устроил сам Поттер. Грэм не угадал со стартовым планом, поэтому менеджеру пришлось экстренно перестраиваться еще до перерыва, чтобы вылезти из-под прессинга "дьяволов". На победу "Челси" не наиграл, сам Поттер подтвердил это на пресс-конференции (1:1).

В общем, одно дело громить очень слабый "Вулвз" (3:0) и избитый травмами (и футбольными правилами) "Милан", а совсем другое – сталкиваться с заряженными соперниками. "Зальцбург", к несчастью "Челси", тоже из таких.

Kepa makes a couple of important stops! ???? pic.twitter.com/h10juWawEC — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 22, 2022

Турнирная таблица

Личные встречи

14.09.22 ЛЧ "Челси" – "РБ Зальцбург" 1:1

31.07.19 ТМ "РБ Зальцбург" – "Челси" 3:5

Цифры и факты

– "Челси" при Поттере еще ни разу не проиграл;

– В 7 последних матчах "РБ" из 8 в рамках Лиги чемпионов залетала ставка ТМ 2.5;

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У Яйссле очень много травмированных игроков. Не сыграют Камери, Омореги, Око, Тиджани, Фернандо. Под вопросом Диамбу, Диаките, Капальдо, Койта, Ульмер и Сучич. В свою очередь Поттер не рассчитывает на Канте, Джеймса, Фофана и Кулибали. Сенегалец немного повредил колено.

"РБ Зальцбург", 4-4-2-ромб: Кён – Дедич, Соле, Павлович, Вёбер – Гурна-Дуат, Зайвальд, Кьергор, Аджекум – Адаму, Окафор

"Челси", 3-4-2-1: Аррисабалага – Чалоба, Силва, Кукурелья – Аспиликуэта, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Чилвелл – Стерлинг, Маунт – Обамеянг

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "РБ Зальцбург" и "Челси" от UA-Футбол

ТМ 2.5 – 1:1. "Зальцбург" крайне заинтересован в результате и однозначно собирается за него биться на глазах родной публики. Легко гостям не будет. Однако "Челси" тоже стремится закрыть вопрос выхода в плей-офф. Если лондонцы победят в Австрии, то с очень большой вероятностью сыграют весной в Лиге чемпионов. И все же, рискнем поставить на ничью.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.