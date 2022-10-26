Аякс - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 26.10.2022

Лига чемпионов, группа А, пятый тур

26 октября 2022. Амстердам, “Йохан Кройфф Арена”

“Аякс” 22:00 “Ливерпуль”

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Аяксу” нужно выиграть с разницей в два мяча, чтобы сохранить шансы на плей-офф Лиги чемпионов. “Наполи” уже недосягаемый, но теоретически амстердамский клуб может обойти “Ливерпуль”. Однако с Юргеном Клоппом “красные” всегда выходят в плей-офф ЛЧ и не намерены прерывать свою серию.

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Новости Аякса

“Аякс” лидирует в чемпионате Нидерландов, победив в девяти из 11 матчей. Амстердам имеет четыре очка преимущества над ПСВ и “Фейеноордом”. Однако в Лиге чемпионов результаты гораздо хуже: “Аякс” проиграл три из четырех матчей и находится в шаге от вылета.

“Аякс” начал группу победой над “Рейнджерсом” (4:0), но затем проиграл на выезде “Ливерпулю” (1:2), что можно понять. Однако настоящим reality check для амстердамцев стали два матча с “Наполи”: на “Йохан Кройфф Арена” поражение 1:6, на “Стадио Диего Армандо Марадона” – 2:4.

Сложно на что-то рассчитывать, когда пропускаешь в четырех матчах 12 голов. Но главный тренер “Аякса” Альфред Схредер не намерен сдаваться раньше времени. “Нужно выиграть у “Ливерпуля” с перевесом в два мяча. Нужно верить в то, что это возможно. Нужно продемонстрировать смелость и агрессию”, – говорит 49-летний тренер.

Перед матчем с “Ливерпулем” амстердамский клуб одержал две победы в Эредивизи с общим счетом 11-2, что может способствовать повышению уверенности в себе. Хорошие новости – это и возвращение после травм Тейлора, Ренсха и Альвареса.

Новости Ливерпуля

Победа над “Рейнджерсом” 7:1, триумф в матче чемпионом Англии “Манчестер Сити” (1:0), трудные, но заслуженные три очка в игре “Вест Хэмом” (1:0) – казалось, что “Ливерпуль” пришел в себя. Однако затем наступает суббота и команда Юргена Клоппа проигрывает одному их аутсайдеров лиги “Ноттингем Форест” (0:1).

Тренер “Ливерпуля” был удивлен тем, что его команде не удалось победить, учитывая сколько моментов она создала после стандартов. Детали не случайны. После угловых и штрафных у “красных” действительно были голевые шансы, но в позиционных атак команда Клоппа имела существенные проблемы.

Клопп говорит, что его команда провела несколько интенсивных матчей с ограниченным составом, и его можно понять. “Ливерпуль” продолжает страдать из-за травм, и большая текучка в составе не способствует появлению сыгранности и уверенности.

Вот и против “Аякса” не смогут сыграть Тьяго, Диас, Матип, Жота, Артур, а также Кейта и Окслейд-Чемберлен, которые восстановились после травм, но не были заявлены на Лигу чемпионов. Приступил к тренировкам и Конате, но Клопп не будет спешить с возвращением французского центрбека.

Статистика команд, цифры и факты

“Аякс” в Лиге чемпионов пропустил четыре после ударов головой соперника, это худший результат турнира.

“Аякс” выиграл только один из последних девяти матчей против английских команд.

“Ливерпуль” Юргена Клоппа ранее всегда выходил в плей-офф Лиги чемпионов (шесть попыток из шести).

В последних восьми матчах “Аякса” во всех турнирах забивали обе команды.

“Ливерпуль” выиграл только один из семи выездных матчей в сезоне (две ничьи, четыре поражения).

“Ливерпуль” забивал по меньшей мере два гола в 14 из 17 последних матчей Лиги чемпионов.

Последние пять матчей Аякса и Ливерпуля

Аякс

22.10 “Валвейк” 4:1 (Эредивизи)

16.10 “Эксельсиор” 7:1 (Эредивизи)

12.10 “Наполи” 2:4 (Лига чемпионов)

08.10 “Волендам” 4:2 (Эредивизи)

04.10 “Наполи” 1:6 (Лига чемпионов)

Ливерпуль

22.10 “Ноттингем Форест” 0:1 (АПЛ)

19.10 Вест Хэм” 1:0 (АПЛ)

16.10 “Манчестер Сити” 1:0 (АПЛ)

12.10 “Рейнджерс” 7:1 (Лига чемпионов)

09.10 “Арсенал” 2:3 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Наполи" 4 4 0 0 17-4 +13 12 2 "Ливерпуль" 4 3 0 1 12-6 +6 9 3 "Аякс" 4 1 0 3 8-12 -4 3 4 "Рейнджерс" 4 0 0 4 1-16 -15 0

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Личные встречи

Три последних матча между командами закончились победами “Ливерпуля”: 2:1 в сентября этого года, а также дважды по 1:0 в групповом раунде Лиги чемпионов 2020/21.

Где смотреть матч Аякс – Ливерпуль

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Аякс - Ліверпуль Смотреть трансляцию

Ориентировочные составы

“Аякс”: Пасвер – Санчес, Блинд, Басси, Тимбер – Альварес, Тэйлор – Бергейс, Тадич, Бергвейн – Бробби

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Эллиотт, Хендерсон, Фабиньо, Карвалью – Салах, Нуньес

Ставки и Коэффициенты на матч Аякс – Ливерпуль

Прогноз на матч Аякс – Ливерпуль от UA-Football

“Ливерпуль” берет хороший результат там, где меньше всего этого ждешь. Когда казалось, что у команды Клоппа начинается очередной кризис, она превосходит себя. Вот и сейчас “Аяксу” результат нужен больше, и у лидера Эредивизи нет травмированных, в отличие от “красных”. Но все же сложно себе представить “Ливерпуль” проигрывающих в двух матчах подряд. В этом сезоне у “красных” такого еще не было. Не будет и в Амстердаме. Прогноз – победа “Ливерпуля” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.