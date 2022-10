Барселона - Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 26.10.2022

Встреча двух великих клубов и главная вывеска дня в Лиге чемпионов, вот только никакого турнирного значения матч может не иметь.

За два часа до выхода "Баварии" и "Барсы" на поле "Камп Ноу", свой поединок против чешской "Виктории" начнет "Интер", и если миланцы победят, то шансов на плей-офф у команды Хави не останется. Конечно, это ошибка УЕФА - из-за нюансов календаря мы рискуем потерять первоклассную битву.

"Барса" на прошлой неделе провела два очень качественных матча против "Вильярреала" (3:0) и "Атлетика" (4:0); смотреть их было одно удовольствие.

При этом ЛЧ почти провалена, а Эль Класико в одну калитку проиграно "Реалу" (1:3) - и это омрачает последние достижения каталонцев. Кажется, что Хави на пару с Левандовским - мастера громить слабых; в то же время в лобовых матчах с конкурентами оба дают сбой, принимают неправильные решения. Сентябрьский выезд в Мюнхен - еще один яркий пример; помните, сколько там промахивался Роберт?

Домашняя игра с той же "Баварией" могла стать шансом для "Барсы" доказать свою состоятельность среди топов, но если "Интер" победит, то ничего не выйдет. Победа не имеет значения, если она ничего не дает. Хотя, конечно, даже в таком случае Хави выпустит основу, попытается давить, забивать. В этом сезоне "Барса" на своем поле не проиграла ни разу - 6 побед и 2 ничьи, и "Баварии" тоже придется потерпеть в обороне, прежде чем ей позволят выйти в атаку.

5 - FC Barcelona have not conceded in their last five LaLiga home games, the best run under Xavi Hernández and best since a run of 12 games in a row between April and December 2011 under Pep Guardiola. Wall. pic.twitter.com/NmjBfYIwiC