Брюгге – Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 15 февраля 2023 года

Многие ожидали увидеть "орлов " в плей-офф, а вот результаты "Брюгге", который уступил первую строку в группе лишь в последнем туре, шокировали фанатов. Нельзя сказать, что имела место недооценка, случайность. Ведь "Брюгге" здорово играл, показав при этом высокую реализацию голевых моментов, победив разгромно "Порту", минимально "Байер" и даже дома победил, а на выезде не проиграл в матчах с грозным "Атлетико".

"Брюгге" - "Бенфика"

Лига чемпионов

Плей-офф, 1/8 финала

15 февраля, 22:00. "Ян Брейдел" (Брюгге)

Главный арбитр: Давиде Масса (Италия)

Прямая трансляция: Мегого Футбол 2

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"Брюгге"

В начале года руководство бельгийского клуба объвило об отставке Карла Хуфкенса . В чемпионате дела идут совсем плохо и эти результаты бельгийский тренер не смог перекрыть куражем в главном турнире Европы. Теперь команда играет под руководством молодого английского тренера Скотта Паркера. Пока что рано делать выводы, но кардинально игра не улучшилась, а наоборот, команда стала пропускать почти в каждом матче.

Была надежда, что с приходом нового тренера больше шансов получит украинский форвард Роман Яремчук, но и сейчас чаще попадает в основу ганец Сова. Его появление в старте скорее всего будет и в матче с "Бенфикой". Главной звездой бельгийцев можно назвать вратаря Симона Миньоле. Ветеран, которому в сборной своей страны приходится довольствоваться ролью вечного дублера Куртуа, в клубе является одним из творцов лучшего евросезона "Брюгге" за многие годы.



Отметим, что травмированы Сков Ольсен и Ютгла. Потери серьезные, эти футболисты важные игроки основы.

"Бенфика"

Португальский гранд продолжает играть в увлекательный футбол. Несмотря на то, что "орлы" остались без одной из главных звезд – Энцо Фернандеса, перешедшого в "Челси". Правда, он был с командой всего полгода. Атака по-прежнему очень опасна, особенно выделяются Марио и Рафа Сильва. К слову, трансфер Энцо стал самым дорогим в истории английского футбола. В остальном, кадровых проблем у "орлов" нет.

С результатами проблем тоже нет. Уступили в матче Кубка Португалии против" Браги", но там имело место ранее удаление. Да и некоторым лидерам был дан отдых в виду старта Лиги чемпионов, что дает понять какой турнир у "Бенфики" в приоритете. В чемпионате "Бенфика" лидирует с перевесом в пять очков, забив 51 гол в двадцати матчах.

Личные встречи между командами

Это первая встреча команд. Особое личное значение игра может иметь для Яремчука, которому не удалось закрепиться в "Бенфике". Ожидаю появление Романа во втором тайме.



Цифры и факты

Общая стоимость состава "Брюгге" согласно Трансфермаркету 173,75 млн евро. Стоимость состава "Бенфики" - 277,5.

Последние 4 матча в чемпионате Португалии "Бенфика" выиграла всухую, забив при этом одинадцать голов.

"Брюгге" пропускает в 5 домашних матчах подряд. Последняя победа на "Ян Брейдел" была ещё в октябре прошлого года.

Трансляция матча

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Брюгге" - "Бенфика" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч "Брюгге" – "Бенфика"

Прогноз

Первая еврокубковая игра после зимнего перерыва. Трудно оценить возможность "Брюгге" играть так же как в групповом этапе. На мой взгляд, игровые кондиции бельгийцев не позволят им создать существенных проблем фавориту встречи. Разгрома не жду, но в 1-2 гола португальцы должны выигрывать даже выездную игру. Ставлю на победу португальцев за приятный коэфициент 1,8.