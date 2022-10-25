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Динамо Загреб - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 25.10.2022
Простые три очка для команды Пиоли?
ANSA
Уже сегодня вечером состоится поединок 5-го тура Лиги чемпионов, в котором сойдутся "Милан" Стефано Пиоли и хорватский "Загреб". Встреча обещает быть очень интересной, так как команды будут бороться за три очка, которые все еще могут дать шанс на второе место в группе и весенний раунд ЛЧ.
Лига чемпионов 2022/23, 5-й тур
25.10.2022, 22:00, стадион "Максимир" (Загреб)
Судья: Ш. Марчиняк (Польша)
Трансляция: MEGOGO
Текстовая трансляция будет доступна
Динамо Загреб
Хорваты подходят к 5-му раунду Лиги чемпионов на последнем месте в группе с 4 очками. Столичная команда смогла одержать победу лишь в первом туре с "Челси" (1:0). Затем "Динамо" дважды проиграло: "Милану" (3:1) и "Зальцбургу" (0:1), и уже в последнем туре смогли увезти ничью с того же Зальцбурга.
Давайте же детальнее остановимся на поединке с "Миланом". Тогда подопечные Анте Чачича пропустили с пенальти в конце первого тайма, и это сыграло очень негативно на дальнейшем состоянии игроков на поле. Сразу после начала второй 45-минутки отличился Салемакерс, а еще немного позже - Побега. На три мяча итальянцев хорваты ответили лишь одним - силами Оршича. Однако, этого было недостаточно.
Ориентировочный состав: Ливакович, Любичич, Перич, Шутало, Мохаррами, Адеми, Мишич, Оршич, Батурина, Шпикич, Петкович.
Милан
Команда Пиоли также не блестает успехами в самом престижном европейском турнире. В 4-х турах соревнования у "Милана" одна победа - именно в поединке с "Динамо". Кроме этого, на счету "россонери" одно очко, набранное в первом раунде с "Загребом", а также два проигрыша "Челси" со счетом 2:0 и 3:0.
Стоит вспомнить, что перед матчем с "Загребом" у итальянцев есть достаточно серьезные кадровые вопросы. Из-за травм не сыграют сразу несколько важных для Пиоли игроков: Фикайо Томори, Алексис Салемакерс, Алессандро Флоренци, Майк Меньян, Давиде Калабрия. К тому же, отсутсвует Златан Ибрагимович. Конечно, тренер сделает все, чтобы компенсировать потери, но это будет не очень просто.
Ориентировочный состав: Татарушану, Дест, Кьер, Томори, Эрнандес, Побега, Беннасер, Мессиас, Диас, Ребич, Жиру.
Ставки и коэффициенты
Прогноз от сайта UA-Football
Перед "россонери" стоит задача выйти в весенний раунд Лиги чемпионов, и команда с Милана не может ее игнорировать. В предпоследнем туре все еще есть шанс догнать "Зальцбург", который расположился на втором месте с 6 баллами. Подопечные Пиоли сделают все для победы сегодня. Прогноз: победа "Милана", ТБ 2.5.
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