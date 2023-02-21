Ливерпуль - Реал Мадрид. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 21.02.2023

Лига чемпионов, раунд плей-офф 1/8, первый матч

21 февраля 2023. Ливерпуль, “"Энфилд”

“Ливерпуль” 22:00 “Реал” Мадрид

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Финалисты Лиги чемпионов-2022 в этот раз встретятся друг с другом на стадии 1/8. “Ливерпуль” не может выиграть у “Реала” шесть матчей подряд, команда Клоппа проиграла два финала Лиги чемпионов, и еще раз вылетела от Мадрида в четвертьфинале. Возможно в первом раунде плей-офф “Ливерпуль” наконец-то возьмет вверх.

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Новости Ливерпуля

“Ливерпуль” не мог выиграть в чемпионате Англии в 2023 году до прошлого понедельника, но затем обыграл в дерби “Эвертон”, а в недавнюю субботу взял три очка и в выездном матче с “Ньюкаслом”. Две подряд победы со счетом 2:0, в двух матчах подряд результативными действиями отметились Гакпо, Нуньес и Салах.

Но для Клоппа этого мало. “Ливерпуль” на протяжении всего сезона находится в поиске стабильности, и тренер “красных” говорит, что эти две победы должны стать основой дальнейшего прогресса. “Мы должны сыграть суперматч. Точнее два суперматча, чтобы пройти дальше. Если ты не играешь на своем максимальном уровне против “Реала”, у тебя шансов”.

И Клопп знает о чем говорит. По его словам, перепросмотр парижского финала был сродни издевательству. У “Ливерпуля” были хорошие моменты, но великолепная игра Куртуа и прекрасная атака “Реала” с участием Винисиуса обеспечили “Реалу” победу. “Красные” немало в этом сезоне пропускают такие же голы, как от Мадрида в финале ЛЧ. Но как нельзя кстати вернулся ван Дейк, в прекрасной форме находится Алиссон.

Помимо нидерландского центрбека, восстановились после повреждений нападающие Жота и Фирмино. Дарвин Нуньес повредил плечо в игре с “Ньюкаслом”, но тренировался в общей группе перед “Реалом”. Вне игры остаются Конате, Тьяго, Луис Диас.

Новости Реала

Матч с “Ливерпулем” будет для “Реала” седьмым в феврале. У команды Анчелотти очень плотный график. В начале месяца была поездка в Марокко на клубный чемпионат мира, а в январе “Реал” летал в Саудовскую Аравию на мини-турнир Суперкубка Испании.

“Реалу” более-менее удаются справляться с насыщенным календарем. Было поражение “Мальорке” в чемпионате Испании, но затем – четыре подряд победы во всех турнирах.

В последнем туре Ла Лиги “Реал” справился с крепенькой “Осасуной”. Баскская команда создала немало проблем чемпиону, который играл без таких ключевых игроков как Чуамени, Кросс и Бензема. На первый план нужно было выйти Винисиусу и Вальверде, и на 78-й минуте уругваец после паса бразильца открыл счет в матче. На скамейке запасных оставался Эден Азар, но седьмой номер "бланкос" так и не появился на поле в отличие от 18-летнего Альваро Родригеса, и юный форвард успел сделать ассист на Асенсио – 2:0.

Чуамени и Кроос не полетели с “Реалом” в “Ливерпуль”. Предполагаются, что их заменят в основе Камавинга и Себальос. А Карим Бензема должен выйти в старте, ожидает мадридское издание AS.

Статистика команд, цифры и факты

Шесть матчей без побед против “Реала” (ничья, пять поражения) – самая длинная такая серия “Ливерпуля” в КЕЧ/Лиге чемпионов

“Ливерпуль” проиграл всего один из 17 домашних матчей в нынешнем сезоне (“Лидс” 1:2). В групповом раунде ЛЧ команда Клоппа выиграла все поединки на “Энфилде”, в том числе и у лидера группы “Наполи”.

“Реал” выиграл только один из семи последних выездных матчей против английских команд в Лиге чемпионов (две ничьи, четыре поражения). В групповом раунде ЛЧ 2022/23 “Реал” в выездных играх еле избежал поражения “Шахтеру” (1:1) и уступил РБ “Лейпциг” (2:3).

“Реал” сыграл в 2023 году 14 матчей, на шесть больше, чем “Ливерпуль”.

“Ливерпуль” выиграл два последних матча со счетом 2:0. Только во второй раз в сезоне “красным” удалось не пропустить в двух поединках подряд.

Последние пять матчей Ливерпуля и Реала

Ливерпуль

18.02 “Ньюкасл” 2:0 (АПЛ)

13.02 “Эвертон” 2:0 (АПЛ)

04.02 “Вулверхэмптон” 0:3 (АПЛ)

29.01 “Брайтон” 1:2 (Кубок Англии)

21.01 “Челси” 0:0 (АПЛ)

Реал Мадрид

18.02 “Осасуна” 2:0 (Ла Лига)

15.02 “Эльче” 4:0 (Ла Лига)

11.02 “Аль-Хиляль” 5:3 (Клубный ЧМ)

08.02 “Аль-Ахли” 4:1 (Клубный ЧМ)

05.02 “Мальорка” 0:1 (Ла Лига)

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Личные встречи

“Ливерпуль” предпочитает вспоминать о последних матчах с “Реалом”. Финал ЛЧ-2022 – поражение 0:1, четвертьфинал ковидного сезона 2021/22 (1:3, 0:0), финал ЛЧ-2018 – поражение в Киеве 1:3. Групповой раунд ЛЧ 2014/15 – поражения 0:3 и 0:1. В последний раз “красніе” побеждали Мадрид в 2009 году.

Где смотреть матч Ливерпуль – Реал Мадрид

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Ориентировочные составы

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон Фабиньо, Байчетич – Салах, Нуньес, Гакпо

“Реал” Мадрид: Куртуа – Кархваль, Милитао, Рюдигер, Алаба – Камавинга, Модрич, Себальос – Вальверде, Бензема, Винисиус

Ставки и Коэффициенты на матч Ливерпуль – Реал Мадрид

Прогноз на матч Ливерпуль – Реал Мадрид от UA-Football

Судя по результатам, “Ливерпуль” приходит в себя, но даже играя в большинстве против “Ньюкасла”, “красные” позволили сопернику создать несколько шансов, и не зря лучшим игроком матча стал Алиссон. “Ливерпуль” остается уязвимым. Но и “Реал” сейчас не находится на пике своих возможностей, его выезды часто бывают неубедительными. Игра не должна получиться результативной, акцент обеих команд будет на ответном матче. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.