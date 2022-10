Виктория - Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 01.11.2022

"Барселона" еще неделю назад потеряла последние шансы на плей-офф Лиги чемпионов, а "Виктория, если по-честному, никогда их не имела. Турнирного смысла в их встрече нет.

В таких случаях пишут, мол, игра за престиж, но и это актуально только для чехов, которым будут противостоять мировые знаменитости. Задача "Блауграны" в Пльзени - просто не получить травм. На носу не просто тур чемпионата, но и - совсем скоро - ЧМ.

Ноль очков и разница голов 3:20 - логичный итог выступления "Виктории" в стартовых пяти турах ЛЧ. Увы, чехи слишком слабые, чтобы рассчитывать на большее на таком уровне.

Матч с немотивированной "Барселоной" - их единственный реальный шанс зацепиться за ничью, а то и победу, если соперник вообще бросит играть. На своем поле чехи уже забивали дважды "Баварии" (2:4), так что кое-какую угрозу они таки несут.

Вопрос лишь в том, надо ли это Михалу Билеку? В субботу у "Виктории" лобовой матч чемпионата против "Спарты", где надо выложиться на 120%. В то же время игра с "Барсой" в нынешней ситуации - это лишь способ поднять самооценку. От того, какую установку даст тренер "Виктории", завтра будет зависеть многое, если не все.

Если "Виктория" может сыграть в полную мощь, а может и нет, то "Барса" абсолютно точно выйдет с целью тупо ждать финального свистка.

Поражение недельной давности от "Баварии" (0:3) ударило по команде психологически. Это было заметно в субботу против "Валенсии" (1:0), но там выручил Роберт Левандовский, а уже на следующий день очки потерял "Реал". Это должно добавить "Барсе" настроения на Ла Лигу.

13 - Robert Lewandowski ???????? has scored 13 goals in 12 games for Barcelona in LaLiga. The last player to score more in his first 12 games of a season in the competition was Cristiano Ronaldo ???????? with Real Madrid in 2014/15 (20 goals). Treasure. pic.twitter.com/LN4m4F5Tuj