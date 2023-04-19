Интер – Бенфика. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 19.04.2023

Лига чемпионов

1/4 финала, второй матч (счет первого поединка – 2:0)

19 апреля, 22:00. "Джузеппе Меацца" (Милан)

Главный арбитр: Карлос дель Серро Гранде (Испания)

Прямая трансляция: Мегого Футбол 2

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Результат первого матча был достаточно неожиданным. "Орлы" впервые за сезон проиграли дома всухую. "Бенфика" перед тем матчем "на бумаге" была большим претендентом на выход в полуфинал, особенно на фоне неудач "Интера". Теперь в этой яме оба клуба.

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Новости Интера

Победа недельной давности над лиссабонцами – это единственное светлое пятно "нерадзури" за последние 1,5 месяца. На минувших выходных "Интер" дома уступил откровенному середняку итальянского чемпионата "Монце". Моментов подопечные Индзаги создали много, а вот реализовать их не смогли. Пока они в Серии А пятые с двухочковым отрывом от четвертого "Милана".

И это еще не всё. Нерадзури не победили в последних семи матчах в итальянских соревнованиях. Четыре из них были проиграны. Симоне Индзаги на фоне этих событий получил ультиматум от руководства клуба. Его судьба в “Интере” зависит от того, пройдет ли миланский клуб “Бенфику”, а также от успехов в Серии А – там главным требованием является попадание в топ-4. Задания не безумно тяжелые, однако при наличии такого кризиса они могут быть и не по силам.

Кадры хозяев

По сравнению с прошлым матчем против “Бенфики” уже сможет сыграть Хакан Чалханоглу – он восстановился от травмы. А вот де Врей наоборот – попал в лазарет. Компанию нидерландцу также составляют Шкриняр и Далберт.

Новости Бенфики

"Орлы" уступили в трех последних матчах подряд – это самый большой кризис этого сезона. "Бенфика" хорошо прошла все этапы Лиги чемпионов, уверенно смотрелась во внутреннем чемпионате. 1 апреля еще и тренер Рогер Шмидт подписал долгосрочный контракт с клубом до 2026 года. Однако все равно последовал спад. Сначала поражение от конкурента “Порту” в чемпионате, потом 0:2 против “Интера” – это все на “Эштадиу да Луж”. Далее еще 0:1 против середняка "Шавиша".

"Орлы" продолжают быть лидером в турнирной таблице, однако теперь с ноткой волнения. "Порту" идет вторым с отрывом в четыре очка, дальше поджимает "Брага" – у нее еще на два очка меньше, чем у "драконов". А тут еще и параллельно такой хет-трик поражений и одно из них в два мяча в четвертьфинале ЛЧ против команды, которую такая "Бенфика" должна проходить. Спад – в первую очередь психологический – может мешать команде успешно завершить неплохой сезон.

Кадры гостей

"Бенфика" сегодня сыграет со своим капитаном, ведь Николас Отаменди уже отбыл дисквалификацию. Лазарет по сравнению с матчем в Лиссабоне не изменился: Ристич, Дракслер и Ба не помогут "орлам".

Последние пять матчей Интера и Бенфики

Последние пять встреч хозяев

15.04. Интер – Монца 0:1 (Серия А)

11.04. Бенфика – Интер 0:2 (ЛЧ)

07.04. Салернитана – Интер 1:1 (Серия А)

04.04. Ювентус – Интер 1:1 (Кубок Италии)

01.04. Интер – Фиорентина 0:1 (Серия А)

Последние пять встреч гостей

15.04. Шавиш – Бенфика 1:0 (Чемпионат Португалии)

11.04. Бенфика – Интер 0:2 (ЛЧ)

07.04. Бенфика – Порту 1:2 (Чемпионат Португалии)

02.04. Риу Аве – Бенфика 0:1 (Чемпионат Португалии)

18.03. Бенфика – Гимарайнш 5:1 (Чемпионат Португалии)

Личные встречи между Интером и Бенфикой

Четыре раза играли между собой команды – ощутимое преимущество именно у итальянцев. Впервые они встретились в финале Кубка европейских чемпионов в 1965 году. Тогда "Интер" победил 1:0. В 2004-м "нерадзуре" по сумме двух матчей вышли в 1/4 финала Кубка УЕФА. Последний раз играли неделю назад. "Интер" удачно реализовал свои полумоменты, "Бенфика" и того почти не создала.

Цифры и факты

Последние три домашних матча "Интер" проиграл с идентичным счетом 0:1. Впервые в своей истории "нерадзури" уступили в трех подряд поединках на собственном стадионе и не забили ни одного гола.

Лучший бомбардир "орлов" в этом сезоне ЛЧ Жоау Мариу (шесть голов) 2,5 года выступал в составе миланцев. За "нерадзури" он не забил ни одного гола в еврокубках.

И в последние пять матчей "Интера" дома, и в последних пяти встречах "Бенфики" в гостях хотя бы одна команда не забивала.

Ставки и коэффициенты на матч Интер – Бенфика

Прогноз на матч Интер – Бенфика от UA-Football

Можно сказать, что "нерадзури" не допустят четвертого домашнего поражения подряд, однако железных предпосылок этого нет. Результат первого матча в Лиссабоне – скорее был случай, чем некая закономерность. "Бенфика", такое чувство, забыла выйти на игру. Сегодня ей некуда деваться, и она способна на то, чтобы победить такой "Интер". Прогноз: Победа “Бенфики” в основное время.