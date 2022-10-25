Бенфика - Ювентус: Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 25.10.2022

Сразу же после поражения от "Бенфики" во втором туре Массимилиано Аллегри заявил, что решающим в группе станет матч в Лиссабоне. Явно рассчитывая, что заберёт все очки у "Маккаби", а лиссабонцы проиграют "Пари Сен-Жермен" дважды. Но сталося все не так, як гадалося, и теперь лишь маловероятные варианты могут вывести туринцев в 1/8 финала. Больше шансов, что они упустят третье место. Как бы то ни было, сегодня для них существует лишь один результат.

25 октября. 22:00. Лига Чемпионов. Группа Н. Пятый тур

Лиссабон. "Да Луж"

"Бенфика" - "Ювентус"

Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

Последнюю фразу произнес сам Аллегри. Без победы "Ювентус" потеряет даже математические шансы на выход из группы. "Бенфику" же ничья более чем устроит, хотя не факт, что обеспечит выход. Впрочем, ее наставник Рогер Шмидт заявил, что команда не умеет играть на ничью. Хотя против ПСЖ в обоих матчах "орлы" скорее играли на ничью, чем на победу, владея мячом в среднем 36.8 процентов времени (и добыли две 1:1). Но "Ювентус" и ПСЖ сейчас сравнивать глупо.

"Бенфика" в отличном настроении, абсолютно уверена в себе. По яркости и собранности игры одна из лучших в Европе. Как и по результатам. 15 побед и четыре ничьи в 19-ти матчах во всех турнирах с начала сезона (без серий пенальти). Правда, все ничьи состоялись в октябре, в том числе против "Гимараеша" и "Кальдаша". Но в эту пятницу "орлы" выиграли тяжелейшую, нервную, бурную битву в гостях у "Порту" (1:0), а такие всегда в плюс в плане уверенности в себе.

"Ювентус" также играл в пятницу. Против гораздо менее сложного соперника - "Эмполи". Которому, правда, проиграл дома год назад. На этот же раз выиграл со счетом 4:0, наибольшим для себя в каком-либо турнире с февраля 2021-го года. В прессе победу, вторую подряд после 1:0 в дерби, назвали ещё одним шагом к нормальности и путем к нахождению Аллегри своего "Ювентуса". Он сам говорит, что "Юве" стает более командой. Но раны "Милана", "Маккаби" и всего начала сезона ещё живы.

Интересно, что в группе "Ювентус" на данный момент опережает "Бенфику" и по ударам по воротам, и по владению мячом. Но это потому что последняя играла с Парижем уже дважды. В очном матче в Турине она владела мячом 56 процентов времени, выиграла по ударам по воротам со счетом 19:11. Отрезками заставляя "Юве" выглядеть просто жалко. Ясно, что и сегодня будет доминировать, создавать больше. Тем более, что Аллегри, как всегда, призывает своих никуда не спешить.

Кадры

Обе команды страдают от травм. На матч в Порту "Бенфика" была вынуждена выставить трех опорников плюс наполовину опорника Жоау Мариу. Давид Нерес тогда ещё не оправился полностью от травмы. Зато он вышел на замену и ассистировал Рафе. А сегодня автор гола в Турине должен вернуться в первые 11. Как заявил бывший защитник "Бенфики" и сборной Бразилии Рикардо Гомеш, его тандем с Рафой - кошмар для любых защитников, и встретить их он не желает и злейшему врагу.

В целом же Шмидт - наиболее консервативный тренер в ЛЧ в плане стартового состава, произвел за все туры лишь одну замену. Ему ещё и осложняют жизнь и упрощают выбор травмы защитников Вериссимо и Морато и вингера Дракслера. Последняя - совсем свежая, с пятницы.

Аллегри как раз меняет составы и тактические схемы часто. Но в последнее время как раз пытается сохранять стабильность. Частично - вынужденно, из-за травм. Прежде всего - избрана тактическая схема 3-5-2 с Куадрадо и Костичем в качестве латералей. Травма Бремера оставит в центре обороны Бонуччи и двух номинально крайних защитников Данило и Сандро. Вряд ли Ругани сдвинет кого-либо из них.

Травмированы также Де Шильо, Ди Мария, Погба, Паредес и Кьеза. Так что в центре атаки за место рядом с Влаховичем борются двое - Милик и Кен, а в центре поля Локателли, МакКенни и Рабио вряд ли сдвинет юный Миретти.

"Бенфика": Влаходимос, Ба, А. Силва, Отаменди, Гримальдо, Флорентино, Фернандес, Нерес, Рафа, Жоау Мариу, Рамуш

"Ювентус": Щесны, Данило, Бонуччи, Сандро, Куадрадо, Локателли, МакКенни, Рабио, Костич, Влахович, Милик

Прямая речь

Массимилиано Аллегри, главный тренер "Ювентуса" : "Мы должны играть в ту игру, в которую играли против "Бенфики" в первом матче, продлевая минуты интенсивности. У нас были шансы в Турине. Теперь нам нельзя ошибаться, нужно играть с большими вниманием и компактностью, как коллектив, и не спешить. Единственный риск для нас - слишком много эйфории после двух последних результатов, ощущение слишком большого позитива".

Рогер Шмидт, главный тренер "Бенфики" : "Все матчи разные. В Турине было тяжело, и сейчас будут проблемы, поскольку "Ювентус" - это "Ювентус", с Топ-игроками и опытным тренером. Но мы играем дома. Мы должны бороться все 90 минут. Мы думаем не о математике, а лишь о хорошей игре и не совершим ошибку недооценки соперника. Нужно играть спокойно, но храбро".

Статистика

"Бенфика" - единственная португальская команда, против которой у "Ювентуса" отрицательный счет по победам. В семи матчах против неё "бьянконери" уступили пять раз, однажды победили и однажды сыграли вничью. Во втором туре нынешнего группового турнира Милик открыл счёт на четвёртой минуте, но Жоау Мариу сравнял с пенальти на 43-ей, а Нерес на 55-ой принёс победу лузитанам

В своих восьми матчах в Португалии "Ювентус" выиграл лишь дважды, проиграв четыре матча и два сведя вничью. "Бенфике" он проиграл все три

"Ювентус" проходил групповой турнир восемь раз подряд. В последний раз когда это не получилось, в сезоне 2013/14, его ещё тренировал Антонио Конте

В пятницу "Ювентус" впервые в сезоне оформил вторую победу в лиге подряд

"Бенфика" не проигрывала в девяти последних матчах Лиги Чемпионов, включая Квалификацию. "Ювентус" проиграл четыре из последних пяти

Из последних шести матчей во всех турнирах "Бенфика" выиграла два (если не считать серию пенальти), а "Ювентус" - четыре. В том числе "Юве" одержал первую гостевую победу в сезоне после двух ничьих и затем четырёх поражений

В 13-ти первых матчах сезона во всех турнирах "Бенфика" лишь дважды забивала менее двух мячей, в шести последующих - пять раз

Прогноз: Бенфика - Ювентус 2:1

Последние два пункта статистики вроде бы говорят о том, что "Бенфика" несколько ослабевает, а "Ювентус" чуть-чуть усиливается. Хотя две ничьи лиссабонцев с ПСЖ - стопроцентный плюс, а "Милан" и "Маккаби" у туринцев (и обе в гостях) были в этом же октябре. "Эмполи" и "Торино" - не показатель, и непонятно, о какой эйфории после них говорит Аллегри. А если он хочет отыграть сегодня, как в первом матче, то точно проиграет. Вновь 1:2?