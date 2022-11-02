Ювентус – ПСЖ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 02.11.2022

Лига чемпионов

Группа H, шестой тур

2 ноября, 22:00. "Альянц Арена" (Турин)

Главный арбитр: Карлос Дель Серро Гранде (Испания)

Прямая трансляция: Мегого Футбол 3

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Матч между "Ювентусом" и "Пари Сен-Жермен" должен быть вывеской тура, однако реальность такова, что туринцы перед финальным этапом группового этапа все еще борются за возможность играть хотя бы в Лиге Европы. Для парижан все очевидно: гарантирован плей-офф ЛЧ, однако до сих пор остается вопрос именно лидера группы.

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"Ювентус" (Турин, Италия)

Полный провал в Лиге чемпионов для "старой сеньоры" в этом году. Хуже может быть только, если “Маккаби” Хайфа займет в итоге третье место. Именно израильтянам туринцы проиграли один из матчей. И могло быть ничего страшного, если бы в том поединке “Ювентус” абсолютно ничего не предложил соперникам. Ну и к этому провалу добавляются еще два поражения от “Бенфики” и одно против ПСЖ. Теперь есть шанс на миниреабилитацию, однако готовы ли ресурсно к ней туринцы?

Во внутреннем первенстве дела "Ювентуса" тоже обстоят не слишком хорошо. Подопечные Аллегри занимают седьмое место после 12 туров, потеряв всего за эти 12 матчей 14 очков. Сейчас "старая сеньора" уступает лидеру "Наполи" 10 зачетных пунктов. Хотя, честно говоря, это слишком непосильная вершина для туринцев сейчас. Более реальная – зона Лиги чемпионов, ведь до нее всего три балла. Стоит отметить, что в последних трех матчах Серии А "Ювентус" непременно побеждал и еще оставлял свои ворота сухими. Прогресс.

Кадры хозяев

Проблемы "старой сеньоры" связаны в том числе с чрезмерно переполненным лазаретом. Сейчас там находятся сразу восемь игроков: Погба, Ди Мария, Паредес, Маккени, Кьеза, Де Шильо, Бремер и Илинг. Также не сыграет сегодня правый защитник Данилу из-за перебора желтых. В Аллегри шок.

"Пари Сен-Жермен" (Париж, Франция)

Первый этап Лиги чемпионов парижане прошли практически без проблем. Да, было две ничьих с "Бенфикой", однако конкуренция с такой хорошей в этом сезоне командой – это здорово. Хоть и сейчас с португальцами в ПСЖ одинаковое количество очков, но все равно по разнице забитых-пропущенных подопечные Галтье значительно опережают "орлов". Важно завершить групповой турнир на мажорной ноте и перенести его в 1/8 финала – там уже нужно будет прилагать больше усилий.

Параллельно хорошо обстоят дела и в Лиге 1. Парижане лидируют во внутреннем первенстве, опережая второй "Ланс" на пять очков. За 13 туров ПСЖ набрал 35 очков, не досчитавшись всего четырех. В общей сложности команда пропустила всего восемь мячей, и, что интересно, три из них в последнем на данный момент матчи. На минувших выходных "Пари Сен-Жермен" одержал волевую победу над "Труа" со счетом 4:3. И Лига 1 умеет удивлять.

Кадры гостей

Как и у “Ювентуса” есть бразилец, который пропустит этот матч из-за перебора желтых, так и в ПСЖ: Неймар не сыграет сегодня из-за дисквалификации. Также из-за травм не выйдут на поле Кимпембе и Навас. Галтье с этим немного легче, чем его оппоненту.

Последние пять матчей Ювентуса и Пари Сен-Жермен

Последние пять встреч хозяев

29.10. Лечче – Ювентус 0:1 (Серия А)

25.10. Бенфика – Ювентус 4:3 (ЛЧ)

21.10. Ювентус – Эмполи 4:0 (Серия А)

15.10. Торино – Ювентус 0:1 (Серия А)

11.10. Маккаби – Ювентус 2:0 (ЛЧ)

Последние пять встреч гостей

29.10. ПСЖ – Труа 4:3 (Лига 1)

25.10. ПСЖ – Маккаби 7:2 (ЛЧ)

21.10. Аяччо – ПСЖ 0:3 (Лига 1)

16.10. ПСЖ – Марсель 1:0 (Лига 1)

11.10. ПСЖ – Бенфика 1:1 (ЛЧ)

Личные встречи между командами

В общей сложности коллективы провели девять официальных матчей, в которых шесть раз победу праздновал "Ювентус", однажды – ПСЖ и еще два поединка завершились вничью. В последний раз перед текущим сезоном в официальных встречах "старая сеньора" и парижане сходились еще в 1997 году в рамках Суперкубка УЕФА. Тогда по сумме двух матчей туринцы разгромили соперника со счетом 9:2.

Также и в этом году в рамках первого тура группы ЛЧ играли коллективы. Благодаря быстрому дублю Мбаппе "Пари Сен-Жермен" победил со счетом 2:1. Туринцы ответили только голом Маккени.

Турнирная таблица группы H

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Пари Сен-Жермен 5 3 2 0 14-6 11 2 Бенфика 5 3 2 0 10-6 11 3 Ювентус 5 1 0 4 8-11 3 4 Маккаби 5 1 0 4 6-15 3

Цифры и факты

ПСЖ – четвёртый по результативности в текущей Лиге чемпионов. Интересно, что семь из 14 голов парижане забили в прошлом туре против “Маккаби” Хайфы.

"Ювентус" за три крайних домашних поединка забил 10 голов.

"Пари Сен-Жермен" пропустил в последних 11 выездных матчах Лиги чемпионов.

Мбаппе с шестью голами идет на второй строчке лучших бомбардиров текущей ЛЧ, Месси с четырьмя мячами – шестой. В ПСЖ наиболее голевым игроком являются сразу три исполнителя, которые забили по дважды: Милик, Маккени и Рабио.

Ставки и коэффициенты на матч Ювентус – ПСЖ

Прогноз на матч Ювентус – ПСЖ от UA-Football

“Старая сеньора” настолько разобрана, что трудно поверить хотя бы в какой-то позитив для нее сегодня на “Альянц Арене”. Возможно, “Ювентус” продолжит неудачную гостевую серию ПСЖ еще одним пропущенным голом, но на итоговый положительный результат с таким лазаретом и отсутствием сыгранности надеяться не стоит. Но можно рискнуть и поставить на скорый ход развития событий. Прогноз: Обе забьют в первом тайме (КФ 4,20).