Боруссия Дортмунд - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 25.10.2022

Лига чемпионов, группа G, пятый тур

25 октября 2022. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд 22:00 “Манчестер Сити”

Телетрансляция – Megogo Футбол 5

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Манчестер Юнайтед” уже вышел в плей-офф Лиги чемпионов, “Боруссия” Дортмунд может там оказаться еще до стартового свистка предстоящего матча, если “Севилья” и “Копенгаген” ранее сыграют вничью. Но хороший результат против “Сити” – это тоже стоящая цель сама по себе после серии из трех подряд поражений “горожанам”.

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Новости Боруссии Дортмунд

Победа, ничья или поражение: “Боруссия” Дортмунд при любом раскладе матча с “Сити” может выйти в 1/8 Лиги чемпионов. Победа над “горожанами” сделает ее недосягаемой для преследователей, в случае ничьи BVB нужно надеяться, что “Копенгаген” не выиграет у “Севильи”, ничья между датской командой и испанской в любом случае выведет Дортмунд в плей-офф.

В субботу “Боруссия” разгромила в Бундеслиге одного из аутсайдеров чемпионата “Штутгарт”. Дубль сделал Джуд Беллингем, еще по мячу положили Рейна, Мукоко и Зюле.

Для BVB это была первая победа в Бундеслиге за три тура. Ранее команда Эдина Терзича проиграла на выезде лидеру чемпионата “Униону”, а перед этим свела вничью матч с “Баварии”. Дортмунд остается нестабильной командой. Не всегда удается показывать хорошую игру в победных матчах. Так и было и в поединке Кубка Германии с “Ганновером” (2:0) в прошлую среду.

“Боруссия” на продолжительное время потеряла Аллера, Дауда, Морея, Байно-Гиттенса и Менье. Под вопросом перед матчем с “Манчестер Сити” Мален, Ройс, Геррейру и Шлоттербек.

Новости Манчестер Сити

В середине октября “Манчестер Сити” не выиграл в двух матчах подряд, что с ним случается крайне редко. Сначала команда Гвардиолы отыграла странную выездную ничью с “Копенгагеном”, где в первом тайме “Сити” остался с отмененным голом, незабитым пенальти и удалением, и поэтому решил после перерыва поберечь силы на “Ливерпуль”, а затем была та самая игра против “красных” и первое в сезоне поражение в официальном матче.

Но “Сити” никогда не зацикливается на неудачах, и уже в последней игре перед выездом в Дортмунд “горожане” уверенно обыграли “Брайтон”. Эрлинг Холанд сделал дубль, в первом голе норвежцу удалось убежать от защитников после передачи Эдерсона, а затем лучший бомбардир “Сити” реализовал пенальти. Еще один мяч в ворота “чаек” отправил Кевин Де Брюйне.

Матч с “Брайтоном” с первой до последней минуты провел Лапорт, это для него был первый полный матч в английской Премьер-лиге. Из-за травм Уокера и Стоунза справа действовал Аканджи, и экс-центрбек Дортмунда выглядел средне. Вновь невыразительно сыграли Марез и Грилиш, но и Холанд, Силва, Канселу и Де Брюйне сыграли выше похвал. Хотя, по словам Гвардиолы, он ждет от бельгийца большего.

Джон Стоунз восстановился от травмы и попал в заявку “Манчестер Сити” на игру с Дортмундом. Помимо Уокера по-прежнему травмирован и Филлипс.

Статистика команд, цифры и факты

Во всех пяти матчах с “Манчестер Сити” Дортмунд забил сопернику один гол.

В двух последних матчах с “Сити” “Боруссия” забила первой благодаря мячам Беллингема, но затем пропускала дважды.

Домашние показатели “Боруссии” Дортмунд против английских команд: шесть побед, четыре ничьи, четыре поражения.

“Манчестер Сити” выиграл 15 из последних 25 матчах на выезде в еврокубках.

В сезоне 2022/23 Эрлингу Холанду удалось отметиться голами в 12 из 14 матчах, не пропускали от норвежца только “Борнмут” и “Ливерпуль”.

“Манчестер Сити” выиграл три из восьми выездных матчей в нынешнем сезоне.

“Манчестер Сити” выиграл 14 из 16 последних матчей против команд Бундеслиги (ничья, поражение).

Последние пять матчей Боруссии Дортмунд и Манчестер Сити

Боруссия Дортмунд

22.10 “Штутгарт” 5:0 (Бундеслига)

19.10 “Ганновер” 2:0 (Кубок Германии)

16.10 “Унион” Берлин 0:2 (Бундеслига)

11.10 “Севилья” 1:1 (Лига чемпионов)

08.10 “Бавария” 2:2 (Бундеслига)

Манчестер Сити

22.10 “Брайтон” 3:1 (АПЛ)

16.10 “Ливерпуль” 0:1 (АПЛ)

11.10 “Копенгаген” 0:0 (Лига чемпионов)

08.10 “Саутгемптон” 4:0 (АПЛ)

05.10 “Копенгаген” 5:0 (Лига чемпионов)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 4 3 1 0 11-1 +10 10 2 "Боруссия" Дортмунд 4 2 1 1 9-4 +5 7 3 "Севилья" 4 0 2 2 2-9 -7 2 4 "Копенгаген" 4 0 2 2 0-8 -8 2

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Личные встречи

“Боруссия” выигрывала со счетом 1:0 у “Манчестер Сити” в гостях после мяча Беллингема, но пропустила два гола после 80-й минуты: отметились Стоунз и Холанд. Со счетом 2:1 в пользу “Сити” закончились и два матча четвертьфинала ЛЧ 2020/21. В группе Лиги чемпионов 2012/13 Дортмунду удалось выиграть на своем поле 1:0, в Англии была ничья 1:1.

Где смотреть матч Боруссия Дортмунд – Манчестер Сити

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Ориентировочные составы

“Боруссия”: Кобель – Вольф, Зюле, Хуммельс, Геррейру – Джан, Беллингем – Рейна, Брандт, Мален – Мукоко

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Стоунз, Аканджи, Лапорт, Канселу – Де Брюйне, Родри, Гюндоган – Марез, Холанд, Фоден

Ставки и Коэффициенты на матч Боруссия Дортмунд – Манчестер Сити

Прогноз на матч Боруссия Дортмунд – Манчестер Сити от UA-Football

“Боруссия” Дортмунд забивает “Манчестер Сити” в каждом матче. Нет причин предполагать, что эта серия будет прервана, учитывая, что “горожане” пропускают в гостях больше, чем на своем поле. С “Копенгагеном” команда Гвардиолы провела не лучший матч, но там было много сопутствующих обстоятельств. В этот раз мало что должно помешать “Сити” взять три очка, чтобы гарантировать себе первое место в группе. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.