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Шахтер - РБ Лейпциг. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 2 ноября 2022
За кем будет последнее слово?
Фото: ФК Шахтер
Далеко не каждый последний матч группового этапа Лиги Чемпионов дарит интригу. Частенько бывает, что в шестом туре одни команды просто доигрывают, пока другие дают шанс резервистам и молодым игрокам. Благо "Шахтер" - "РБ Лейпциг" - это про другое. "Горняки" за тур до финиша сохраняют шанс на выход в плей-офф, пускай и для этого придется в очередной раз прыгнуть выше головы. То есть, обыграть "Лейпциг", который не успел забыть домашние 1:4 в первом туре. В будущей игре будет интрига, турнирная мотивация и жажда мести. Не футбольный матч, а готовый сценарий для кинофильма.
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"Шахтер" 19:45 "РБ Лейпциг"
ЛЧ, Группа F. 6-й тур
2 ноября, Варшава, стадион "Войска Польского"
Арбитр: М.Оливер
Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
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"Шахтер":
"Горняки" лишь раз проиграли в этом сезоне ЛЧ, а в чемпионате почти не знают провалов, выиграв шесть поединков в восьми турах. Правда последний матч принес плохие новости. "Шахтер" выдал яркую перестрелку с "Александрией", сыграв вничью 2:2. Такие игра и результат, с одной стороны, порадовали болельщиков (особенно нейтральных), а с другой - отпустили в отрыв "Днепр-1". Теперь команда Йовичевича в чемпионате вынужденна догонять.
Попереду – насичений листопад ⚒— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 1, 2022
Якого матчу «Шахтаря» чекаєте найбільше?#Shakhtar #Україна pic.twitter.com/iKW9XesQP8
Однако дела чемпионата отходят на второй план, когда есть шансы выйти в плей-офф Лиги Чемпионов. Не нужно обладать даром предсказания, дабы продвигать очевидный тезис: "Наставник "Шахтера" выпустит самый боевой из возможных составов". Ну, или почти самый боевой. Зубков травмировался в игре против "Александрии", и даже несмотря на то, что он отправился в Варшаву, в основе вингера ждать не стоит. Этот факт, а также давняя травма Шведа, не оставят Йовичевичу выбора - придется направо выпускать Петряка. Также остаются вопросы касательно Ефима Конопли.
Ориентировочный состав: Трубин - Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко, Бондаренко - Петряк, Судаков, Мудрик - Траоре
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"РБ Лейпциг":
Позорные 1:4 против "Шахтера" стоили Доменико Тедеско работы. "РБ Лейпциг" сразу сменил тренера, пригласив известного специалиста Марко Розе. Тому далеко не сразу удалось настроить игру "быков" (вспоминаются 0:2 против "Реала" и 0:3 против "Боруссии" М), однако сейчас команда на ходу. У "Лейпцига" девять матчей кряду без поражений, в которых было добыто семь побед. В том числе, именно команда Розе первая обыграла "Реал" в этом сезоне, благодаря чему и идет на втором месте в группе.
Unsere Jungs sind in #ChampionsLeague-Laune ???? pic.twitter.com/WtAYH8Nftj— RB Leipzig (@RBLeipzig) November 1, 2022
"Лейпциг" провел минимальная ротацию в последней игре Бундеслиги, однако кадровые проблемы все равно остаются. На долгий срок вылетел кипер Гулачи, подаривший в первом туре гол Шведу. Также не сыграют важные для основы Симакан и Лаймер, давно вне игры Поульсен и Клостерман. Правда сильных футболистов у "РБ" все равно в достатке, особенно впереди. Снова вернулся на поле Дани Ольмо, а на позицию центрфорварда претендуют сразу два топ-игрока - Вернер и Силва. Вероятно, выбор будет сделан в пользу второго.
Ориентировочный состав: Нюланн - Хенрикс, Орбан, Гвардиол, Раум - Шлагер, Хайдара - Собослаи, Нкунку, Форсберг - Силва
Турнирное положение команд
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Реал
|5
|3
|1
|1
|10-5
|+5
|10
|2
|РБ Лейпциг
|5
|3
|0
|2
|9-9
|0
|9
|3
|Шахтер
|5
|1
|3
|1
|8-6
|+2
|6
|4
|Селтик
|5
|0
|2
|3
|3-10
|-7
|2
Статистика команд
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"Шахтер":
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"РБ Лейпциг":
Очные встречи
"Шахтер" - "РБ Лейпциг": трансляция матча
"Шахтер" - "РБ Лейпциг": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Шахтер" - "РБ Лейпциг" от UA-Football
Победа "РБ Лейпциг" 2:1. Команда Йовичевича умеет удивлять, что не раз доказывалось в этом сезоне ЛЧ. Однако на этот раз у нас неутешительный прогноз. В последнем туре УПЛ наставник "Шахтера" решил не проводить ротацию и многие лидеры выглядели немного уставшими по ходу матча. "Лейпциг" поступил иначе и запас сил будет выше у футболистов гостей.
К тому же, Марко Розе неудобный оппонент для "Шахтера". Его "Боруссия" М дважды громила "оранжево-черных" несколькими сезонами ранее, и далеко не факт, что против ярого прессинга Розе было найдено противоядие. А потому мы поставим на "быков", однако один плохой результат не должен будет перечеркнуть удачную кампанию "горняков" в этом сезоне ЛЧ.
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