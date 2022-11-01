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Порту – Атлетико. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 01.11.2022
Битва за престиж для "матрасников"
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига чемпионов, шестой тур
1 ноября, 19:45. "Драгау" (Порту)
Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)
Прямая трансляция: Мегого Футбол 1
В прошлом сезоне "Порту" и "Атлетико" тоже личной встречей завершали групповой этап Лиги чемпионов. Тогда мадридцам нужна была исключительно победа, чтобы выйти в плей-офф. В этот раз три очка "матрасникам" не помогут достичь такого результата, ведь шанс пройти в 1/8 финала они потеряли еще в прошлом туре. У сегодняшних гостей осталась надежда только на Лигу Европы.
“Порту” (Порту, Португалия)
У “драконов” дела в Лиге чемпионов на этот раз пошли хорошо, в отличие от прошлого года. Португальцы хоть и уступили главному (как оказалось) конкуренту за плей-офф, но не набрали максимально возможное количество очков против последнего "Байера" и еще разгромили лидера группы "Брюгге". Теперь напоследок есть еще шанс сразиться за первое место в квартете. И для этого достаточно будет даже и ничьей, если бельгийская команда в параллельном матче уступит "фармацевтам".
А вот во внутренних соревнованиях действующий чемпион Португалии затормозил. За стартовые 11 туров "драконы" уже не досчитались 10 очков из 33 возможных. Сейчас "Порту" идет на третьей позиции, уступая прекрасной в этом сезоне "Бенфике" восемью зачетными пунктами. К слову, и в минувшие выходные подопечные Серджио Консейсау (который де-юре пропускал тот матч из-за дисквалификации) потеряли очки, сыграв вничью с одним из аутсайдеров лиги "Санта-Кларой".
Кадры хозяев
Из-за перебора желтых не сыграют в этом матче основной защитник Кармо и не менее важный хавбек Урибе. Также не выйдет на поле и легендарный Пепе из-за травмы колена. Возраст берет свое – португальцу уже на носу (в феврале) 40 лет.
"Атлетико" (Мадрид, Испания)
Впервые за пять сезонов "матрасники" не попали в плей-офф Лиги чемпионов, а впервые за 10 лет они лишили себя хотя бы какого-то шанса на 1/8-ю уже в пятом туре. За последний десяток сезонов "Атлетико" лишь однажды вылетал в Лигу Европы, и тогда он стал победителем. Учитывая повышение уровня ЛЕ, повторение такого результата предусмотреть очень трудно. Тем более что за пять туров в ЛЧ мадридцы заработали пять очков. За этот период в их активе всего одна победа, и то за счет камбэка в большинстве и гола на 101-й минуте против "Порту".
Хоть и качество игры во внутреннем первенстве тоже не сверкает, однако "матрасники" на данный момент идут третьими в турнирной таблице. Стоит отметить, что отрыв от первого Реала и второй Барселоны составляет девять и восемь очков соответственно, но факт текущей бронзы остается фактом. “Бетис”, у которого столько же очков, дышит в спину. Тем более, что в минувшие выходные "Атлетико" сыграл еще хуже, чем "Порту", а именно уступил еще большему аутсайдеру "Кадису”
Кадры гостей
У "матрасников" кадровых проблем не меньше, чем у соперника. Не сыграют сегодня три исполнителя: Коке, Льоренте и Лемар. А вот Кондогбия, Мората и Мандава вышли из лазарета накануне.
Последние пять матчей Порту и Атлетико
Последние пять встреч хозяев
- 29.10. Санта-Клара – Порту 1:1 (Лига Португалии)
- 26.10. Брюгге – Порту 0:4 (ЛЧ)
- 21.10. Порту – Бенфика 0:1 (Лига Португалии)
- 16.10. Анадия – Порту 0:6 (Кубок Португалии)
- 12.10. Байер – Порту 0:3 (ЛЧ)
Последние пять встреч гостей
- 29.10. Кадис – Атлетико 3:2 (Ла Лига)
- 26.10. Атлетико – Байер 2:2 (ЛЧ)
- 23.10. Бетис – Атлетико 1:2 (Ла Лига)
- 18.10. Атлетико – Райо Вальекано 1:1 (Ла Лига)
- 15.10. Атлетик – Атлетико 0:1 (Ла Лига)
Личные встречи между соперниками
История их противостояния насчитывает 11 матчей. Более удачными по результатам являются "матрасники": пять побед при двух поражениях и четырех ничейных результатах. В последний раз до этого сезона команды пересекались в прошлом году - тогда в первом поединке была нулевая ничья, а во втором "Атлетико" выиграл со счетом 3:1 и вышел в плей-офф. Кроме того, как мы уже упоминали, мадридцы победили "драконов" в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).
Турнирная таблица группы B
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Брюгге
|5
|3
|1
|1
|7-4
|10
|2
|Порту
|5
|3
|0
|2
|10-6
|9
|3
|Атлетико
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|4
|Байер
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
Цифры и факты
- В этом году “Порту” проиграл дома трижды, и каждый раз это было всуху.
- В последних шести выездных поединках "Атлетико" трижды победил и столько же уступил.
- У "матрасников" наименьшая результативность среди третьих команд всех квартетов текущей Лиги чемпионов.
Ставки и коэффициенты на матч Порту – Атлетико
Прогноз матча Порту – Атлетико от UA-Football
Вроде бы и матч, который не решает глобальных вопросов, однако все равно команды продолжают бороться за высокие места. К примеру, "Порту" хочет все же стать лидером группы, а "Атлетико" (опять же) все-таки не прочь было бы снова побороться за трофей Лиги Европы. Многое будет зависеть и от параллельных матчей, однако каждая из наших команд будет готова сражаться за победу. В таких поединках на гол отвечают голом. Прогноз: Обе забьют (КФ 1,8).
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