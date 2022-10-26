Наполи - Рейнджерс: Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 26.10.2022

Лучший концерт, лучший спектакль в Европе. В 11-ти турах Серии А "Наполи" забил 26 мячей и потерял лишь четыре очка, лидирует. В четырех матчах Лиги Чемпионов забил 17, одержал четыре победы, также первый и уже официально в 1/8 финала. Весь континент интересуется, восхищается им. "Рейнджерс" же на противоположном полюсе игры и настроения. С нулём очков и 16-ю пропущенными в ЛЧ, отстаёт в лиге, на пороге смены тренера. Избежит ли он избиения?

26 октября. 22:00. Лига Чемпионов. Группа А. Пятый тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Рейнджерс"

Главный арбитр: Халиль Мелер (Турция)

В последнее время неаполитанцы чуть-чуть притормозили. Пропускали в шести матчах подряд во всех турнирах, в том числе дважды - от "Болоньи" и "Аякса" дома. Против этих двоих играли неровно, первая уступила лишь со счетом 2:3. Выезд к "Роме" в воскресенье также был сложным, и в первый час игры атака гостей была совершенно перекрыта. И все же удавалось забивать много, в Риме удалось найти победный гол благодаря невероятному удару Осимхена и наконец-то не пропустить.

11 побед подряд во всех турнирах - рекорд клуба. Запас прочности лидера итальянской лиги огромен. И в городе и в стране уже думают о Скудетто и высоких стадиях Лиги Чемпионов.

В "Рейнджерс" все наоборот. 0:4 от "Аякса", 0:3 дома от "Наполи", 1:7 дома от "Ливерпуля". Он отстает от третьего места на три очка, и, в принципе, думает о Лиге Европы, в которой в предыдущем сезоне играл в финале. Но в целом в таком состоянии, что просто хочет добыть хотя бы одно очко в группе и не совсем уж позориться. Для лиги же отставание в четыре очка от "Селтика" великовато, а ничью и особенно игру дома с "Ливингстоном" (1:1) свои болельщики встретили свистом.

В прессе активно говорят об увольнении Джованни Ван Бронкхорста, и как раз сейчас Стивен Джеррард, принесший клубу первый чемпионский титул за десять лет, свободен после увольнения из "Астон Виллы". Сам Джио отвечает на вопросы об этом чуть ли не как обреченный: "Если болельщики свистят, значит, что-то не в порядке. Мы проигрывали все единоборства. Нужно играть агрессивнее. Не знаю, в чем наша проблема. Но если ситуация не улучшится, понимаю, что это конец".

Лучано Спаллетти раздражен вопросами о том, что его команда может прогулять этот тур, поскольку битва за первое место, скорее всего, перенесется на последний. Он хочет обеспечить первое место, и побыстрее, не хочет смотреть на "Ливерпуль", а, если ехать туда, то с как можно большим запасом. "Я выберу состав для победы, а не для переноса. Результат матча может быть крайне важным". Значит, попытается забить рано. И многое будет зависеть от новостей из Амстердама.

Кадры

Спаллетти обещает не более 3-4 замен. Некоторые СМИ прогнозируют до семи. В любом случае, разумно предоставить отдых лидеру обороны Киму, хотя бы одному из лидеров центра поля - Лоботке или Зелински - и великолепному вингеру Кварацхелии. Последнего могут заменить вингер Лосано либо форвард Распадори. Джакомо может заменить и Осимхена, автора двух победных голов в последних матчах, в центре атаки. Может заменить Виктора и Симеоне.

Опорник Ангисса и центральный защитник Ррахмани все еще травмированы.

У шотландцев травмированы Камара, Лоуренс, Хаджи, Султар, Джек, Голдсон и Хеландер. Под большим вопросом Йылмаз и защитник Кинг. Зато вернулись Руф и Лоури. В любом случае, вариантов со сменой состава немного. Разве что на правом фланге либо в центре атаки могут выйти Руф, Матондо или Морелос, а не Чолак и Арфилд. Хотя любая такая замена справа будет означать более атакующий состав.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Эстигор, Жезус, Руи, Гаэтано, Ндомбеле, Элмас, Политано, Осимхен, Лосано

"Рейнджерс": МакГрегор, Тавернье, Сэндс, Б. Дэвис, Баришич, Лундстрем, С. Дэвис, Арфилд, Тиллман, Кент, Морелос

Прогноз: Наполи - Рейнджерс 3:0

Бывший форвард "Рейнджерс" Кенни Миллер называет матч решающим лично для Ван Бронкхорста. А ещё один, легенда клуба Али МакКойст, заявляет, что будет смотреть его, прячась за диваном. "Наполи" сейчас и вправду страшен. Ван Бронкхорст требует от подопечных действовать немедленно. Спаллетти напоминает, что первый тайм их матча против "Ливерпуля" завершился со счетом 1:1, и недооценивать нельзя. Но силы неравны. Ожидаем разгром и как минимум три гола.