Тоттенхэм - Милан: Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 08.03.2023

"Тоттенхэм" и "Милан" очень похожи. Обе играют с тремя центральными защитниками, пусть и последний - лишь с февраля. Обеих тренируют итальянские специалисты, будущее которых в клубе под большим вопросом. Обе цепляются за четвёртое место в своих лигах в сезоне, в котором много нестабильности, а падения ощутимее, чем взлёты. Даже больше - в обоих клубах ощущается моральная усталость. Кто сумеет уменьшить её выходом в четвертьфинал Лиги Чемпионов?

8 марта. 22:00. Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"

"Тоттенхэм" - "Милан"

Главный арбитр: Клеман Тюрпен

Результат первого матча: 0:1

"Милан"

Чемпиону Италии тяжело. Он уже вылетел из Кубка Италии, проиграл разгромно Суперкубок. В Серии А сейчас пятый. После кошмарного января с одной победой и 18-ю пропущенными во всех турнирах в феврале опомнился, выиграл четыре матча подряд без пропущенных. Против "Аталанты" уже и вправду сыграл по-чемпионски. Но март начал провальной игрой во Флоренции. Многие считают, что там он уже думал о "Тоттенхэме", но в клубе боятся возвращения в январь.

Наиболее яркий показатель неудачной игры "Милана" против "Фиорентины" - первое место его вратаря Маньяна в первом тайме по касаниям мяча и третье по итогам матча. Он в итоге коснулся мяча больше, чем четыре игрока атаки команды вместе взятые.

Опасений немало. Насчет и стабильности обороны, и слабости атаки. И скамьи запасных, которая мало помогает. Насчет общего уровня команды. И даже компетентности Стефано Пиоли и его способности удержать ее в Топ-4 Серии А. Потому матч в Лондоне особенно важен. Ведь может принести прижимистому клубу дополнительные средства, может ознаменовать возвращение легендарного клуба на европейскую авансцену. Что также может принести средства, новых инвесторов.

Некоторые обозреватели даже заявляют, что в Лондоне "Милан" будет играть за будущее клуба. За право переступить на следующую ступень в клубном развитии. За право вернуться в европейские гранды.

"Тоттенхэм"

В "Тоттенхэме" все далеко не так драматично. С деньгами у него все в порядке. В Лиге Чемпионов недавно играл в финале. Тем не менее, и здесь беспокоятся. Также крайне нестабильны. Также вылетели из двух Кубков. Причем из Кубка Англии - первого марта от "Шеффилд Юнайтед" из Второго дивизиона (0:1). В лиге четвертые по набранным очкам, но по потерянным уже даже шестые. А в спину жарко дышат семь голов "Ливерпуля".

Антонио Конте не спешит продлевать контракт и намекает, что желает вернуться домой, в Италию. The Times даже заявил, что в случае вылета завтра из Лиги Чемпионов может преждевременно покинуть "Тоттенхэм".

У "шпор" в последнее время нестабильность проявляется не по месяцам, как у "дьяволов", а по стадионам. Дома за последние 33 дня они переиграли "Манчестер Сити", "Вест Хэм" и "Челси", не пропустив от них. Но в марте играли лишь в гостях. Игра в последнем матче, против "Вулверхэмптона" в лиге, в принципе, была неплохой, моменты лондонцы создавали, на 65-ой минуте счет по ударам по воротам был 17:1 в их пользу. Но в итоге они пропустили в концовке.

Харри Кейн признал, что неделя для команды получилась очень сложной и неприятной.

Следует отметить, что Конте возвращается на тренерскую скамью "Тоттенхэма". После первого матча он остался в Италии восстанавливаться после операции и вернулся на тренировочную базу своей команды лишь в воскресенье. Заявляет, что явно выздоравливает, набрал немало энергии и желает передать ее подопечным.

В первом матче "Милан" отошел в оборону после раннего гола, позволял сопернику доминировать, устроил вязкую битву. Если уж дома играл так, попытается и в гостях. Многое будет зависить от событий в дебюте матча. Тот, кто забьет ранний гол, получит немалое преимущество.

Последние матчи команд

Тоттенхэм

14.02. Милан - Тоттенхэм 1:0 (Лига Чемпионов)

19.02. Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 (лига)

26.02. Тоттенхэм - Челси 2:0 (лига)

1.03. Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0 (Кубок Англии)

4.03. Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 (лига)

Милан

10.02. Милан - Торино 1:0 (лига)

14.02. Милан - Тоттенхэм 1:0 (Лига Чемпионов)

18.02. Монца - Милан 0:1 (лига)

26.02. Милан - Аталанта 2:0 (лига)

4.03. Фиорентина - Милан 2:1 (лига)

Статистика

"Милан" и "Тоттенхэм" встречались пять раз. В Кубке УЕФА в 1972-ом году англичане победили дома со счетом 2:1 и сыграли вничью в гостях - 1:1. В Лиге Чемпионов в 2011-ом победили в гостях со счетом 1:0 и сыграли вничью дома - 0:0. Три недели назад итальянцы одержали свою первую победу в этом противостоянии

"Милан" в своей истории выиграл лишь один из 21-го матча в гостях против английских команд. При семи ничьих и 13-ти поражениях. Он проиграл три своих последних матча в Лондоне против лондонских команд с общим счетом 1:9. В том числе в октябре в групповом турнире Лиги Чемпионов "Челси" со счетом 0:3

"Тоттенхэм" выиграл три последних домашних матча во всех турнирах против всех с общим счетом 5:0. Правда, если смотреть на его десять последних домашних, результаты гораздо равнее - пять побед, ничья и четыре поражения

"Милан" проиграл три из четырех последних гостевых матчей против всех во всех турнирах, в четвертом победив "Монцу" в лиге со счетом 1:0. В последних восьми гостевых он добыл две победы и две ничьи и проиграл четырежды

Лишь в двух из девяти последних матчей во всех турнирах "Милан" забивал более одного мяча. Причем один из них - 2:5 дома от "Сассуоло". "Тоттенхэм" забивал более одного мяча в двух из последних семи. А именно - в двух последних домашних

"Тоттенхэм" проиграл четыре из шести своих последних домашних матчей плей-офф Лиги Чемпионов

В 18-ти из 21-го последнего случая в Кубке Чемпионов, когда "Милан" выигрывал первый матч в плей-офф, он проходил дальше

Без Рафаэля Леау на поле средний набор очков "Милана" падает с 2.2 до 1.2. Матч во Флоренции он пропускал из-за дисквалификации, и его команда проиграла. В Лондоне должен выйти в стартовом составе

Оливье Жиру может стать вторым французом в истории, забившим пять и более мячей в одном сезоне в Лиге Чемпионов за три разных клуба. Тьерри Анри сделал это за "Монако", "Арсенал" и "Барселону". Оливье - за "Челси" и "Арсенал". В нынешнем сезоне за "Милан" у него четыре

Статистика Антонио Конте в тренерской карьере против "Милана" - десять побед, три ничьи и два поражения. В том числе восемь побед и два поражения в последних десяти матчах. Дома его статистика - шесть побед, ничья и поражение

Кадры

Томори в первом матче еще был травмирован, но сразу же после него вернулся. Так что тройка центральных защитников "Милана" изменится. Тиав в феврале застолбил за собой место в стартовом составе, но во Флоренции ошибался и, возможно, в Лондоне выйдет опытный Кьер, как раз мало игравший в последние недели. Изменение и в воротах. Майк Маньян травмировался осенью, вернулся лишь к матчу против "Аталанты". Его возвращение должно существенно усилить оборону.

На правом фланге закрепился Мессиас, даже забив в двух матчах. Хотя, возможно, завтра выйдут более оборонительные Калабрия или Салемакерс. Слева Тео Эрнандес наконец-то набрал форму Чемпионата Мира и может стать решающим фактором. В центре поля вернулся Беннасер, и это также усиление по сравнению с первым матчем 1/8 финала.

Атаку возглавит Леау. На его счету лишь один ассист и ни одного гола в последних восьми матчах, но с ним "Милан" все равно сильнее. А сейчас нужно доказывать, что достоин огромного контракта или же огромного трансфера, о чем говорят. С ним же могут выйти привычные Жиру и Диас. Но оба пропускали тренировки. Так что в центре атаки может выйти Ребич, Ориги или Де Кетеларе (все разочаровывают), а рядом с Рафаэлем - опорник Крунич, что логично в гостевом матче.

В "Тоттенхэме" по сравнению с первым матчем вылетел центральный защитник Дайер. Из-за дисквалификации. Потому уже в Вулверхэмптоне впервые в сезоне попробовали тройку Ромеро-Ленгле-Дэвис. Зато возвращается лидер центра поля Хойбьерг. Но рядом с ним по-прежнему придется играть кому-то из молодежи. Скиппу или Сарру. На флангах добавили Порро и Перишич, а это то, что нужно для взламывания "автобуса". Хотя Эмерсон может заменить первого.

Атаку, разумеется, возглавит Кейн. На его счету лишь один гол в последних шести матчах во всех турнирах (плюс один ассист) и лишь один гол в Лиге Чемпионов в нынешнем сезоне. Компанию ему составит Сон. А вот кто будет третьим? Кулушевски играет обычно, но без голов и ассистов с начала февраля. Ришарлисон, Моура и Данжума с одним голом на троих в 2023-ем году (и без ассистов), но, возможно, Конте решится усилить атаку. Все трое более нацелены на ворота.

Травмы Льориса и Бентанкура, как и в первом матче, ослабят позиции вратаря и опорника.

"Тоттенхэм": Форстер, Ромеро, Ленгле, Б. Дэвис, Порро, Хойбьерг, Скипп, Перишич, Кулушевски, Сон, Кейн

"Милан": Маньян, Калулу, Кьер, Томори, Мессиас, Тонали, Беннасер, Эрнандес, Крунич, Леау, Жиру

Прогноз: Тоттенхэм - Милан 2:0

Пиоли уверен, что во Флоренции проблема была лишь в характере и жесткости, а на "Тоттенхэм" его команда настроится. Он даже заявляет, что желает не сидеть в обороне, а атаковать. Но если уж дома сидел... Обе команды крайне нестабильны, но это означает, что обе сильны дома и слабы в гостях. Плюс еще и фактор Конте. Во-первых, его возвращения, во вторых - показателей в карьере против "Милана". Англичане - фавориты. Кейну пора забивать.