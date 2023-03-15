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Реал Мадрид - Ливерпуль. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

Лига Чемпионов
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Известный комментатор оценивает шансы на реванш красных

Реал Мадрид - Ливерпуль. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Первый матч вроде бы все решил. Невероятная победа 5:2 после 0:2, запомнится навсегда. Но теперь интересно посмотреть попытку гостей сменить ход истории.

У Карло Анчелотти после разгрома на "Энфилде" были свои проблемы. Была ничья в дерби с мадридским "Атлетико", было поражение от "Барселоны" в первом полуфинале Кубка Короля Испании, была нулевая ничья с "Бетисом" на его поле. И только в прошлом туре Примеры "Реал" наконец-то сумел победить, хотя на "Сантьяго Бернабеу" от "Эспаньола" неожиданно пропустил первым. Все завершилось со счетом 3:1 в пользу "сливочных".

По хорошему, в чемпионате для Белого Мадрида все давно завершено – "Барселона" штампует идеальные победы по 1:0 и отыграть дистанцию в девять очков в испанских реалиях невозможно. Поэтому "Реал" в очередной раз должен быть сконцентрирован на кубковых соревнованиях и особенно на любимой Лиге Чемпионов!

У "Ливерпуля" в этом сезоне настоящие эмоциональные горки. Невероятный поединок с "Манчестер Юнайтед", а затем поражение от "Борнмута" - последней команды турнирной таблицы. Многие критики этого сезона получила полузащита "красных", но также стоит отметить определенный регресс и у защитников. Даже такая невероятная скала как Вирджил Ван Дайк дает сбои, что уж говорить о других. Таким образом, страдает вся структура игры. Хотя именно по рисунку действий "Ливерпуль" не стал действовать хуже, чем в предыдущие сезоны. Также стоит отметить, что в определенных моментах мерсисайдцам и не везет. Команда создает гораздо больше, чем реализует голевые моменты.

Стоит отметить, что даже в сложившейся ситуации "Ливерпуль" будет бороться, это хорошая составляющая матча и мы верим в зрелищность в этой игре.

Эти команды провели между собой десять матчей в Лиге Чемпионов: шесть побед "Реала", три победы "Ливерпуля", одна ничья.

Ставка

Победа "Реала"

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В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Ливерпуль Прогнозы
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