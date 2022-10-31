Виктория - Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 01.11.2022

"Барселона" еще неделю назад потеряла последние шансы на плей-офф Лиги чемпионов, а "Виктория, если по-честному, никогда их не имела. Турнирного смысла в их встрече нет.

В таких случаях пишут, мол, игра за престиж, но и это актуально только для чехов, которым будут противостоять мировые знаменитости. Задача "Блауграны" в Пльзени - просто не получить травм. На носу не просто тур чемпионата, но и - совсем скоро - ЧМ.

Лига чемпионов. 6-й тур

1 ноября. Пльзень. "Дусан Арена"

"Виктория" 22:00 "Барселона"

Арбитр: Раду Петреску (Румыния)

Трансляция: MEGOGO Футбол 6

Новости "Виктории"

Ноль очков и разница голов 3:20 - логичный итог выступления "Виктории" в стартовых пяти турах ЛЧ. Увы, чехи слишком слабые, чтобы рассчитывать на большее на таком уровне.

Матч с немотивированной "Барселоной" - их единственный реальный шанс зацепиться за ничью, а то и победу, если соперник вообще бросит играть. На своем поле чехи уже забивали дважды "Баварии" (2:4), так что кое-какую угрозу они таки несут.

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Вопрос лишь в том, надо ли это Михалу Билеку? В субботу у "Виктории" лобовой матч чемпионата против "Спарты", где надо выложиться на 120%. В то же время игра с "Барсой" в нынешней ситуации - это лишь способ поднять самооценку. От того, какую установку даст тренер "Виктории", завтра будет зависеть многое, если не все.

Новости "Барселоны"

Если "Виктория" может сыграть в полную мощь, а может и нет, то "Барса" абсолютно точно выйдет с целью тупо ждать финального свистка.

Поражение недельной давности от "Баварии" (0:3) ударило по команде психологически. Это было заметно в субботу против "Валенсии" (1:0), но там выручил Роберт Левандовский, а уже на следующий день очки потерял "Реал". Это должно добавить "Барсе" настроения на Ла Лигу.

13 - Robert Lewandowski ???????? has scored 13 goals in 12 games for Barcelona in LaLiga. The last player to score more in his first 12 games of a season in the competition was Cristiano Ronaldo ???????? with Real Madrid in 2014/15 (20 goals). Treasure. pic.twitter.com/LN4m4F5Tuj — OptaJose (@OptaJose) October 29, 2022

Что же до Пльзени, то это чистая формальность. Судя по заявке, Хави даст какое-то время парням, как Пабло Торре, Касадо, Ахомач, усилив молодняк самыми свежими "взрослыми". Если вы ждете тики-таку, то лучше проходите мимо и подождите следующей субботы, когда каталонцы примут "Альмерию". Вот там точно будет много красоты.

"Виктория" - "Барселона": статистика личных встреч

В первом круге еще мотивированная "Барселона" разнесла "Викторию" в одни ворота - 5:1.

Также команды встречались в ЛЧ-2011/12, и тогда каталонцы тоже дважды не замечали чехов - 4:0 и 2:0.

Последние матчи "Виктории"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

Травмированные Кунде, Гарсия, Араухо, Роберто и Кристенсен лечатся. Также Хави не взял в Пльзень ветеранов Левандовского и Бускетса - им банально нужен отдых.

У "Виктории" дисквалифицирован левый вингер Джон Москера; все остальные в строю и готовы играть.

"Виктория": Станек - Хейда, Перница, Тиджани - Гавел, Кальвач, Буха, Холик - Влканова, Хоры, Йырка

"Барселона": тер Штеген - Бельерин, Пике, Алонсо, Бальде - Гави, Кессье, Педри - Рафинья, Ферран Торрес, Фати

"Виктория" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Виктория" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

Рискнем предположить, что чехи захотят войти в историю и поставим на их гол. "Барсе" в текущей ЛЧ не везет, так что может и сработать.

БК принимают ставку "индивидуальный тотал 1 больше 0,5" с коэффициентами 1,55-1,6.