Бавария – Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 01.11.2022

В группе С за тур до финиша определились обладатели всех мест. Единственное, что остаётся на кону – немецкий максимализм и итальянская жажда вендетты.

Лига Чемпионов. Группа С, 6-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Интер 22:00

Трансляция – Megogo, Volia TV

Бавария

После международного перерыва "Бавария" вернулась к привычному уровню доминации, выиграв 8 из 9 матчей при одной ничьей. В среднем мюнхенцы забивали в этих встречах по 4 мяча, окончательно похоронив миф о незаменимости Роберта Левандовки. Эта команда устроена так, что даже Эрик Чупо-Мотинг будет иметь серию из 5 результативных встреч кряду, в которых камерунец положил 6 мячей, включая один на Камп Ноу.

В Лиге Чемпионов "Бавария" в этом сезоне держала привычную планку, а вот в Бундеслиге "рекордмайстер" бывало расслаблялся, но всё равно уже исправил положение, приблизившись на расстояние одного пункта до вершины. В Европе же у Нагельсманна в Мюнхене всё стабильно, по крайней мере в групповом этапе, – 11 побед в 11 встречах за два года. И вряд ли что-то измениться от того, что турнирного значения этот матч иметь не будет.

Матч с "Барселоной" тоже ничего не решал, но это не помешало "Баварии" разгромить топового соперника со счётом 0:3, показав один из самых доминантных перфомансов в сезоне 2022/23. Помочь взять очередные 3 очка мюнхенцам не поможет Нойер, пропускающий 7 игру кряду, Эрнандес, Де Лигт с блестящей игрой на Камп Ноу за спиной, Томас Мюллер и герой первой встречи Лерой Сане. Список впечатляющий, но играть всё равно есть кому.

Интер

"Интер" много критиковали на старте сезона, и во многом эта критика была заслуженной. Но в самый нужный момент команда Симоне Индзаги, да и сам тренер нашли нужные ответы. "Нерадзурри" стартовали после международного перерыва с провального матча с "Ромой" (1:2), но затем выдали шикарную серию из 7 матчей, 6 из которых они выиграли.

Единственную ничью на этом отрезке в каком-то смысле можно назвать победой. Ведь мир на Камп Ноу (3:3) позволил сохранить отрыв от "Барселоны", повторно отправив Хави Эрнандеса в чистилище под названием Лига Европы. Уничтожение "Барсы" явно пошло "нерадзурри" на пользу – четыре победы, три сухих и одна волевая с голом Генриха Мхитаряна на 95-й минуте матча во Флоренции (3:4).

Кадровые проблемы перед поездкой в Мюнхен не столь существенны на фоне потерь соперника. К отсутствию Ромелу Лукаку команда привыкла ещё в прошлом сезоне, Д’Амброзио заменить есть кому. Единственная неприятность – эта потеря абсолютного лидера центра поля Марцело Брозовича. К счастью, Барелла набрал приличную форму в последние недели, что добавляет ещё одного топ-игрока в середину.

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Статистика и факты

Меньше "Баварии" (2 пропущенных) в групповом этапе ЛЧ пропустил только "Ман Сити"

"Бавария" и "Наполи" – единственные команды, идущие без потерь на групповом раунде

Только "Наполи" забил больше "Баварии" (20 голов против 16)

"Бавария" наносит больше всего ударов в створ в среднем за игру (8.8)

"Интер" не проигрывал в 7 последних матчах во всех турнирах, выиграв 6 из них

"Интер" в этом розыгрыше ЛЧ проигрывал только "Баварии"

Личные встречи

История противостояния насчитывает 8 матчей в 21 веке. Четыре поединка остались за "Баварией", три – за "Интером". Ещё одна встреча завершилась вничью. Примечательно, что в шести последних личных встречах команд неизменно побеждали гости.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Бавария 5 3 1 0 16-2 +14 15 2 Интер 5 3 1 1 10-5 +5 10 3 Барселона 5 1 1 3 8-10 -2 4 4 Виктория 5 0 0 5 3-20 -17 0

Ориентировочные составы

"Бавария": Ульрайх, Мазрауи, Павар, Упамекано, Станишич; Гравенберх, Забитцер; Гнабри, Мусиала, Коман; Тель

"Интер": Онана; Шкриниар, де Врей, Ачерби; Дармиан, Барелла, Асллани, Мхитарян, Гозенс; Джеко, Корреа

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – Интер от UA-Футбол

При всём уважению к "Интеру" и его текущей форме, бодаться с "Баварией" на "Альянц Арене" им ещё не по зубам. Тем более, что немецкий гегемон в последние недели выносит всех подряд, даже несмотря на кадровые проблемы. Отсутствие сразу и Нойера, и Эрнандеса с Де Лигтом должно позволить "нерадзурри" найти свой гол, но на итог встречи это не должно повлиять. Ставка: победа "Баварии" + тотал выше 3.5 с коэффициентом в районе 2.65.