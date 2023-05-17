Манчестер Сити - Реал Мадрид. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 17.05.2023

Лига чемпионов, полуфинал, ответный матч

17 мая 2023. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 22:00 “Реал”

(результат первой игры – 1:1)

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Первый полуфинал между “Манчестер Сити” и “Реалом” был хорошей игрой, в которой мало что происходило, за исключением двух прекрасных голов от Винисиуса Жуниора и Де Брюйне. Во втором матче цена ошибки будет выше, и запаса времени на их исправление будет меньше.

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Новости Манчестер Сити

Своей победой над “Эвертоном” в последнем туре АПЛ “Манчестер Сити” сделал еще один шаг к треблу. Так как “Арсенал” проиграл свою игру “Брайтону”, команде Пепа Гвардиоле нужно выиграть один из трех оставшихся матчей в АПЛ, чтобы стать чемпионом Англии в третьем сезоне подряд. В финале Кубка Англии “горожане” будут явным фаворитом в противостоянии с “Манчестер Юнайтед”. Остается Лига чемпионов… Не зря ответный полуфинал с “Реалом” называется одним из важнейших матчей “Манчестер Сити” в его новейшей истории. Ставки очень высоки.

Победа над “Эвертоном” стала для “Сити” одиннадцатой подряд в АПЛ. Она получилась не из легких. Долгое время “ирискам” удавалось надежно и компактно защищаться, и “Сити” оставался без голевых моментов. Пока за дело не взялся Илкай Гюндоган.

На 37-й минуте немецкий хавбек получил мяч в штрафной от Мареза и удивительным образом пробил Пикфорда, а через две минуты точно забросил мяч в штрафную на голову Холанда. Игра была сделана, но во втором тайме Гюндоган забил еще один свой гол прямым ударом со штрафного.

Гвардиоле удалось провести частичную ротацию. Стоунз и Де Брюйне остались в запасе, Грилиш и Силва вышли в конце матча. К матчу с “Реалом” готовы все футболисты “Манчестер Сити” за исключением Натана Аке.

В первом матче с “Реалом” команде Пепа Гвардиолы сложно удавалось создавать моменты. По словам тренера “Сити” у него есть идеи, как сыграть по-другому в домашней игре, но он обещает не “перемудрить”.

Новости Реала

“Лига чемпионов всегда остается особенной для Мадрида. Умение сохранять легенды клуба – это одно из выдающихся его качеств. О них никогда не забывает”, – рассказывал Карло Анчелотти перед матчем с “Манчестер Сити”.

В прошлом сезоне “Реал” на пути к своему 14-му титулу КЕЧ/Лиги чемпионов обыграл подряд “Челси”, “Манчестер Сити” и “Ливерпуль”. В этом году история может повториться, правда с “красными” команда Карло Анчелотти расправилась в 1/8, а не в финале. Снова все те же английские команды, и снова полуфинал с “Сити” Пепа Гвардиолы.

Правда, есть отличие. В прошлом сезоне “Реал” выиграл чемпионат Испании, в этом – нет, соответственно значимость трофея для Мадрида становится еще большей. Неизвестно, останется ли Карло Анчелотти, и во многом его будущее будет определено кампанией в ЛЧ.

Так как матч с “Хетафе” в Ла Лиге не имел для “бланкос” турнирного значения, итальянский алленаторе мог себе позволить провести сделать сразу восемь изменений в составе. Остались в основе только Тибо Куртуа, а также неутомимые Камавинга и Вальверде. Французский универсал к слову получил небольшую травму, но успел восстановиться. Единственный гол забил Марко Асенсио. Аж 61 минуту на поле получил Эден Азар.

Менди восстановился после травмы, а Милитан отбыл дисквалификацию. Однако вполне вероятно, что Анчелотти вновь доверится опытной паре центрбеков Алаба - Рюдигер, которым удалось в первой игре прекрасно справиться с Холандом. Анчелотти готовит свою команду к тому, что ей в некоторые отрезки матча придется “пострадать”. Что касается голов, то Мадрид их умеет забивать на ровном месте.

Статистика команд, цифры и факты

“Манчестер Сити” не проигрывает в домашних матчах Лиги чемпионов 25 матчей (23 победы, две ничьи). Последним на “Этихаде” побеждал “Лион” в сентябре 2018 года.

“Реал” не смог победить в своих предыдущих четырех матчах на поле “Манчестер Сити” (две ничьи, два поражения).

“Манчестер Сити” не проигрывает во всех турнирах с пятого февраля (18 побед, четыре ничьи).

“Манчестер Сити” выиграл все 15 домашних матчах во всех турнирах в 2023 году с общим счетом 52-7.

“Реал” не проигрывает в своих семи последних матчах плей-офф Лиги чемпионов (шесть побед, одна ничья).

“Манчестер Сити” проиграл “Реалу” два полуфинала Лиги чемпионов за последние семь лет.

“Реал” проиграл три из шести последних выездных матчей, уступив “Барселоне” (1:2), “Жироне” (2:4) и “Реал Сосьедаду” (0:2).

“Манчестер Сити” выиграл все пять домашних матчей Лиги чемпионов 2022/23 с общим счетом 20:2.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Реала

Манчестер Сити

14.05 “Эвертон” 3:0 (АПЛ)

09.05 “Реал” Мадрид 1:1 (Лига чемпионов)

06.05 “Лидс” 2:1 (АПЛ)

03.05 “Вест Хэм” 3:0 (АПЛ)

30.04 “Фулхэм” 2:1 (АПЛ)

Реал

13.05 “Хетафе” 1:0 (Ла Лига)

09.05 “Манчестер Сити” 1:1 (Лига чемпионов)

06.05 “Осасуна” 2:1 (Кубок Испании)

02.05 “Реал Сосьедад” 0:2 (Ла Лига)

29.04 “Альмерия” 4:2 (Ла Лига)

Где смотреть матч Манчестер Сити – Реал Мадрид

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Личные встречи

Это будет десятый матч между “Манчестер Сити” и “Реалом”. Мадрид попытается победить на “Этихаде” с пятой попытки (две ничьи, два поражения). Общая история встреч – по три победы “Манчестер Сити” и “Реала”, три ничьи.

Ориентировочные составы

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Диаш, Аканджи – Стоунз, Родри – Силва, Де Брюйне, Гюндоган, Грилиш – Холанд

“Реал”: Куртуа – Камавинга, Алаба, Рюдигер, Карвахаль – Модрич, Кроос, Вальверде – Винисиус, Бензема, Родриго

Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Сити – Реал Мадрид

Прогноз на матч Манчестер Сити – Реал Мадрид от UA-Football

Вероятнее всего “Манчестер Сити” столкнется с упрямыми и компактными 4-4-2 “Реала”, Мадрид не будет давать пространство между линиями хозяевам, Холанд будет без мяча и рывков. Это будет снова звездный час Де Брюйне? В этом сезоне немало важных голов дальними ударами забил и Родри. Сложно себе представить “Манчестер Сити” без забитых голов, впрочем как и “Реал”. Борьба будет очень плотной. Прогноз – ничья 1:1, победа “Реала” в серии пенальти.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.