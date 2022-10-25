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Без права на ошибку. Атлетико – Байер. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 26.10.2022
Обоим командам очень нужна победа
Фото: twitter.com/AntoGriezmann
Имея лишь по одной победе после четырёх туров, оба соперника рискуют остаться ни с чем в случае неудачи в среду. Для "Байера" она будет означать весну без еврокубков, а для "Атлетико" – потенциальную путёвку в Лигу Европы.
Атлетико
В последние недели "Атлетико" набрал приличную форму в чемпионате, идя на беспроигрышной серии, состоящей из 5 матчей (4 победы и одна ничья). На этот отрезок припали в том числе и сложные вызовы, включая выезды к "Бетису" (1:2) и "Атлетику" (0:1), которые сейчас в полном порядке.
Все три гола в этих встречах забил старый новый герой "Ванда Метрополитано" Антуан Гризманн. В последние недели Маленький Принц стал чаще напоминать прежнего себя, забив в этой кампании Ла Лиги больше, чем за весь минувший сезон (5 голов в 11 играх).
Но в Лиге Чемпионов ситуация далека от идеала. Можно долго говорить о том, что мадридцы не заслуживали проигрыша ни в одном из матчей с "Брюгге", дважды переиграв бельгийцев по ожидаемым голам (в домашней игре в 5 раз превзойдя соперника). Но факт остаётся фактом – в 4-х турах у подопечных Симеоне всего одна победа, и в ближайшем матче их не должно интересовать ничего, кроме 3 очков.
При этом перед игрой с "Байером" Диего Симеоне столкнулся с серьёзными проблемами в центре поля – капитан команды Коке, динамо-машина Маркос Льоренте и креативный Лемар из-за мышечных проблем в поединке участия не примут. Также недоступен Регилон.
Байер
У "Байера" дела ещё хуже. Две победы в 11 стартовых турах Бундеслиги, последнее место в Лиге Чемпионов. Увольнение Херардо Сеоане ситуацию особо не улучшило – ведь проблема была не только в швейцарском наставнике. Инертность на трансферном рынке, отсутствие главного плеймейкера Флориана Виртца и необходимость играть на два фронта составом из 15 человек, далеко не каждый из которых заслуживает места в основной обойме. Все эти проблемы закономерно привели к той ситуации, в которую попала команда.
Новый тренер команды Хаби Алонсо вернётся на родину, чтобы пройти непростой тест в битве с многолетними врагами экс-хавбека "Реала" из "Атлетико". Легендарный испанец начал тренерскую карьеру на высоком уровне с яркой победы над "Шальке" (4:0), но первые же серьёзные соперники вернули Леверкузен на землю – "Порту" (0:3) в ЛЧ, и "Айнтрахт" (5:1) в Бундеслиге "тепло" встретили баска.
Одним из немногих светлых пятен этого сезона стала для "Байера" домашняя победа над "Атлетико" (2:0) в первом круге. Самое удивительное, что та победа была полностью заслуженной. "Фармацевты" регулярно проходили плотную оборону мадридцев вертикальными атаками, а в защите допускали заметно меньше, чем обычного. Повторить такой перфоманс будет очень трудно без Патрика Шика и Арангиса, у которых проблемы с приводящими мышцами. Но у этой пары ещё есть шансы восстановиться к игре, в отличии от Паласиоса и Азмуна.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Брюгге
|4
|3
|1
|0
|7-0
|+7
|10
|2
|Порту
|4
|2
|0
|2
|6-6
|0
|6
|3
|Атлетико
|4
|1
|1
|2
|2-5
|-3
|4
|4
|Байер
|4
|1
|0
|3
|2-6
|-4
|3
Личные встречи
История противостояние насчитывает 9 матчей. Пока у команд полный паритет – по три победы при трёх ничьих. Последних два матча остались за "Байером" – 2:0 в этом году и 2:1 в 2019-м. В Мадриде "Атлетико" леверкузенцам не проигрывал (2 победы, 2 ничьи).
Ориентировочные составы
"Атлетико": Облак – Молина, Савич, Хименес, Рейнилду – Корреа, Кондогбия, Витсель, Сауль – Гризманн, Мората
"Байер": Градецки – Коссуну, Та, Инкапье – Адли, Арангис, Демирбай, Баккер – Диаби, Хадсон-Одои – Шик
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Атлетико – Байер от UA-Футбол
Эти двое ещё сохраняют шансы на плей-офф, несмотря на провальный старт. Клуб уровня "Атлетико" обязан обыгрывать этот кризисный "Байер", так что ставим на победу хозяев. В последних 9 матчах мадридцев было забито менее 4 голов, так что прибавим к этому ещё и тотал ниже 3.5. Ставка: победа "Атлетико" + тотал голов ниже 3.5 с коэффициентом в районе 2.58.
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