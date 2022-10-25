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Айнтрахт Франкфурт – Марсель. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 26.10.2022
Сверхважное противостояние во Франкфурте
Фото: Imago Images
В случае побед "Марселя" и "Тоттенхэма" французский клуб сможет гарантировать себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Поражение лишит "Айнтрахта" любых шансов на евровесну в наиболее престижном европейском турнире. Важность результата в этой игре сложно переоценить.
Лига чемпионов, группа D, пятый тур
26 октября 2022 года. 22.00. Франкфурт, "Дойче Банк Парк"
"Айнтрахт" - "Марсель"
Телетрансляция – Megogo Футбол 7
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Новости "Айнтрахта"
Немецкий коллектив постепенно набирает форму. Подопечные Гласнера благодаря успешным результатам в предыдущих матчах смогли подняться на четвертое место в Бундеслиге. "Айнтрахт" всегда ассоциируется с атакующим футболом, и сейчас у команды многое получается впереди (десять голов за три предыдущих игры). Если победители Лиги Европы в прошлом сезоне поймают кураж, то могут выиграть у любого. Однако, стабильности "Айнтрахту" не хватает, многое зависит от настроения. Проблемы в защите мешают франкфуртцам набирать очки не только в чемпионате, но и Лиге чемпионов. К тому же игру будет пропускать 23-летний бразилец Тута. Сможет ли Оливер Гласнер решить эту проблему? Напомним, что в предыдущем очном противостоянии гол Линдстрема помог немцам победить (1:0).
Оливер Гласнер, тренер Франкфурта: "У нас есть основания чувствовать себя уверенно. Последние победы и то, как мы играем, добавляют нам веры. Мы знаем, что лучший способ быть уверенным в себе после зимы – это победить "Марсель" дома. Мы должны сосредоточиться. Если мы сыграем в свой лучший футбол, то у нас есть шанс, - отметил тренер немецкого клуба".
Новости "Марселя"
За подопечными Игоря Тудора было интересно наблюдать. Однако, сейчас французы переживают не лучшие времена. Коллектив из "Велодрома" уступил "ПСЖ" и "Лансу". Ни в одном из этих матчах "Марсель" не провалился в защите, но с нападением были ощутимые проблемы. К тому же, стоит вспомнить поражение от "Аяччо" (1:2), которое ухудшило турнирное положение команды. В Лиге чемпионов у "Марселя" пока неплохие результаты. Две победы над "Спортингом" должны придать представителю Лиги 1 уверенность в собственных силах перед чрезвычайно важным противостоянием.
Главной звездой "Марселя" является нападающий Алексис Санчес. Адаптация игрока к новому чемпионату и клубу прошла хорошо. Санчес быстро вписался в команду Тудора и нашел понимание с партнерами. От формы чилийца многое зависит в игре французского клуба. Алексис в 10 матчах Лиги 1 забил четыре мяча. При этом бомбардир еще дважды отличился в Лиге чемпионов.
Четыре года назад в матче группового турнира Лиги Европы Марсель на выезде разгромно уступил "Айнтрахту" (0:4). Сможет ли французский клуб отомстить за это поражение и поправить провальную для себя статистику игр в Германии. Отметим, что "Марсель" в последние 22 матча Лиги чемпионов ни разу не играл вничью.
Предыдущие три матча "Айнтрахта" и "Марселя"
"Айнтрахт"
22.10. "Ланс" - 0:1
16.10. "ПСЖ" - 0:1
12.10. "Спортинг" - 2:0
"Марсель"
22.10. "Боруссия Менхенгладбах" - 3:1
18.10. "Штутгартер" - 2:0
15.10. "Байер" - 5:1
Турнирная таблица
|#
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Тотенгем"
|4
|2
|1
|1
|5-4
|+1
|7
|2
|"Марсель"
|4
|2
|0
|2
|6-4
|+2
|6
|3
|"Спортінг"
|4
|2
|0
|2
|6-6
|0
|6
|4
|"Айнтрахт"
|4
|1
|1
|2
|3-6
|-6
|
4
Где смотреть матч "Айнтрахт" - "Марсель"
Ставки и Коэффициенты на матч "Айнтрахт" – "Марсель"
Прогноз матча "Айнтрахт" – "Марсель" от UA-Football
С турнирной точки зрения этот матч очень важен для обеих команд. В случае потери зачетных пунктов немцы пролетают мимо плей-офф Лиги чемпионов. Проигрыш "Марселя" также может существенно ухудшить турнирные перспективы французов. Нам стоит ожидать агрессивного футбола в первую очередь со стороны "Айнтрахта", однако и у гостей будут свои шансы. В первой игре команды на двоих забили всего один гол, но "Дойче Банк Парк" должны увидеть более результативный футбол. Прогноз – обе команды забьют (1,76).
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