"Челси" уже гарантировал себе первое место в группе Е, так что предстоящий матч будет для "синих" формальностью. Хорватам же победа в Лондоне может принести весну в Лиге Европы, так что в их мотивации сомневаться не стоит. "Челси" в свою очередь захочет поквитаться за поражение в Загребе в первом туре.

Лига Чемпионов, группа Е. 6-й тур

Лондон, Стэмфорд Бридж

Челси – Динамо Загреб 22:00

Трансляция - Megogo, Volia TV

Челси

Поражение как раз таки от "Динамо" стало последней главой в совместной истории "Челси" и Томаса Тухеля. После провала в Загребе немцу указали на дверь, и на "Стэмфорд Бридж" стартовала новая эпоха под предводительством Грэма Поттера. За полтора месяца у англичанина набралось 10 матчей у руля "синих", и для промежуточных выводов дистанция вполне достаточная.

Отрезок календаря был относительно простым, и команде удалось выиграть 6 из этих встреч, включая две очень важных победы над "Миланом" и нанесенное поражение "РБ Зальцбургу" в родных стенах, чего никому не удавалось за последние полтора года.

Тяжелое поражение от "Брайтона" (4:1) в минувшие выходные стало первым для Поттера во главе новой команды. Хотя неудача назревала – до этого "Челси" дважды провалился по игре на выезде как с "Астон Виллой" (0:2), так и с "Брентфордом" (0:0), однако неожиданный бенефис Кепы Аррисабалаги позволил обзавестись в этих матчах 4 очками.

С "Динамо" Кепа вряд ли поможет, ведь баск имеет проблемы со стопой. Также под вопросом Кулибали. Ещё один 80-миллионный персонаж Фофана провёл ряд неубедительных матчей и надолго вылетел. Остаются в лазарете и две главные звезды команды Рис Джеймс и Нголо Канте.

Динамо Загреб

Для "Динамо" же победа над обладателем Лиги Чемпионов 2020/21 в первом туре так и осталась единственным успехом в нынешнем кампании. Команда Анте Чачича дважды ожидаемо проиграла "Милану", сумев зацепиться за очки лишь в домашнем поединке с "РБ Зальцбургом" (1:1). Но на фоне проигрыша в Австрии особых дивидендов та ничья не принесла, ведь Загреб всё равно оказался позади "быков", сумевших по разу озадачить двух топов квартета.

"Динамо" ещё сохраняет шансы на продолжение европейских баталий весной, но всё зависит не только от подопечных Анте Чачича. Во-первых, хорватам в любом случае надо обыгрывать "Челси", чтобы надеяться на попадание в Лигу Европы. Для последних этот матч будет чистой формальностью, хотя резервисты вроде Чуквуэмеки и Брои всё равно будут заряжены на все 100 процентов. Кроме того, Загребу нужно, чтобы "Милан" обязательно переиграл "РБ Зальцбург", хотя "россонери" в этой игре устроит и ничья.

Хорошая новость для Чачича перед матчем в Лондоне – опустевший лазарет команды. Единственной потерей "Динамо" стала серьёзная травма Бошко Шутало, который вылетел как минимум до начала 2023 года. Центбека в самом сердце обороны должен заменить его коллега по амплуа и однофамилец Йосип Шутало. Ристовски в свою очередь должен сыграть правого центрального защитника.

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Турнирная таблица

# Команда И В Н П РМ Очки 1 Челси 5 3 1 1 8-3 10 2 Милан 5 2 1 2 8-7 7 3 РБ Зальцбург 5 1 3 1 5-5 6 4 Динамо Загреб 5 1 1 3 3-9 4

Ориентировочные составы

"Челси": Менди; Аспиликуэта, Чалоба, Кукурелья; Лофтус-Чик, Жоржиньо, Чуквуэмека, Чилуэлл; Зиеш, Пулишич; Броя

"Динамо" Загреб: Ливакович; Ристовски, Й. Шутало, Перич; Шпикич, Адеми, Мишич, Иванушец, Любичич; Оршич, Петкович

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Челси – Динамо Загреб от UA-Футбол

Даже полурезерный состав "Челси" должен брать реванш за позор в Загребе. У "Динамо" 17 поражений в 20 последних выездных матчах ЛЧ, плюс всего 1 победа в 6 последних встречах во всех турнирах. Молодые парни "синих" должны зажечь и принести результат. Ставка: победа "Челси" за 1.35 + гол Армандо Брои за 2.1.