  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Лига Чемпионов
  4. Виктория - Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 01.11.2022
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Виктория - Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 01.11.2022

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Задача - отбыть номер

Виктория - Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 01.11.2022

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" еще неделю назад потеряла последние шансы на плей-офф Лиги чемпионов, а "Виктория, если по-честному, никогда их не имела. Турнирного смысла в их встрече нет.

В таких случаях пишут, мол, игра за престиж, но и это актуально только для чехов, которым будут противостоять мировые знаменитости. Задача "Блауграны" в Пльзени - просто не получить травм. На носу не просто тур чемпионата, но и - совсем скоро - ЧМ.

Лига чемпионов. 6-й тур
1 ноября. Пльзень. "Дусан Арена"
"Виктория" 22:00 "Барселона"
Арбитр: Раду Петреску (Румыния)
Трансляция: MEGOGO Футбол 6

Зміст

Новости "Виктории"

Ноль очков и разница голов 3:20 - логичный итог выступления "Виктории" в стартовых пяти турах ЛЧ. Увы, чехи слишком слабые, чтобы рассчитывать на большее на таком уровне.

Матч с немотивированной "Барселоной" - их единственный реальный шанс зацепиться за ничью, а то и победу, если соперник вообще бросит играть. На своем поле чехи уже забивали дважды "Баварии" (2:4), так что кое-какую угрозу они таки несут.

Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
300 ₴
Фрибет на первый депозит
Получить бонус
VBET
1500 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Вопрос лишь в том, надо ли это Михалу Билеку? В субботу у "Виктории" лобовой матч чемпионата против "Спарты", где надо выложиться на 120%. В то же время игра с "Барсой" в нынешней ситуации - это лишь способ поднять самооценку. От того, какую установку даст тренер "Виктории", завтра будет зависеть многое, если не все.

Новости "Барселоны"

Если "Виктория" может сыграть в полную мощь, а может и нет, то "Барса" абсолютно точно выйдет с целью тупо ждать финального свистка.

Поражение недельной давности от "Баварии" (0:3) ударило по команде психологически. Это было заметно в субботу против "Валенсии" (1:0), но там выручил Роберт Левандовский, а уже на следующий день очки потерял "Реал". Это должно добавить "Барсе" настроения на Ла Лигу.

Что же до Пльзени, то это чистая формальность. Судя по заявке, Хави даст какое-то время парням, как Пабло Торре, Касадо, Ахомач, усилив молодняк самыми свежими "взрослыми". Если вы ждете тики-таку, то лучше проходите мимо и подождите следующей субботы, когда каталонцы примут "Альмерию". Вот там точно будет много красоты.

"Виктория" - "Барселона": статистика личных встреч

В первом круге еще мотивированная "Барселона" разнесла "Викторию" в одни ворота - 5:1.

Также команды встречались в ЛЧ-2011/12, и тогда каталонцы тоже дважды не замечали чехов - 4:0 и 2:0.

Последние матчи "Виктории"

Виктория - Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 01.11.2022 - изображение 1Виктория - Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 01.11.2022 - изображение 2

Последние матчи "Барселоны"

Виктория - Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 01.11.2022 - изображение 3

Турнирное положение команд

Виктория - Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 01.11.2022 - изображение 4

Ориентировочные составы

Травмированные Кунде, Гарсия, Араухо, Роберто и Кристенсен лечатся. Также Хави не взял в Пльзень ветеранов Левандовского и Бускетса - им банально нужен отдых.

У "Виктории" дисквалифицирован левый вингер Джон Москера; все остальные в строю и готовы играть.

"Виктория": Станек - Хейда, Перница, Тиджани - Гавел, Кальвач, Буха, Холик - Влканова, Хоры, Йырка

"Барселона": тер Штеген - Бельерин, Пике, Алонсо, Бальде - Гави, Кессье, Педри - Рафинья, Ферран Торрес, Фати

"Виктория" - "Барселона": ставки и коэффициенты

Favbet
7,70
5,40
1,40
Сделать ставку
Parimatch
7,60
5,30
1,40
Сделать ставку
VBET
7,70
5,30
1,42
Сделать ставку

"Виктория" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

Рискнем предположить, что чехи захотят войти в историю и поставим на их гол. "Барсе" в текущей ЛЧ не везет, так что может и сработать.

БК принимают ставку "индивидуальный тотал 1 больше 0,5" с коэффициентами 1,55-1,6.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Виктория (Пльзень) Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
31.10.2022 в 23:34
Barca B надо отправить.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде