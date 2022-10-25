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Айнтрахт Франкфурт – Марсель. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 26.10.2022

Лига Чемпионов
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Сверхважное противостояние во Франкфурте

Айнтрахт Франкфурт – Марсель. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 26.10.2022

Фото: Imago Images

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В случае побед "Марселя" и "Тоттенхэма" французский клуб сможет гарантировать себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Поражение лишит "Айнтрахта" любых шансов на евровесну в наиболее престижном европейском турнире. Важность результата в этой игре сложно переоценить.

Зміст

Лига чемпионов, группа D, пятый тур

26 октября 2022 года. 22.00. Франкфурт, "Дойче Банк Парк"

"Айнтрахт" - "Марсель"

Телетрансляция – Megogo Футбол 7

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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Новости "Айнтрахта"

Немецкий коллектив постепенно набирает форму. Подопечные Гласнера благодаря успешным результатам в предыдущих матчах смогли подняться на четвертое место в Бундеслиге. "Айнтрахт" всегда ассоциируется с атакующим футболом, и сейчас у команды многое получается впереди (десять голов за три предыдущих игры). Если победители Лиги Европы в прошлом сезоне поймают кураж, то могут выиграть у любого. Однако, стабильности "Айнтрахту" не хватает, многое зависит от настроения. Проблемы в защите мешают франкфуртцам набирать очки не только в чемпионате, но и Лиге чемпионов. К тому же игру будет пропускать 23-летний бразилец Тута. Сможет ли Оливер Гласнер решить эту проблему? Напомним, что в предыдущем очном противостоянии гол Линдстрема помог немцам победить (1:0).

Оливер Гласнер, тренер Франкфурта: "У нас есть основания чувствовать себя уверенно. Последние победы и то, как мы играем, добавляют нам веры. Мы знаем, что лучший способ быть уверенным в себе после зимы – это победить "Марсель" дома. Мы должны сосредоточиться. Если мы сыграем в свой лучший футбол, то у нас есть шанс, - отметил тренер немецкого клуба".

Новости "Марселя"

За подопечными Игоря Тудора было интересно наблюдать. Однако, сейчас французы переживают не лучшие времена. Коллектив из "Велодрома" уступил "ПСЖ" и "Лансу". Ни в одном из этих матчах "Марсель" не провалился в защите, но с нападением были ощутимые проблемы. К тому же, стоит вспомнить поражение от "Аяччо" (1:2), которое ухудшило турнирное положение команды. В Лиге чемпионов у "Марселя" пока неплохие результаты. Две победы над "Спортингом" должны придать представителю Лиги 1 уверенность в собственных силах перед чрезвычайно важным противостоянием.

Главной звездой "Марселя" является нападающий Алексис Санчес. Адаптация игрока к новому чемпионату и клубу прошла хорошо. Санчес быстро вписался в команду Тудора и нашел понимание с партнерами. От формы чилийца многое зависит в игре французского клуба. Алексис в 10 матчах Лиги 1 забил четыре мяча. При этом бомбардир еще дважды отличился в Лиге чемпионов.

Четыре года назад в матче группового турнира Лиги Европы Марсель на выезде разгромно уступил "Айнтрахту" (0:4). Сможет ли французский клуб отомстить за это поражение и поправить провальную для себя статистику игр в Германии. Отметим, что "Марсель" в последние 22 матча Лиги чемпионов ни разу не играл вничью.

Предыдущие три матча "Айнтрахта" и "Марселя"

"Айнтрахт"

22.10. "Ланс" - 0:1

16.10. "ПСЖ" - 0:1

12.10. "Спортинг" - 2:0

"Марсель"

22.10. "Боруссия Менхенгладбах" - 3:1

18.10. "Штутгартер" - 2:0

15.10. "Байер" - 5:1

Турнирная таблица

# Команда І В Н П М РМ О
1 "Тотенгем" 4 2 1 1 5-4 +1 7
2 "Марсель" 4 2 0 2 6-4 +2 6
3 "Спортінг" 4 2 0 2 6-6 0 6
4 "Айнтрахт" 4 1 1 2 3-6 -6

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Где смотреть матч "Айнтрахт" - "Марсель"

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Ставки и Коэффициенты на матч "Айнтрахт" – "Марсель"

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3.45
3.10
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3.45
3.20
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3.56
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Прогноз матча "Айнтрахт" – "Марсель" от UA-Football

С турнирной точки зрения этот матч очень важен для обеих команд. В случае потери зачетных пунктов немцы пролетают мимо плей-офф Лиги чемпионов. Проигрыш "Марселя" также может существенно ухудшить турнирные перспективы французов. Нам стоит ожидать агрессивного футбола в первую очередь со стороны "Айнтрахта", однако и у гостей будут свои шансы. В первой игре команды на двоих забили всего один гол, но "Дойче Банк Парк" должны увидеть более результативный футбол. Прогноз – обе команды забьют (1,76).

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В статье: Лига чемпионов Марсель Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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