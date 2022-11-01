Порту – Атлетико. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 01.11.2022

Лига чемпионов, шестой тур

1 ноября, 19:45. "Драгау" (Порту)

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Прямая трансляция: Мегого Футбол 1

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В прошлом сезоне "Порту" и "Атлетико" тоже личной встречей завершали групповой этап Лиги чемпионов. Тогда мадридцам нужна была исключительно победа, чтобы выйти в плей-офф. В этот раз три очка "матрасникам" не помогут достичь такого результата, ведь шанс пройти в 1/8 финала они потеряли еще в прошлом туре. У сегодняшних гостей осталась надежда только на Лигу Европы.

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“Порту” (Порту, Португалия)

У “драконов” дела в Лиге чемпионов на этот раз пошли хорошо, в отличие от прошлого года. Португальцы хоть и уступили главному (как оказалось) конкуренту за плей-офф, но не набрали максимально возможное количество очков против последнего "Байера" и еще разгромили лидера группы "Брюгге". Теперь напоследок есть еще шанс сразиться за первое место в квартете. И для этого достаточно будет даже и ничьей, если бельгийская команда в параллельном матче уступит "фармацевтам".

А вот во внутренних соревнованиях действующий чемпион Португалии затормозил. За стартовые 11 туров "драконы" уже не досчитались 10 очков из 33 возможных. Сейчас "Порту" идет на третьей позиции, уступая прекрасной в этом сезоне "Бенфике" восемью зачетными пунктами. К слову, и в минувшие выходные подопечные Серджио Консейсау (который де-юре пропускал тот матч из-за дисквалификации) потеряли очки, сыграв вничью с одним из аутсайдеров лиги "Санта-Кларой".

Кадры хозяев

Из-за перебора желтых не сыграют в этом матче основной защитник Кармо и не менее важный хавбек Урибе. Также не выйдет на поле и легендарный Пепе из-за травмы колена. Возраст берет свое – португальцу уже на носу (в феврале) 40 лет.

"Атлетико" (Мадрид, Испания)

Впервые за пять сезонов "матрасники" не попали в плей-офф Лиги чемпионов, а впервые за 10 лет они лишили себя хотя бы какого-то шанса на 1/8-ю уже в пятом туре. За последний десяток сезонов "Атлетико" лишь однажды вылетал в Лигу Европы, и тогда он стал победителем. Учитывая повышение уровня ЛЕ, повторение такого результата предусмотреть очень трудно. Тем более что за пять туров в ЛЧ мадридцы заработали пять очков. За этот период в их активе всего одна победа, и то за счет камбэка в большинстве и гола на 101-й минуте против "Порту".

Хоть и качество игры во внутреннем первенстве тоже не сверкает, однако "матрасники" на данный момент идут третьими в турнирной таблице. Стоит отметить, что отрыв от первого Реала и второй Барселоны составляет девять и восемь очков соответственно, но факт текущей бронзы остается фактом. “Бетис”, у которого столько же очков, дышит в спину. Тем более, что в минувшие выходные "Атлетико" сыграл еще хуже, чем "Порту", а именно уступил еще большему аутсайдеру "Кадису”

Кадры гостей

У "матрасников" кадровых проблем не меньше, чем у соперника. Не сыграют сегодня три исполнителя: Коке, Льоренте и Лемар. А вот Кондогбия, Мората и Мандава вышли из лазарета накануне.

Последние пять матчей Порту и Атлетико

Последние пять встреч хозяев

29.10. Санта-Клара – Порту 1:1 (Лига Португалии)

26.10. Брюгге – Порту 0:4 (ЛЧ)

21.10. Порту – Бенфика 0:1 (Лига Португалии)

16.10. Анадия – Порту 0:6 (Кубок Португалии)

12.10. Байер – Порту 0:3 (ЛЧ)

Последние пять встреч гостей

29.10. Кадис – Атлетико 3:2 (Ла Лига)

26.10. Атлетико – Байер 2:2 (ЛЧ)

23.10. Бетис – Атлетико 1:2 (Ла Лига)

18.10. Атлетико – Райо Вальекано 1:1 (Ла Лига)

15.10. Атлетик – Атлетико 0:1 (Ла Лига)

Личные встречи между соперниками

История их противостояния насчитывает 11 матчей. Более удачными по результатам являются "матрасники": пять побед при двух поражениях и четырех ничейных результатах. В последний раз до этого сезона команды пересекались в прошлом году - тогда в первом поединке была нулевая ничья, а во втором "Атлетико" выиграл со счетом 3:1 и вышел в плей-офф. Кроме того, как мы уже упоминали, мадридцы победили "драконов" в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

Турнирная таблица группы B

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Брюгге 5 3 1 1 7-4 10 2 Порту 5 3 0 2 10-6 9 3 Атлетико 5 1 2 2 4-7 5 4 Байер 5 1 1 3 4-8 4

Цифры и факты

В этом году “Порту” проиграл дома трижды, и каждый раз это было всуху.

В последних шести выездных поединках "Атлетико" трижды победил и столько же уступил.

У "матрасников" наименьшая результативность среди третьих команд всех квартетов текущей Лиги чемпионов.

Ставки и коэффициенты на матч Порту – Атлетико

Прогноз матча Порту – Атлетико от UA-Football

Вроде бы и матч, который не решает глобальных вопросов, однако все равно команды продолжают бороться за высокие места. К примеру, "Порту" хочет все же стать лидером группы, а "Атлетико" (опять же) все-таки не прочь было бы снова побороться за трофей Лиги Европы. Многое будет зависеть и от параллельных матчей, однако каждая из наших команд будет готова сражаться за победу. В таких поединках на гол отвечают голом. Прогноз: Обе забьют (КФ 1,8).