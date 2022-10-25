Барселона - Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 26.10.2022

Встреча двух великих клубов и главная вывеска дня в Лиге чемпионов, вот только никакого турнирного значения матч может не иметь.

За два часа до выхода "Баварии" и "Барсы" на поле "Камп Ноу", свой поединок против чешской "Виктории" начнет "Интер", и если миланцы победят, то шансов на плей-офф у команды Хави не останется. Конечно, это ошибка УЕФА - из-за нюансов календаря мы рискуем потерять первоклассную битву.

Лига чемпионов. 5-й тур

26 октября. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 22:00 "Бавария"

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Барселоны"

"Барса" на прошлой неделе провела два очень качественных матча против "Вильярреала" (3:0) и "Атлетика" (4:0); смотреть их было одно удовольствие.

При этом ЛЧ почти провалена, а Эль Класико в одну калитку проиграно "Реалу" (1:3) - и это омрачает последние достижения каталонцев. Кажется, что Хави на пару с Левандовским - мастера громить слабых; в то же время в лобовых матчах с конкурентами оба дают сбой, принимают неправильные решения. Сентябрьский выезд в Мюнхен - еще один яркий пример; помните, сколько там промахивался Роберт?

Домашняя игра с той же "Баварией" могла стать шансом для "Барсы" доказать свою состоятельность среди топов, но если "Интер" победит, то ничего не выйдет. Победа не имеет значения, если она ничего не дает. Хотя, конечно, даже в таком случае Хави выпустит основу, попытается давить, забивать. В этом сезоне "Барса" на своем поле не проиграла ни разу - 6 побед и 2 ничьи, и "Баварии" тоже придется потерпеть в обороне, прежде чем ей позволят выйти в атаку.

5 - FC Barcelona have not conceded in their last five LaLiga home games, the best run under Xavi Hernández and best since a run of 12 games in a row between April and December 2011 under Pep Guardiola. Wall. pic.twitter.com/NmjBfYIwiC — OptaJose (@OptaJose) October 23, 2022

Новости "Баварии"

К чести мюнхенцев, терпят они не хуже, чем создают моменты и забивают голы - эта команда умеет все. На старте сезона были некоторые просчеты; самые горячие уже "отправляли в отставку" Юлиана Нагельсманна, но за последнюю неделю "Бавария" выиграла три матча с общим счетом 12:2. Мини-кризис закончен.

Все еще непривычно видеть немцев без рослого, мощного центрфорварда, но Садио Мане хорош, а его группа поддержки во главе с Гнабри еще лучше. Плюс в центре задают темп Горецка и Киммих - возможно, самая умная пара опорных современности. Кто может им противостоять?

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"Хоффенхайм" на выходных очень старался, но "Бавария" пробивала в створ его ворот 10 раз. "Барселоне" с ее хроническими проблемами позади надо осторожнее с атаками; в "шашки наголо" тут не сыграешь. Немцы хитры, быстры, не прощают ошибок. Единственный минус - у них почти нет мотивации, кроме желания еще раз выиграть у идеологического соперника, который летом не без скандала увел у них лучшего бомбардира в истории клуба.

"Барселона" - "Бавария": статистика личных встреч

Последнее время у "Баварии" отлично получались матчи против "Барсы". В этом сезоне в Мюнхене немцы победили 2:0; в минувшей ЛЧ дважды били каталонцев 3:0 и 3:0. Август 2020-го - это вообще ужас для сине-гранатовых; наверное, мир никогда не забудет те страшные 8:2.

Касательно "Барсы", то она последний раз била "Баварию" аж в 2015 году - когда Месси усадил на пятую точку Жерома Боатенга, двигаясь к своему четвертому Кубку чемпионов. Это тоже было красиво и исторично.

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Баварии"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Барселоны" к давно травмированным Араухо, Кристенсену и Депаю на выходных присоединился универсал Серхи Роберто - вся четверка вне заявки на "Баварию".

У немцев отмечаем повреждения Лероя Сане, Люки Эрнандеса и - главное - Мануэля Нойера, которого подменит очень опытный дублер Свен Ульрайх.

"Барселона": тер Штеген - Бельерин, Кунде, Эрик Гарсия, Алонсо - де Йонг, Бускетс, Педри - Дембеле, Левандовский, Гави

"Бавария": Ульрайх - Павар, Упамекано, де Лигт, Дэвис - Киммих, Горецка - Коман, Мусияла, Гнабри - Мане

"Барселона" - "Бавария": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Бавария": прогноз от UA-Футбол

На очень хорошем ходу сейчас "Бавария", тогда как у Хави крутая атака соседствует с посредственной защитой. О чем говорить, если слева самый надежный Маркос Алонсо?

Поставим на верх и выберем ставку ТБ 3 - БК предлагают ее с коэффициентами 1,6-1,65.